Moc Huong: el sumun de las hierbas vietnamitas

29/06/2025

En un mercado cosmético saturado de opciones, la compañía Moc Huong Vietnam emerge como una brisa fresca con productos de belleza nacionales, elaborados exclusivamente a partir de hierbas. Más allá de ser una marca de cosmética verde local, Moc Huong representa una historia de respeto por los valores tradicionales, orgullo por los abundantes recursos naturales del país y el deseo de fomentar una belleza saludable y sostenible para los vietnamitas.

El punto de inflexión en la creación de Moc Huong surgió de la difícil experiencia personal de su fundadora, Hoang Thi Thanh Huyen, tras el nacimiento de su hijo.

“Después del parto, compartió, ignoré los valiosos consejos de mis abuelos, no guardé reposo ni creí en los remedios populares. Como resultado, mi salud y estado de ánimo se deterioraron gravemente. Cuando parecía no haber salida y la medicina moderna tampoco ofrecía solución, tuve la fortuna de conocer a un sabio maestro de medicina tradicional. Sus palabras me despertaron: ‘Las hierbas vietnamitas nacieron para cuidar al pueblo vietnamita, ya que nuestra constitución y clima difieren de los del mundo occidental’”.

Zonas de cultivo de hierbas medicinales según los estándares orgánicos de Moc Huong.

Desde ese momento, Thanh Huyen decidió reconectar con el poder de la naturaleza. Remedios tradicionales, como lavar el cabello con cáscara de pomelo, baños de jengibre y cúrcuma, o el uso de hojas de kim ngan (Lonicera japonica Thunb.) para los niños, propiciaron cambios sorprendentes. Su salud mejoró y sus hijos crecieron más fuertes y saludables.

Estas vivencias consolidaron su confianza en el valor del conocimiento ancestral sobre el uso de plantas medicinales. “Comprendí que las hierbas vietnamitas no solo son eficaces, sino que también son un tesoro puro de nuestra tierra. No obstante, para que desplieguen todo su potencial, deben cultivarse y recolectarse de manera adecuada, en el terreno correcto y con métodos apropiados”, afirmó.

Impulsada por esa convicción, recorrió aldeas remotas y selvas profundas en busca de especies vegetales raras. En ese viaje, escuchó historias asombrosas sobre el poder de las plantas medicinales.

Movido por el amor hacia la flora vietnamita y el anhelo de productos de belleza seguros y nobles, el equipo fundador de Moc Huong se dedicó con esmero a investigar los beneficios de hierbas tradicionales como el bo ket (Gleditsia australis Hemsl. ex Forbes et Hemsl), huong nhu (Ocimum tenuiflorum), el limoncillo, la cáscara de pomelo, la cúrcuma o el té verde. Estos ingredientes están profundamente ligados a la cultura vietnamita y son ricos en nutrientes para la piel y el cabello.

Todos siguen la filosofía “verde” y “nativa”, con el objetivo de un cuidado corporal integral y seguro..

La línea de cuidado capilar de Moc Huong es conocida por su champú tradicional de bo ket, acondicionador de huong nhu fragante y tónico capilar de cáscara de pomelo, que limpian eficazmente el cuero cabelludo, fortalecen el cabello y reducen su caída.

Moc Huong pone todo su corazón en explotar materias primas naturales de forma sostenible, combinadas con procesos de producción meticulosos, asegurando preservar la quintaesencia del cielo y la tierra.

Productos típicos de Moc Huong..

Este enfoque local no solo resuena con los clientes mayores que valoran las tradiciones, sino que también conquista a la generación Z, jóvenes que buscan productos con historias significativas, origen claro e identidad propia. Moc Huong ha logrado equilibrar armoniosamente los valores ancestrales con el ritmo moderno de la vida./.

Por: VNP/Thao Vy - Fotos: Archivos de Moc Huong