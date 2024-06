Joseph Kingsley Entsuah, maestro inspirador

08/06/2024

Joseph Kingsley Entsuah, de Ghana, es un maestro inspirador de la escuela internacional Maya. Es diligente, amable y tiene excelentes habilidades en la enseñanza de inglés. Su pasión es transmitir la inspiración del estudio a los estudiantes vietnamitas, ayudándolos a dominar el idioma y abrir la puerta al conocimiento.

Joseph Kingsley Entsuah se graduó como licenciado en Educación de Inglés de la Universidad de Educación de Winneba, Ghana, en 2014. Después de viajar por muchos países, pasó cuatro años como profesor de inglés y entrenador deportivo de estudiantes de distintas edades en la escuela Bangyikhan de Bangkok, Tailandia. Persona activa, deseosa de aprender y con ganas de buscar nuevas oportunidades para enriquecer sus conocimientos, visitó Vietnam.

Al percatarse de que los centros de inglés del país se expandían constantemente y contrataban profesores extranjeros, lo consideró como un lugar perfecto para aportar sus conocimientos pedagógicos. Llegó a Hanói en 2019 con el fervor de la juventud y un profundo amor por la cultura vietnamita. Inicialmente, comenzó a enseñar inglés en el Centro APAX. Con un método de enseñanza natural, atractivo y divertido, sus lecciones fueron recibidas con entusiasmo por los aprendices vietnamitas.

Después, se postuló y consiguió un puesto como maestro en la escuela Maya. Para él, fue una experiencia extraordinaria al trabajar en un centro internacional rodeado de naturaleza, a unos 50 kilómetros de la bulliciosa capital. El colegio aplica el método Montessori, enfatizando la importancia de la autonomía de los alumnos y la educación en el amor, la compasión y el fomento de valores, con el objetivo de formar personalidades integrales y facilitar el desarrollo de los niños.

El maestro ghanés considera este lugar como su segundo hogar. “Enseñar en el sereno ambiente natural de la ecoaldea de Maya me ha llenado de emociones positivas y una mejor comprensión de las tradiciones culturales vietnamitas. Me ha brindado la oportunidad de utilizar mis habilidades docentes para los estudiantes”, compartió.

También ha explorado varias regiones de Vietnam, como Sapa, la isla de Co To, Tam Dao, Cat Ba y Ciudad Ho Chi Minh. Estos viajes no fueron simplemente por placer, sino que también le brindaron oportunidades para comprender el panorama educativo de los lugares visitados, obteniendo conocimientos sobre los niños, los estudiantes y la sociedad vietnamita.

Joseph Kingsley Entsuah visita la bahía Ha Long.

En Hanói, además de dar clases de inglés, Joseph suele dedicar sus días libres a enseñar fútbol. Como entrenador durante muchos años en Bangkok, su estilo inculca el espíritu deportivo y la aptitud física en los niños, y también los ayuda a practicar el idioma en un ambiente colectivo y comunitario. Sus alumnos pueden debatir con él sobre diversos temas y se les trata como iguales. El maestro bromea diciendo que él mismo también necesita adaptarse para estar listo y apoyar a sus estudiantes en cualquier momento, y en cualquier lugar, incluso fuera del horario habitual de clases.

El maestro ghanés expresó su compromiso de vivir y trabajar en el país por largo tiempo y apoyar a más nuevos estudiantes a convertirse en buenos ciudadanos ./.

Por: VNP/Bich Van Fotos: Viet Cuong y archivos