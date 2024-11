Mariscos Viet Uc: elevando el nivel del camarón vietnamita

10/11/2024

Con más de dos décadas en el mercado, la corporación acuícola de mariscos Viet Uc es actualmente la empresa líder en larva de camarón en Vietnam y la primera en cerrar completamente la cadena de producción, desde la reproducción hasta los productos finales. La entidad también es pionera en la construcción de un modelo de negocio sostenible de alta tecnología.

Uno de los modelos de cultivo de camarón sostenible y de alta tecnología del grupo Viet Uc. FOTO: ARCHIVO

De productos diferenciados…

En la industria del camarón, la larva determina más del 50 % del éxito de un cultivo. Sin embargo, en los últimos tiempos, su producción ha encontrado dificultades y no ha satisfecho las necesidades de los clientes. Las empresas no tienen muchas opciones en cuanto a fuentes de calidad y no cuentan con el suministro de larvas estándares que requieren los mercados de exportación.

Al darse cuenta de que esto es, a la vez, un desafío y una oportunidad, el presidente de Viet Uc, Luong Thanh Van, decidió invertir en la producción de larvas, la actividad más difícil y arriesgada al iniciarse en la industria del camarón.

Larvas de camarón se criarán y cuidarán en un modelo cerrado. Foto: Archivo

La compañía emprendió una cooperación con el Instituto CSIRO, de Australia, en un programa proactivo para seleccionar reproductores en Vietnam y sus productos han obtenido la certificación BAP (Estándares de Mejores Prácticas de Acuicultura desarrollados por la Alianza Mundial para la Acuicultura - GAA).

Área de investigación. FOTO: ARCHIVO

Ese es uno de los factores clave para que los clientes depositen plena confianza en la calidad de los productos de Viet Uc, especialmente la larva de camarón patiblanco (Litopenaeus vannamei), de la nueva generación VUS LEADER 21, con características sobresalientes como mejor crecimiento (10 % superior respecto a la generación anterior), mayor resistencia y adaptabilidad.

Viet Uc es actualmente el productor número uno de larvas de este crustáceo en el país con una participación de mercado del 30 %, y sus clientes y socios llaman afectuosamente a Luong Thanh Van “rey de las larvas de camarón”.

Anteriormente, solo Estados Unidos, Singapur y Tailandia cumplían con los estándares internacionales en el suministro de larvas de camarón, y ahora se suma Vietnam a esa lista. Esto no solo es un éxito para Viet Uc, sino que también ayuda a que esta industria nacional no dependa de una fuente de reproductores, se minimice el riesgo de interrupción del suministro, se establezca una dirección sostenible y contribuya a cambiar la ubicación del sector camaronero de Vietnam en el mapa mundial.

…a la cadena cerrada

Con la visión de convertirse en la principal corporación de mariscos en Vietnam y la líder en Asia en términos de calidad y tecnología sostenible, Viet Uc es la primera entidad en cerrar completamente la cadena de valores del camarón, desde los reproductores hasta los productos terminados.

Proceso de producción de camarón utilizando tecnología avanzada. Foto: Khanh Long/VNP

El 19 de mayo de 2023, el grupo inauguró una fábrica de procesamiento de mariscos en la zona agrícola de alta tecnología para el desarrollo del camarón en la provincia de Bac Lieu. La puesta en funcionamiento de esta planta, con una inversión de 400 000 millones de dongs, ayudará a Viet Uc a cubrir todos los procesos de producción. La fábrica es pionera en Vietnam en la aplicación de tecnología de automatización en más del 70 %.

Los productos de camarones enteros cocidos al vapor se procesan en una línea automatizada cerrada. FOTO: KHANH LONG/VNP

Actualmente, Viet Uc tiene 18 empresas, más de 2 000 asociados y unas 1 000 ha de cultivo comercial de alta tecnología, tres centros genéticos y de selecciózn de reproductores con una capacidad superior a los 50 000 millones de larvas al año. Sus nueve empresas productoras de larvas de camarón se extienden de norte a sur, y cuatro zonas de cultivo superintensivo en invernaderos están ubicadas en las provincias de Bac Lieu, Binh Dinh y Quang Ninh. En sus fábricas se aplican las más modernas tecnologías de países líderes en el campo del procesamiento, entre ellos Estados Unidos, Europa y Japón, cumpliendo con estándares internacionales como HACCP y BRC.

La empresa también quiere difundir soluciones sostenibles entre los agricultores, no solo contribuyendo a mejorar la eficiencia, sino también estabilizando las ganancias de los productos de camarón vietnamitas de alto valor cuando ingresan a la escala de los grandes mercados de Vietnam.