Los primeros votos llenos de confianza desde la comuna insular de Minh Chau de Hanoi

15/03/2026

Votante de la comuna insular de Minh Chau sostiene su tarjeta electoral con confianza y esperanza en sus manos. Foto: Cong Dat/VNP

La comuna de Minh Chau, situada en medio del río Rojo, se encuentra a cierta distancia del centro de Hanoi y presenta condiciones de acceso particulares debido a su geografía fluvial. Se trata de la única comuna insular de la capital vietnamita, donde viven miles de habitantes dedicados principalmente a la agricultura y la ganadería. En la jornada electoral para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional y a los representantes de los Consejos Populares de todos los niveles, el proceso se desarrolló con seriedad y conforme a la normativa, garantizando los derechos y deberes de los votantes.

La comuna insular de Minh Chau en la mañana del 15 de marzo, jornada en la que todo el pueblo acude a votar para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los representantes de los Consejos Populares para el mandato 2026-2031.

Antes del día de las elecciones, las autoridades locales y los comités electorales completaron los preparativos previstos en el plan organizativo. Los colegios electorales fueron instalados en casas culturales de las aldeas y otros espacios comunitarios para facilitar el acceso de los ciudadanos. Pancartas, consignas y banderas nacionales se colocaron en las principales vías y en las zonas cercanas a los puntos de votación, creando un ambiente solemne para esta jornada considerada como una gran fiesta democrática de todo el pueblo.

Debido a su condición de comuna insular en medio del río, la organización de los comicios en Minh Chau fue planificada cuidadosamente. Las medidas para garantizar la seguridad de las urnas, los documentos electorales y el desplazamiento del personal encargado del proceso se prepararon con antelación. En caso necesario, se dispusieron urnas móviles para facilitar el voto de personas de edad avanzada, enfermas o con dificultades para acudir directamente a los colegios electorales.

En la ceremonia de saludo a la bandera nacional y del acto de apertura de la jornada electoral en la mañana del 15 de marzo.

Desde primeras horas de la mañana, numerosos votantes de las distintas aldeas acudieron a los colegios electorales para ejercer su derecho al voto. Tras verificar sus datos en la lista electoral, los ciudadanos recibieron las boletas y procedieron a emitir su voto conforme a la normativa. Cada etapa del proceso se desarrolló de manera rigurosa, garantizando los principios de democracia, transparencia y legalidad.

Según datos locales, la circunscripción electoral de la comuna insular de Minh Chau cuenta con 4.630 votantes, entre ellos el mayor de 100 años y el más joven de 18. La mayoría de los votantes son agricultores cuya vida cotidiana está vinculada a los terrenos aluviales a orillas del río. Por ello, muchos acudieron a votar temprano para regresar posteriormente a sus labores en el campo. Sin embargo, pese a las ocupaciones agrícolas, los habitantes consideran la participación electoral como una responsabilidad cívica fundamental. Muchas familias acudieron juntas a votar, desde los ancianos hasta los jóvenes que participaban por primera vez en unas elecciones.

Ambiente alegre y animado en el área de entrega de boletas de votación. Foto: Cong Dat/VNP

Durante toda la jornada, el personal en los colegios electorales orientó a los votantes para cumplir correctamente el procedimiento. Al mismo tiempo, las medidas de seguridad y orden público se mantuvieron estables en las áreas de votación. Gracias a ello, el proceso electoral en la localidad se desarrolló sin incidentes ni situaciones complejas.

La alegría de los votantes al participar en la jornada electoral.

Para los habitantes de Minh Chau, el día de las elecciones no solo representa una actividad política importante, sino también una ocasión para expresar su responsabilidad con el desarrollo de la localidad. En los últimos años, la comuna insular ha experimentado mejoras notables en infraestructuras de transporte, centros educativos, servicios sanitarios y condiciones de vida. Por ello, los votantes esperan que los representantes elegidos continúen impulsando políticas de desarrollo socioeconómico y contribuyan a mejorar el bienestar de la población.

El proceso electoral se desarrolla en un ambiente alegre y entusiasta, pero también solemne, seguro y conforme a la ley.

Hacia el final de la mañana, la mayoría de los votantes de la comuna ya había emitido su voto. Los comités electorales continuaron revisando las listas para garantizar que ningún votante quedara excluido conforme a la normativa. En los casos especiales, se llevaron urnas móviles directamente a los domicilios para asegurar el ejercicio del derecho al sufragio.

La jornada electoral en la comuna insular de Minh Chau transcurrió en un ambiente ordenado, serio y conforme a la ley. Cada voto emitido refleja la participación directa de los ciudadanos en la vida política del país y contribuye a elegir a los representantes que encarnan la voluntad y las aspiraciones del pueblo./.