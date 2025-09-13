Huellas de la tecnología vietnamita en la exposición “80 años de independencia, libertad y felicidad”

13/09/2025

Ochenta años después de la proclamación de la República Socialista de Vietnam, la nación ha pasado de ser un país con una base tecnológica modesta a convertirse en cuna de numerosas empresas de alcance global y en un destino confiable de la industria tecnológica mundial. Ese proceso quedó reflejado de manera vívida en la exposición “80 años de independencia, libertad y felicidad”, un evento de dimensiones sin precedentes en Vietnam.

La exposición de logros nacionales constituye un evento de magnitud inédita en Vietnam, con la participación de 28 ministerios y sectores, 34 provincias y más de 110 empresas líderes. Más de 230 pabellones sobre 90 hectáreas del Centro Nacional de Exposiciones, considerado el mayor del sudeste asiático.



En este espacio la tecnología no solo se exhibe, se vive. Desde robots, UAV y chips semiconductores hasta experiencias inmersivas con realidad virtual (VR), cámaras 360 y hologramas, permiten a los visitantes hacer un viaje sensorial que revive los 80 años de construcción del país.

La exposición de 80 años de independencia, libertad y felicidad se celebra del 28 de agosto al 15 de septiembre de 2025.

En la Casa de Exposiciones Kim Quy, seis salas temáticas ⸺“Vietnam, Tierra, Gente”, “95 años bajo la bandera del Partido”, “Construir para el desarrollo”, “Provincias prósperas, país fuerte”, “Locomotoras de la economía” y “Emprendimiento nacional”⸺ muestran cómo la ciencia, la innovación y la creatividad se convierten en hilos conectores. La historia cobra vida mediante hologramas, proyecciones en 3D y realidad aumentada, despertando el interés de públicos de todas las edades.

Mientras los jóvenes llenan sus redes sociales con fotos frente a los paneles de gran formato, los visitantes mayores se detienen con emoción ante cada pieza: desde drones y artillería autopropulsada, hasta motores de misiles “made in Vietnam”, fruto de la audacia tecnológica nacional.

La Resolución Nº 57-NQ/TW, emitida el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político, define el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como condición imprescindible y la mejor oportunidad para que Vietnam alcance prosperidad y fortaleza en la nueva era: la era del despegue nacional.



En la zona “Espada y Escudo”, los pabellones exhiben equipamientos de defensa modernos, como artillería autopropulsada, radares de vigilancia marítima, sistemas de misiles S-125-VT y UAV de largo alcance, todos diseñados y fabricados por vietnamitas. El ambiente festivo se mezcla con el orgullo patriótico, cuando veteranos explican a sus nietos la función de cada arma.



El pabellón A, dedicado a 12 industrias culturales, también ofrece experiencias singulares. Su mayor atracción es un plató digital donde los visitantes se convierten en protagonistas de la película “Dao, pho y piano”, reviviendo escenas históricas como auténticos actores.



En otro espacio, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en colaboración con TikTok Shop, lanzó la “Semana del orgullo de los productos agrícolas vietnamitas”, con transmisiones en directo. Cafés, tés y productos OCOP encontraron en esta plataforma un escaparate innovador para acercarse al público nacional e internacional.

La exhibición de 80 años de logros nacionales no solo dejó huellas imborrables en sus visitantes, sino que también proyectó un mensaje claro: el futuro de Vietnam será guiado por la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital./.

Por Le Hien - Fotos: Thong Thien, Tran Hieu/VNP

