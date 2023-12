Los sonidos del cheo en la aldea de Khuoc

03/12/2023

La aldea de Khuoc es la cuna del arte cheo del delta del Norte, que aún conserva sus melodías tradicionales. FOTO: KHANH LONG/VNP

Debido a las nuevas formas de arte emergentes, la manifestación musical tradicional del cheo (ópera tradicional vietnamita) está desapareciendo gradualmente de la vida cultural contemporánea. Sin embargo, en una aldea rural del delta del río Rojo, en el norte de vietnam, las presentaciones de cheo se llevan a cabo con frecuencia en patios comunales y las canciones continúan resonando en los rincones y calles del poblado.

Para aprender sobre el arte tradicional del cheo, visitamos la aldea de Khuoc en la comuna de Phong Chau, distrito de Dong Hung, provincia de Thai Binh. Nada más llegar, escuchamos canciones de ese género. Preguntamos a Cao Hong Bac, miembro del comité del club de esta manifestación cultural, sobre su importancia en la localidad y nos dijo que cantar cheo es especial en el lugar y todos lo disfrutan, desde niños hasta adultos. En los días festivos, el pueblo se llena de entusiasmo y las actuaciones se convierten en una fuente general de alegría, apuntó.

Según Bac, la aldea de Khuoc es uno de los siete orígenes del cheo conocidos en la región norte, con una historia grande que se remonta al siglo XIX. Generaciones de artistas del tradicional club han actuado en eventos y festivales populares en todo el país. La agrupación, que actualmente cuenta con 64 miembros, se centra en practicar y defender las habilidades de esta expresión transmitidas por sus antepasados.

Los fines de semana, la Sra. Cao Thi Bac, vicepresidenta del club de cheo de la aldea de Khuoc, suele enseñar cheo a niños que aman sus melodías para formar el próximo equipo. FOTO: KHANH LONG/VNP

Durante nuestra visita, tuvimos la oportunidad de observar a artistas ensayando en el templo ancestral del cheo del pueblo. Los intérpretes se transformaron en personajes como Thi Mau y Thi Kinh, vistiendo ao tu than (vestido de cuatro solapas), y actuaron al son de músicos que acompañaban sus canciones y bailes. La presentación evidenció que el cheo es una síntesis de elementos folclóricos, danza, recitación y teatro.

Bui Van Ro, presidente del club, explicó que la institución cuenta con 12 melodías que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Entre ellas están “Van co tien” (Juego de ajedrez de las hadas), “Duong truong thu khong” (No hay más problemas en el largo camino de la vida), “Tinh thu ha vi” (Confesiones entre Luu Binh y Chau Long) y “He dom do” (Confesiones de dos payasos), las cuales definen el carácter distintivo del cheo de la aldea de Khuoc. Cantarlas demuestra una profunda comprensión de este arte y sus diversos estilos. Si bien algunas pueden parecer similares, el ritmo, los tambores y las técnicas de percusión las diferencian, lo que las hace aún más difíciles de dominar.

Quach Thanh Lap, miembro del club de cheo de la aldea de Khuoc, también es el fabricante de instrumentos músicales utilizados para las actuaciones de cheo. FOTO: KHANH LONG/VNP

Una actuación típica de cheo dura aproximadamente dos horas y, por lo general, representa la vida sencilla de los agricultores, elogia las nobles cualidades humanas, critica los vicios, lamenta la injusticia y resalta el amor, la compasión y el perdón. También hay presentaciones que reflejan el contexto contemporáneo del país y las relaciones sociales.

Para interpretar el cheo, los artistas deben demostrar habilidades de canto, baile y actuación, acompañados por músicos que tocan instrumentos tradicionales como tambores, mo (pez de madera), sao (flauta de bambú) y nhi (instrumento de doble cuerda).

Hoy en día, los cuatro barrios de la aldea (Khuoc Bac, Khuoc Tay, Khuoc Dong y Khuoc Nam) tienen clubes de cheo en los que participan varias generaciones. Durante los meses de verano y los fines de semana, sus artistas continúan enseñando diligentemente las habilidades básicas del canto tradicional a niños de entre seis y 15 años.

Pham Thi Hang (14 años) es una de las intérpretes que ha ganado premios en concursos de actuación de cheo en la provincia de Thai Binh. FOTO: KHANH LONG/VNP

Pham Thi Hang (14 años) comentó: “Desde que tenía cinco años, escuché a mi abuelo y a mi padre cantar letras de cheo que son inspiradoras, por eso me encanta este arte. Ahora estoy estudiando antiguas melodías. Realmente espero que nuestra generación pueda llevar al cheo de la aldea de Khuoc a audiencias de lugares lejanos” ./.

Por: VNP/Ngan Ha- Fotos: Khanh Long