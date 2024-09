Modelos de motocicletas de arcilla

10/09/2024

Cuando era un niño de cuarto grado, con su creatividad y arduo trabajo de retoque, Thai Van Ky creó motocicletas de arcilla que todos pensaban que eran vehículos reales con versiones en miniatura.

Thai Van Ky contó que de pequeño le gustaba jugar con arcilla, por lo que a menudo le pedía prestado este material a la maestra del jardín de infantes cercano a su hogar. Luego, cuando el vecino vendió su rebaño de 13 o 14 vacas para comprar una motocicleta Simson, la persona a la que le gustó más y se quedó mirándola mayor tiempo fue el padre de Ky. Debido a que su familia estaba en dificultades, su progenitor no pudo realizar ese sueño, por lo que él pensó en crear un modelo de arcilla como regalo.

Ky compartió al respecto: “En ese momento, saqué una hoja de papel y me paré frente a la motocicleta para esbozar las características básicas más difíciles, y las memoricé. En aquella época había pocas motos y pocas veces el vecino iba en ella a visitarnos. Después, la moldeé de memoria y era 90 % similar. Me gustó mucho como regalo para mi papá y mucha gente me felicitó por lo hermoso que resultó, así que seguí haciéndolo como regalo para todos”.

En 2023, después de que su hija le dijera que comprara arcilla para esculpir, su pasión volvió a estallar. Pensó en amasar los colores para crear un tono completo, luego moldearlos y pintarlos en motocicletas multicolores que parecieran obras de arte, pero semejantes a motos reales en miniatura.

El proceso comienza mezclando todos los colores de la arcilla para lograr un tono gris, a partir del cual se creará el marco básico. La primera parte a elaborar es el sillín, porque al moldearlo saldrán otras secciones con proporciones armoniosas. Las ruedas, carenados, guardabarros, parte delantera... se trabajan al detalle, luego se cortan cables de acero y antenas de TV para formar el chasis, y se utilizan cables de aluminio o acero inoxidable para fabricar los radios.

Thai Van Ky y su hijo junto a las motos de arcilla.

Cuando las piezas están terminadas, se pulen hasta dejarlas lisas, se preparan, se pintan preliminarmente y luego detalladamente, y se barnizan. Después de que se seque la pintura, se colocan con pegamento para crear una minimoto completa, generalmente en una escala de 1/18, 1/24.

Para motos con carenados, lograr estos revestimientos es la parte más difícil. Normalmente, a Ky le toma unas 50 horas para completar una moto de arcilla.

Hasta la fecha, Thai Van Ky ha creado alrededor de 15 motos de todos los tipos, como Dream, Simson, Vision, SH, 67... que al verlos parecen vehículos reales reducidos a escala como obras de arte.

Hasta la fecha, Thai Van Ky ha creado alrededor de 15 motos de todos los tipos, como Dream, Simson, Vision, SH, 67... que al verlos parecen vehículos reales reducidos a escala como obras de arte, y muchas personas también sienten un poco de nostalgia ante viejos recuerdos.

Actualmente, Ky abrió un canal de YouTube llamado Xoai Clay con el deseo de compartir cómo fabricar motcicletas para que muchas personas puedan dedicar su tiempo libre a experimentar./.

Por: VNP/Ngan Ha Fotos: Viet Cuong