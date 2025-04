La experiencia de la empresa de leche orgánica Muc Dong

30/03/2025

Con el deseo de ofrecer a los consumidores productos lácteos frescos, limpios y seguros, la sociedad anónima Muc Dong-Muc Dong Organic ha logrado en sus ocho años (2015-2023) un hito memorable: convertirse en la primera marca de leche orgánica vietnamita en recibir la certificación JAS Organic (Estándares orgánicos del Ministerio de Agricultura de Japón), afirmando su posición pionera en el campo de la ganadería y el procesamiento de leche fresca pasteurizada en Vietnam.

Granja lechera de la sociedad anónima láctea Muc Dong.

“Una vez que se bebe leche Muc Dong, no puede beberse ninguna otra”. Este elogio de los clientes se ha convertido en una gran motivación para la señora Nguyen Thi Thinh desde los primeros días de iniciar un negocio lleno de dificultades. La pasión por ofrecer a los vietnamitas la mejor fuente de nutrición junto con la confianza de los consumidores han impulsado a Thinh, así como al equipo de Muc Dong, a esforzarse constantemente por investigar y desarrollar productos lácteos frescos que sean sabrosos, alimenticios, seguros, adecuados al gusto de los vietnamitas y aptos para las necesidades de todas las edades.

La materia prima proviene de vacas lecheras criadas con métodos 100 % orgánicos en exuberantes pastos verdes de la provincia de Hoa Binh. Sin la presencia de alimentos genéticamente modificados, hormonas de crecimiento o antibióticos, los animales son libres de disfrutar de una vida cerca de la naturaleza, con aire fresco y agua limpia. Gracias a ello, la leche Muc Dong proporciona una fuente de nutrición pura, garantizando la salud de los consumidores.

En 2024, la empresa estableció dos granjas, Muc Dong 1 y Muc Dong 2, en el distrito de Lac Thuy, provincia de Hoa Binh.

Para la empresa, la cría de vacas lecheras no es simplemente un tema de producción, sino también una historia de dedicación y consideración en cada paso del cuidado de los vacunos. Cada vaca es cuidada y amada como un miembro de la familia, satisfaciendo sus necesidades nutricionales con más del 90 % de alimentos verdes orgánicos de la propia granja, y asegurándoles un espacio de vida fresco y libertad de movimiento.

La salud del rebaño es siempre una prioridad máxima. Además de utilizar hierbas medicinales autóctonas, como los dientes de león (Taraxacum), la aralia polyscia (Polyscias fruticosa L. Harms) y el crotón (Croton tonkinensis Gapnep), para prevenir y tratar enfermedades, Muc Dong aplica rigurosos procedimientos de aislamiento y conversión en los casos en que se deben utilizar antibióticos. En particular, a las vacas se les da un descanso completo durante el embarazo para garantizar su salud.

Muc Dong ha avanzado en su viaje para ofrecer a los clientes los productos lácteos frescos más puros y seguros con los Estándares orgánicos del Ministerio de Agricultura de Japón-JAS Organic.

La compañía no se limita únicamente al cuidado de los bovinos, cuenta asimismo con un proceso de producción cerrado y transparente, y se adhiere estrictamente a los estándares orgánicos, brindando absoluta confianza a los consumidores.

Además, investiga y desarrolla constantemente diversas líneas de productos, como leche fresca, yogur y otros subproductos lácteos. Los productos de yogur están elaborados a partir de leche fresca pura, fermentada naturalmente y no utilizan conservantes, garantizándose la higiene y seguridad alimentaria, con un sabor fresco y natural, junto con una abundante fuente de probióticos, ayudando al sistema digestivo a estar saludable y aumentar la resistencia.

Algunos productos lácteos típicos de Muc Dong.

Muc Dong se compromete a “5 NO”: no utilizar alimentos industriales y sustituirlos por naturales y orgánicos; no emplear alimentos genéticamente modificados para minimizar los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente; no usar en ningún caso estimulantes de la leche para garantizar su calidad segura; eliminar completamente los conservantes para preservar el sabor natural del producto, y asegurar que no contengan residuos de antibióticos.

A partir de ese criterio, la empresa ha avanzado en su viaje para ofrecer a los clientes los productos lácteos frescos más puros y seguros con Estándares orgánicos del Ministerio de Agricultura de Japón-JAS Organic, una de las certificaciones más prestigiosas y estrictas del mundo.

Muc Dong considera que la producción orgánica no solo es un compromiso con la calidad del producto, sino también una responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad. “Creemos que elegir productos orgánicos no solo es bueno para la salud, sino que también contribuye a proteger el planeta verde y a construir un estilo de vida saludable y significativo”, compartió Thinh./.