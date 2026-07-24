Los Túneles de Cu Chi: una leyenda bajo tierra

24/07/2026

Ocultos bajo los bosques verdes del noroeste de Ciudad Ho Chi Minh, los Túneles de Cu Chi constituyen un símbolo de la voluntad, el coraje y la extraordinaria creatividad del pueblo vietnamita. Más de 250 kilómetros de galerías subterráneas dieron origen a una de las obras militares más singulares del mundo, que hoy atrae a visitantes de numerosos países interesados en descubrir y comprender la historia de Vietnam.

Durante una visita realizada antes del 50º aniversario de Ciudad Ho Chi Minh (2 de julio de 1976-2 de julio de 2026), Mai Thuy Lan, una turista de Hung Yen, no pudo ocultar su emoción al contemplar los estrechos pasadizos que sirvieron como lugar de combate y de vida cotidiana para soldados y habitantes de Cu Chi. “Admiro profundamente el patriotismo, la inteligencia, la valentía y la firmeza de los combatientes y la población del sur de Vietnam en general, y de Cu Chi en particular”, compartió.

Los Túneles de Cu Chi cuentan con una red subterránea de más de 200 kilómetros, símbolo de la voluntad y del espíritu indomable de los soldados y habitantes de Cu Chi durante los años de guerra. FOTO: LE MINH/VNP

Un visitante emerge a la superficie desde uno de los túneles. FOTO: THONG HAI/VNP

Maqueta de los Túneles de Cu Chi. FOTO: THONG HAI/VNP

Construidos a finales de la década de 1940 y ampliados continuamente durante la resistencia contra las fuerzas invasoras extranjeras, los túneles llegaron a convertirse en una auténtica ciudad subterránea, integrada por más de 250 kilómetros de galerías distribuidas en varios niveles, conectadas con cientos de kilómetros de trincheras y fortificaciones en la superficie. Utilizando herramientas rudimentarias, como azadas y cestas de bambú, los habitantes y combatientes lograron crear una impresionante obra militar bajo el suelo.

El sistema fue concebido como un gigantesco laberinto. Desde los túneles principales se ramificaban galerías interconectadas que enlazaban aldeas y comunas de la región. Muchos tramos fueron construidos en dos o tres niveles, capaces de resistir bombardeos y soportar el peso de los tanques. Las entradas secretas y los conductos de ventilación estaban cuidadosamente camuflados, dificultando su detección. En su interior funcionaban áreas de reunión, depósitos de alimentos, enfermerías, cocinas Hoang Cam, pozos de agua y refugios destinados a mujeres, niños y personas mayores.

Durante los años más intensos de la guerra, estos pasadizos no solo sirvieron como refugio, sino también como importante centro de mando del Comité Regional y de la Región Militar de Saigón-Gia Dinh. Desde el complejo se organizaron numerosas operaciones y decisiones estratégicas que contribuyeron a importantes victorias en la lucha por la liberación nacional. La obra constituye un testimonio excepcional del arte de la guerra popular y de las tácticas guerrilleras desarrolladas en Vietnam.

Sala de reuniones donde podían congregarse más de 20 personas. FOTO: LE MINH/VNP

En la actualidad, los Túneles de Cu Chi se conservan principalmente en las áreas de Ben Duoc y Ben Dinh. Los visitantes pueden recorrer algunos de los túneles restaurados, conocer las condiciones de vida bajo tierra durante la guerra y descubrir objetos, estructuras y espacios que recrean aquel período histórico.

Uno de los lugares más conmovedores del recorrido es el Templo Conmemorativo de los Mártires de Ben Duoc. El monumento fue erigido en homenaje a decenas de miles de héroes y mártires que sacrificaron sus vidas en la región de Saigón-Cho Lon-Gia Dinh durante las dos guerras de resistencia. Rodeado de un entorno sereno y frondosos árboles, el lugar invita a reflexionar sobre los sacrificios que hicieron posible la paz de la que disfruta el país en la actualidad.

Área de exhibición de tanques de combate. FOTO: LE MINH/VNP

Bombas y municiones expuestas en los pasadizos. FOTO: THONG HAI/VNP

Para acercar la historia al público, el complejo desarrolla el producto turístico nocturno “Trang Chien Khu” (Luna sobre la zona de resistencia), que recrea la vida en las zonas liberadas de Cu Chi a comienzos de la década de 1960. A través de representaciones realistas, los visitantes pueden comprender mejor el optimismo, la determinación y la vida cotidiana de la población en tiempos de guerra.

Visitantes observan una entrada camuflada a los túneles. FOTO: ARCHIVO

Reconocidos como Reliquia Nacional Especial de Vietnam, los Túneles de Cu Chi reciben más de un millón de visitantes al año. Al mismo tiempo, Ciudad Ho Chi Minh ultima el expediente para proponer el complejo como Patrimonio Mundial y acercar sus valores históricos y culturales a la comunidad internacional./.

Por: VNP/Viet Cuong - Fotos: Le Minh, Thong Hai y archivos

