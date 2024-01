Hoi An - ciudad creativa de la Unesco

23/01/2024

Hoi An, Patrimonio Cultural Mundial y ciudad creativa de la Unesco. FOTO: THANH HOA/VNP

El 31 de octubre de 2023, la Secretaría de la Red Mundial de Ciudades Creativas de la Unesco (UCCN) confirmó a Hoi An como el próximo representante de Vietnam en convertirse oficialmente en uno de sus miembros, en las artesanías y las artes populares. El reconocimiento es un gran honor y orgullo para el pueblo de Hoi An, en particular, y para Quang Nam y Vietnam, en general.



La urbe es reconocida como ciudad creativa en el ámbito de las artesanías y las artes populares. FOTO: THANH HOA Y ARCHIVOS

Las artesanías y las artes populares son puntos fuertes y áreas que Hoi An ha preservado y promovido eficazmente en los últimos tiempos. La ciudad cuenta actualmente con cinco pueblos artesanales tradicionales con cerca de 50 oficios activos, tales como carpintería, alfarería, fabricación de faroles, elaboración de bambú y coco, y confección de cuero. De ellos, tres aldeas y una artesanía tradicional han sido reconocidas como Patrimonio Intangible Nacional, y otros dos pueblos están preparando expedientes para solicitar esa consideración.



La ciudad cuenta actualmente con cinco pueblos artesanales tradicionales con cerca de 50 oficios activos. FOTO: THANH HOA/VNP

Un gran número de residentes de Hoi An participan oficial o extraoficialmente en actividades de artes y artesanías populares, incluidos grupos de trabajadores independientes y de producción y negocios artesanales; colectivos de artistas, artesanos e individuos pertenecientes a asociaciones profesionales, que dirigen talleres de artesanía creativa, así como empresas y empresarios en este campo.



Entre los oficios activos de Hoi An están la carpintería, la alfarería, fabricación de faroles, elaboración de bambú y coco, y confección de cuero. FOTO: THANH HOA Y ARCHIVOS

La ciudad cuenta con 658 empresas pequeñas y 1 710 hogares comerciales que operan en el ámbito de la artesanía y las artes populares. Se estima que hay alrededor de 4 000 trabajadores que ganan un ingreso directo promedio de 3 500 a 4 000 dólares al año gracias a estas manifestaciones.

La conservación de los oficios tradicionales no solo significa el mantenimiento de los valores culturales e históricos de la ciudad, sino también crea motivación para la creatividad y el empiezo de los negocios de los pobladores. FOTO: THANH HOA Y ARCHIVOS

“Hoi An, ciudad creativa de la Unesco” no es solo un título, sino también un objetivo por el que luchar, cumplir compromisos y aportar valores y beneficios a la comunidad. Además de continuar con las actividades de conservación y promoción de las artesanías y las artes populares, la urbe tendrá que implementar iniciativas como: Proyecto de Carpintería Kim Bong-Liberando la creatividad, Fomentando talentos creativos en la juventud, Creatividad de Hoi An en el espacio digital y otras internacionales: Festival Internacional de Arte Popular, Festival Internacional de los Faroles y Casa Creativa de Hoi An. Junto a ello, la ciudad propiciará condiciones y promoverá el desarrollo y la creatividad en otros campos; conectará, intercambiará y compartirá experiencias con otros miembros dentro y fuera de la Red, y desplegará actividades para ampliarla./.

Los pobladores de Hoi An reciben con alegría la noticia sobre el reconocimiento de la urbe como Ciudad creativa de la Unesco. Foto: Archivo



La Red Mundial de Ciudades Creativas de la Unesco fue fundada en 2004 con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las urbes reconocidas, considerándola un elemento estratégico para el desarrollo sostenible en los ámbitos económico, social y ambiental. En octubre de 2022, la UCCN contaba con 295 ciudades miembros de 90 países y territorios, incluidas 59 en el campo de la artesanía y las artes populares.