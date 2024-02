La aldea de “esteras fantasmas” de Dinh Yen

13/02/2024

Hoy en día, los fines de semana, los artesanos del pueblo organizan mercados de esteras justo en la casa comunal de Dinh Yen, e incluyen actividades comerciales, culinarias y artísticas muy singulares.

Dinh Yen se formó hace cientos de años. Situada junto al río Hau, esta tierra tiene muchas dunas y marismas propicias para el desarrollo de materias primas como yute y junco. Los investigadores señalan que sus habitantes son originarios de la llanura costera del norte (Thai Binh, Nam Dinh). Al llegar al sur, trajeron consigo el oficio tradicional del tejido de esteras y progresó allí con fuerza.

La actividad se concentra actualmente en las comunas de Dinh An y Dinh Yen, especialmente en los barrios de An Loi A, An Loi B, An Khuong y An Binh de esa última localidad. La mayoría de las familias dedicadas a esta labor viven alrededor de la casa comunal de Dinh Yen, y suelen secar esteras con los colores verde, amarillo y rojo alrededor de ella y a ambos lados de la carretera que conduce a la aldea, creando una hermosa imagen del pueblo.

La aplicación de maquinaria en algunas etapas de la producción ha contribuido a reducir el trabajo manual y a aumentar el número de artículos. Entre las grandes empresas del poblado figuran las fábricas de Thanh Binh, Vinh Loi y Be Hai, capaces de elaborar grandes cantidades, satisfaciendo la alta demanda de los consumidores.

Phan Van Tan, propietario de la fábrica de Be Hai, contó que su familia se dedica a la profesión desde hace más de 30 años. Actualmente, con dos máquinas de tejido y cinco trabajadores fijos, puede elaborar un promedio de 50 esteras de todo tipo al día.

La de Thanh Binh, ubicada junto a la casa comunal de Dinh Yen, es 10 veces más productivas que la de Tan, con más de 20 empleados y un sistema de maquinaria completo y profesional.

Tan también compartió que el tejido de esteras requiere meticulosidad y habilidad, así como el conocimiento único de cada establecimiento para crear productos hermosos y duraderos con su propia marca y personalidad. Completar una estera con imágenes nítidas, colores y menos posibilidad de decoloración, requiere muchos pasos. Lo importante es elegir las fibras crudas de manera uniforme y exponerlas a suficiente luz solar antes de teñirlas. Para que el tinte quede preciso y no se desvanezca fácilmente, debe cocérselo e ir sumergiendo manojos pequeños en él, incluso más de una vez, en dependencia de la densidad. Después, las fibras se secan al sol durante otra sesión antes de tejerlas. Cuando termina el tejido, los trabajadores toman la estera para cortar la funda, coser la tela y ponerla al sol.

Las de flores y de conchas de caracol son las más difíciles de tejer porque requieren una distribución de colores hermosa y sofisticada. Con hábiles manos, cada año los hogares producen millones de esteras con patrones brillantes y duraderos, que son populares en mercados nacionales y extranjeros.

En 2012, la casa comunal de Dinh Yen fue reconocida por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo como reliquia histórica y cultural nacional. Un año más tarde, la profesión de tejido de esteras en la comuna de Dinh Yen fue declarada patrimonio cultural inmaterial nacional, un orgullo para los aldeanos. Muchos equipos de filmación eligen al pueblo como telón de fondo para películas sobre la cultura de la región suroeste, la más reciente de las cuales es “Lat Mat 6” (“Face Off 6: The Ticket of Destiny”), del famoso director y cantante vietnamita Ly Hai./.