Identidad cultural en los trajes del pueblo étnico si la

05/07/2024

Jóvenes con sus trajes tradicionales durante un festival.

Las si la son particularmente meticulosas en el uso de los tocados para distinguir entre doncellas solteras y mujeres casadas. La artesana Hu Co Xuan, quien radica en la aldea de Seo Hay, comuna de Can Ho, explica: “Los pañuelos que llevan las mujeres en la cabeza son de dos tipos, blancos y negros. Los blancos son para las solteras, mientras que los negros son para las casadas. Esta distinción no solo ayuda a los forasteros a identificarlas, sino que también tiene un significado sagrado para las mujeres casadas, simbolizando su amor y fidelidad hacia sus maridos”.

La vestimenta de las si la es una mezcla de tradición y belleza. Las blusas son de tela de color índigo oscuro, con un corpiño corto y ajustado. El cuello, las mangas y el dobladillo de la camisa están adornados con bordes o bandas de tela de colores vivos. El rasgo más llamativo, y lo que acentúa el encanto de las féminas, es el peto delantero, con monedas de plata brillantes. La pechera está decorada con 72 piezas dispuestas en nueve filas horizontales.

Las faldas son un símbolo de elegancia y tradición. Son prendas cuidadosamente confeccionadas, que llegan desde la cintura hasta los tobillos, elaboradas en un profundo color negro. Cada una se compone de dos partes: la cinturilla y el cuerpo de la saya. La primera es una tira de tela en contraste, de aproximadamente 20 centímetros de ancho, mientras que el borde de la falda está adornado con un vibrante bordado rojo. Hechos de hilos de seda o algodón en tonos de azul, los extremos de la cinturilla, que sirve para sujetar firmemente la falda alrededor de la cintura, se embellecen con tela estampada en una variedad de colores.

La vestimenta masculina aúna tradición y modernidad. En contraste con la elaborada vestimenta de las mujeres, ellos tradicionalmente vestían pantalones holgados, una camisa con abertura en el pecho con botones y cuello alto, con dos o tres bolsillos, todo en tonos de azul índigo. Siempre completaban su conjunto con un turbante blanco. Sin embargo, en los últimos tiempos, los hombres han adoptado en gran medida la vestimenta del pueblo kinh, con trajes y otras prendas modernas.

Debido a la naturaleza intrincada de su vestimenta típica y la influencia del intercambio cultural con los grupos étnicos vecinos, el pueblo si la reserva principalmente sus trajes tradicionales para ocasiones especiales como festivales, bodas y eventos importantes, que sirven de plataforma para honrar y preservar su identidad cultural./.

Por: VNP/Cong Dat