HO QUANG CUA: el hombre que llevó el arroz vietnamita al mundo

08/07/2026

A partir de los arrozales afectados por la salinidad en el delta del Mekong, el ingeniero Ho Quang Cua ha dedicado más de cuatro décadas a la investigación y mejora genética de variedades de alta calidad del grano. El resultado más destacado de ese esfuerzo es el ST25, distinguido como “el mejor arroz del mundo”, convertido hoy en símbolo de una nueva orientación de la agricultura vietnamita: elevar el valor a través de la calidad, impulsar la innovación mediante la ciencia aplicada y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

De los campos salinos a una marca mundial de arroz

Mientras muchas regiones seguían priorizando el aumento de la producción, el ingeniero Ho Quang Cua y sus colaboradores apostaron por elevar el valor del grano de arroz. Las variedades identificadas con las siglas ST (Soc Trang) fueron surgiendo tras cientos de cruces experimentales y numerosas temporadas de selección y perfeccionamiento. Después de más de veinte años de investigación, la variedad ST25 se consolidó como el resultado más sobresaliente: granos largos, blancos, suaves, de aroma natural y especialmente adaptados a tierras afectadas por la salinidad.

El ingeniero Ho Quang Cua (abril de 2026). FOTO: LE MINH/VNP

Ho Quang Cua (a la derecha) y sus colaboradores observan y registran meticulosamente el desarrollo de las variedades de arroz ST en los campos experimentales de Soc Trang. FOTO: ARCHIVO

En 2019, el ST25 fue reconocido como “el mejor arroz del mundo”, marcando un punto de inflexión para el sector arrocero nacional. Este logro confirmó una nueva visión: en lugar de competir únicamente por cantidad, Vietnam podía conquistar los mercados internacionales mediante la calidad y una identidad propia.

Uno de los rasgos más distintivos del trabajo de Ho Quang Cua es su estrecha relación con la práctica agrícola. El ingeniero supervisa directamente cada etapa del crecimiento del arroz y mantiene un diálogo constante con los agricultores para ajustar las técnicas de cultivo. Para él, el éxito de una variedad solo tiene sentido cuando los campesinos también se benefician de ella.

Sembrar confianza para una agricultura sostenible

A comienzos de 2024, el modelo de producción de arroz seguro impulsado por el especialista experimentó un rápido crecimiento. Desde las primeras 500 hectáreas en la zona de Nga Nam, la superficie cultivada se amplió hasta unas 3 000 en distintas localidades, con la participación de cerca de 2 000 familias agricultoras. Cada año, esta región produce alrededor de 18 000 toneladas de arroz seguro para el mercado.

La alegría del creador de la variedad ST25 junto a los arrozales maduros. FOTO: LE MINH/VNP

Con más de 40 años dedicados al campo, el ingeniero Ho Quang Cua es considerado una de las figuras más representativas de la agricultura vietnamita contemporánea. En lugar de limitarse a la investigación en laboratorio, pasó gran parte de su vida en los arrozales del suroeste de Vietnam, trabajando silenciosamente en la creación de nuevas variedades y buscando soluciones a los desafíos de la producción arrocera.



La alegría del creador de la variedad ST25 y de los agricultores del delta del Mekong junto a los arrozales maduros. FOTO: LE MINH/VNP

La alegría del creador de la variedad ST25 y de los agricultores del delta del Mekong junto a los arrozales maduros. FOTO: LE MINH/VNP

En términos productivos, el rendimiento del ST25 se mantiene estable en torno a las seis toneladas por hectárea, mientras que su precio de venta supera en 2 000-3 000 dongs por kilogramo al arroz convencional. Más importante aún, el modelo contribuye a reducir costos, mejorar la calidad del suelo y disminuir el uso de productos químicos.

Ho Quang Cua subraya: “La transformación agrícola no puede aplicarse de manera rígida. Elegí un enfoque flexible, construyendo confianza con los agricultores mediante visitas constantes a los campos, intercambio directo y una transferencia gradual de técnicas”.

Detrás de la marca del arroz reconocido como el más sabroso del mundo se encuentra la dedicación y perseverancia de un ingeniero que ha consagrado toda su vida a elevar y proteger el valor de cada grano de arroz vietnamita. FOTO: LE MINH/VNP

Operarios en la línea de envasado de productos de arroz ST25 de la marca original Gao Ong Cua en Soc Trang. FOTO: LE MINH/VNP

Operarios en la línea de envasado de productos de arroz ST25 de la marca original Gao Ong Cua en Soc Trang. FOTO: LE MINH/VNP

Tras el reconocimiento internacional, el ST25 entró también en una nueva etapa marcada por los desafíos de construir, proteger y consolidar su marca en el mercado global. Para preservar su prestigio, el ingeniero desarrolló la marca “Gao Ong Cua ST25”, registrada en numerosos mercados internacionales. Mantener una calidad constante, señaló, es la mejor manera de conservar la confianza de los consumidores.

Representantes del comité organizador del concurso El Mejor Arroz del Mundo entregan el trofeo de reconocimiento a la variedad ST25 al ingeniero Ho Quang Cua y al equipo creador. FOTO: ARCHIVO

A sus más de 70 años, Ho Quang Cua continúa recorriendo los arrozales con la misma dedicación de siempre. Su trayectoria es testimonio del poder de la ciencia aplicada y de la perseverancia de un hombre que ha consagrado su vida al arroz vietnamita, permitiendo que, desde los campos del suroeste del país, el sabor de Vietnam siga expandiéndose en el mapa agrícola mundial./.

Por: Le Minh - Fotos: Le Minh/VNP y archivos