La temporada de los lotos en Hue

07/06/2026

El verano llega a Hue. La vegetación luce un verde intenso y pleno. Como cada año, los canales y fosos que rodean la Ciudadela Imperial y la Ciudadela Real se cubren con el delicado color rosado de los lotos, flores nobles cuya fragancia impregna el aire de la antigua capital.

La temporada de los lotos en Hue. FOTO: THANH HOA/VNP

El loto rosado de Hue es una variedad autóctona. Sus flores son pequeñas, con pétalos de tonalidades rosadas y violáceas; sus tallos son esbeltos, elegantes y refinados, mientras que su perfume se percibe suave y discreto. No posee el esplendor exuberante de los grandes lotos del norte ni el tamaño imponente de los famosos lotos de Thap Muoi, en el sur del país. Sin embargo, el loto de Hue cautiva por una belleza sutil y una gracia singular.

No es casual que en el folclore local exista un antiguo verso popular:

Cuando el loto se aleja del lago, el loto se marchita y el lago se seca;

cuando el granado se aleja del melocotonero, sus ramas se inclinan y languidecen.

Estos versos reflejan la profunda sensibilidad asociada al loto de Hue: una flor que simboliza el apego, la añoranza y la fidelidad. Una separación parece capaz de marchitar tanto la flor como el lago que la acoge, como si los enamorados jamás pudieran vivir lejos el uno del otro.

Lotos en el dentro de la Ciudadela Imperial. FOTO: THANH HOA/VNP

Durante el verano, quienes visitan Hue no solo buscan contemplar el río Huong y la montaña Ngu, ni admirar la solemnidad de templos, mausoleos, pabellones y palacios imperiales. También resulta difícil resistirse al placer de pasear junto a los canales históricos para contemplar los lotos rosados de la antigua capital, disfrutar de su delicado aroma llevado por la brisa de la tarde o de su fragancia más intensa al amanecer, cuando el rocío aún descansa sobre las flores. Es una manera de comprender mejor la sensibilidad y el romanticismo característicos de la gente de Hue.

El loto de Hue: pequeño, delicado y lleno de encanto. Fotos: THANH HOA/VNP

Contemplar y apreciar los lotos constituye además una forma de disfrute particularmente refinada entre los habitantes de Hue. Los hueanos son conocidos por su espíritu soñador, pero también por su apego a las tradiciones, la educación familiar y las reflexiones sobre la vida. Por ello, su manera de admirar los lotos posee una sensibilidad especial.

A veces, basta un pétalo marchito, unos pocos estambres dorados balanceándose al viento o un grupo de hojas envejecidas cubiertas de extraños dibujos marcados por el paso del tiempo sobre la superficie del agua para despertar emociones profundas. A partir de esas imágenes, los habitantes de Hue encuentran motivos para reflexionar sobre la existencia y suelen darles nombres cargados de simbolismo, como La condición humana, El ocaso, La impermanencia, Los ciclos del loto rosado o Pinturas sobre el lago.

Así, más que una simple flor, el loto de Hue se convierte en una fuente de inspiración estética y espiritual, un reflejo del alma serena y contemplativa de la antigua capital vietnamita.

FOTOS: THANH HOA/VNP

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