La pequeña casa donde se redactó la Declaración de Independencia de Vietnam

01/09/2025

Durante los últimos 80 años, la casa número 48 de la calle de Hang Ngang, en el barrio de Hoan Kiem, ha sido una “dirección roja” en el corazón de Hanói. Allí, el Presidente Ho Chi Minh redactó la Declaración de Independencia, con la cual proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam (hoy República Socialista de Vietnam) el 2 de septiembre de 1945.

Casa número 48 de la calle de Hang Ngang, donde el Presidente Ho Chi Minh redactó la Declaración de Independencia de Vietnam.

En los años 40 del siglo pasado, la casa era una tienda de sedas llamada Phuc Loi, propiedad de la familia del señor Trinh Van Bo y la señora Hoang Thi Ho. Se trataba de uno de los establecimientos comerciales de sedas más grandes de la capital. La edificación poseía dos puertas, la principal daba al número 48 de la calle de Hang Ngang y la trasera hacia el 35 de la de Hang Can. Era conocida por su ubicación privilegiada y se consideraba un lugar fiable para realizar actividades revolucionarias.



La casa, donada por la familia de Trinh Van Bo al Comité Central del Partido Comunista de Vietnam en agosto de 1984, fue elegida como alojamiento de Ho Chi Minh tras su regreso a Hanói desde la base militar de Viet Bac. Del 25 de agosto a principios de septiembre de 1945, el gran líder nacional, junto con otros dirigentes del Partido Comunista, decidieron numerosas políticas importantes de asuntos internos y externos. En el primer piso se exhiben diversos objetos y fotos documentales.



En particular, en un cuarto pequeño del segundo piso, Ho Chi Minh redactó la Declaración de Independencia, con la cual proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam.

Transcurridas ocho décadas, la arquitectura de la edificación se mantiene casi intacta. El primer piso es un espacio de exposición que recrea vívidamente el contexto histórico de la Revolución de Agosto, con retratos de líderes revolucionarios y objetos sencillos del Tío Ho.

En este cuarto, Ho Chi Minh escribió la Declaración de Independencia, con la cual nació la República Democrática de Vietnam, primer estado democrático popular del sudeste asiático.

Sala de estar.

En el patio trasero se encuentra un pozo de agua, utilizado para la vida diaria en aquella época.

El segundo nivel, asociado al proceso de redacción del trascendental texto de independencia, consta de dos habitaciones conectadas por un pequeño pasillo con vistas a la claraboya. En el espacio donde Ho Chi Minh redactó la Declaración, solo había un escritorio, un armario y una sencilla cama. En el otro, donde solía hacer las reuniones y comer, se encuentra la máquina de escribir que utilizaba.

Una joven explora la historia en la casa de la calle de Hang Ngang.

Al hablar sobre el valor de la casa número 48 de Hang Ngang, la vicepresidenta del Comité Popular de Hanói, Vu Thu Ha, enfatizó que ella no es solo el lugar donde el Presidente Ho Chi Minh redactó la Declaración de Independencia, sino también un símbolo sagrado del patriotismo y el anhelo de libertad de todo el pueblo vietnamita/.

Por VNP/Ngan Ha - Fotos: Cong Dat