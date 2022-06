Lago Ba Be

El lago Ba Be, situado en el Parque Nacional de igual nombre en la provincia de Bac Kan, y con más de 200 millones de años, ha sufrido muchas grandes tectónicas de la naturaleza, lo que ha llevado un enorme volumen de agua de cinco millones de metros cúbicos al centro de las montañas de piedra caliza, creando la reserva de agua dulce más grande de Vietnam. La provincia de Bac Kan está tomando medidas para convertir este “tesoro natural” en un impulsor principal del desarrollo del turismo en la era posterior a la Covid-19.

Ba Be se formó a partir de afluentes de los ríos Pe Lam, Pe Lu y Pe Leng, que convergen en un punto ubicado en la comuna de Nam Mau, creando el lago Slam Pe, cuyo nombre significa tres lagos. Gracias a la geología y la geomorfología extremadamente complejas, a su alrededor se formaron diversos ecosistemas y espectaculares paisajes con estructuras geológicas y de suelo únicas.

Los turistas se fascinan por la belleza de la cascada Dau Dang. Foto: VNP

El lago posee una superficie de aproximadamente 500 hectáreas con más de ocho kilómetros de longitud, mientras su parte más ancha alcanza casi dos kilómetros y su mayor profundidad es de 35 metros, rodeado por una cordillera de piedra caliza que alberga cuevas increíbles. Además, cuenta con numerosas especies de peces de agua dulce, incluidas algunas preciosas registradas en el Libro Rojo de Vietnam. Durante todo el año, el agua es transparente y fresca. Todo el lago semeja una acuarela llena de siluetas de montañas y nubes, parecida a un espejo gigante donde se reflejan las cadenas de sinuosas elevaciones escondidas bajo del agua. También se encuentran allí hermosas islas pequeñas, como Ba Goa y An Ma.

El lago Ba Be posee espectaculares paisajes. Foto: VNP

Pac Ngoi y Bo Lu son dos pueblos grandes en Ba Be. El primero es más concurrido, lleno de gente y establecimientos turísticos, ya que ha desarrollado la industria del ocio durante largo tiempo. Por el contrario, Bo Lu es un lugar apacible y tranquilo, y aún conserva mucha belleza virgen, rústica y salvaje. Ambas localidades están ubicadas junto al lago, por lo que la mayoría de sus alojamientos tienen vista al maravilloso cuerpo de agua natural, son muy aireados y atractivos, sin embargo, sus tarifas son bastante razonables.

Estalactitas dentro de la cueva Puong Foto: VNP

Los visitantes exploran la cueva Puong. Foto: VNP

El lago Ba Be ha sido considerado “la perla verde de las montañas del noreste”. Pero en los últimos dos años, debido a la epidemia de Covid-19, ha sido como una “princesa durmiente en el bosque”. Desde octubre de 2021, Bac Kan volvió oficialmente a una nueva normalidad, y los líderes provinciales “han despertado” rápidamente las potencialidades y ventajas turísticas de este tesoro natural.

Según Ha Van Truong, director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Bac Kan, próximamente el territorio se centrará en diversificar las ofertas en Ba Be, explorando y resaltando no solo los valores más destacados de la cultura tradicional, sino también los paisajes típicos del parque nacional. “No solo explotar lo disponible, necesitamos identificar los recursos turísticos y construirles una marca propia. En concreto, junto con la autoridad provincial de Thai Nguyen, estamos preparando un perfil para que se reconozca a Ba Be y Na Hang como patrimonio mundial”.