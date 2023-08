La ciudadela imperial de Hue desde lo alto

06/08/2023

La ciudadela superior de la parte defensiva más externa de la antigua urbe imperial. FOTO: CONG DAT/VNP

La ciudadela superior es el área más elevada del sector defensivo externo de la antigua ciudad imperial de Hue, en la provincia central de Thua Thien-Hue. Desde esa altura, los visitantes pueden obtener una nueva vista de la localidad y sus calles. Durante mucho tiempo, la zona estuvo cerrada, pero en el Año Nuevo Lunar 2023, el Centro de Conservación de Monumentos de Hue la abrió para los turistas, creando un nuevo y atractivo lugar desde donde contemplar la urbe.

La apertura de la zona turística ha despertado diversas emociones no solo en los visitantes, sino también en la población local. Quizás por eso, en su página personal de Facebook, el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hue, Phan Thien Dinh, compartió estas sentidas palabras:

“El camino peatonal en la muralla de la ciudadela, desde el eo bau (bastión abultado) Nam Xuong (en la puerta The Nhon, también conocida como Ngan), hasta el eo bau Nam Thang (en la puerta Quang Duc, llamada asimismo Sap), que conecta con el asta de la bandera de Phu Van Lau, se ha abierto para los residentes y turistas. Muchas personas, incluso aquellas nacidas y criadas en Hue o habitantes de larga data, no habían tenido la oportunidad de visitar este sector. Al tocar el muro de la ciudadela, pueden sentirse los restos de las explosiones de bombas, observar los cañones descoloridos de eras pasadas, escuchar la suave brisa, ver las nubes pasar sobre la bandera y contemplar el paisaje pacífico de la ciudad. Hue siempre trae nuevas imágenes y emociones, no importa cuánto intentemos explorar y comprender, nunca podremos agotar todas las sorpresas...”.

El sistema de muros que protegen la ciudadela de Hue tiene una circunferencia de unos 10 km, el muro tiene casi 7 m de alto, la ciudadela superior tiene más de 20 m de ancho, el muro exterior tiene un foso como capa de defensa exterior. Foto: Thanh Hoa/VNP

Puerta Ngo Mon vista desde la ciudadela superior. FOTO: THANH HOA/VNP

La glorieta y la entrada a la glorieta de la puerta de Quang Duc frente a Ngo Mon - Hue, este es el punto alto en el área superior de la ciudadela, utilizada para observación y advertencia. Foto: Thanh Hoa/VNP

Los turistas extranjeros vienen a visitar y explorar el área de la ciudadela superior de Hue. Foto: Thanh Hoa/VNP

El sistema de cañones está dispuesto en la pared en dirección sureña. FOTO: THANH HOA/VNP

Pequeña entrada a la glorieta y punto de observación desde el último piso de la glorieta en la puerta de Quang Duc. Foto: Thanh Hoa/VNP

Todavía quedan cañones, armerías y agujeros de bala en la pared. Foto: Thanh Hoa/VNP