Hanopro y la historia de “vender soluciones” para conquistar las cadenas de suministro globales

07/06/2026

Desde sus emblemáticas cintas adhesivas Rabbit Tape hasta convertirse, tras más de dos décadas de desarrollo, en uno de los principales proveedores vietnamitas de soluciones de embalaje para corporaciones multinacionales como Samsung, LG y Canon, Hanopro ha construido una sólida presencia en más de 20 países. La empresa no solo ha consolidado su prestigio gracias a la calidad de sus productos, sino también mediante una visión sostenible y una estrategia empresarial diferenciada: en lugar de vender productos, vende soluciones.



La construcción de una infraestructura industrial de referencia



Fundada en octubre de 2002, Hanopro ha recorrido un camino de más de 22 años para consolidar una identidad empresarial propia, sólida y respetada. Más allá de cualquier similitud nominal con otras entidades del mercado, la compañía se ha posicionado como uno de los mayores fabricantes y exportadores de cintas adhesivas de Vietnam.

Vista panorámica de la planta de Hanopro en el Parque Industrial Hapro, comuna de Thuan An, Hanoi. Foto: CONG DAT/VNP

Una de las principales ventajas competitivas de Hanopro radica en su amplia infraestructura productiva y en la distribución estratégica de sus instalaciones. Con una red de entre tres y cinco fábricas que ocupan una superficie total de entre 20.000 y 25.000 metros cuadrados, la empresa ha establecido centros de producción y apoyo logístico en importantes polos económicos del norte del país, como Gia Lam (Hanoi), Hai Duong, Bac Ninh y Hai Phong.

La capacidad productiva de Hanopro constituye uno de sus mayores activos. La compañía dispone de siete líneas de corte de cinta adhesiva BOPP con una capacidad de producción de 105.000 rollos diarios, además de una línea de fabricación de película de polietileno (PE) con una producción de 155 toneladas al mes. Esta escala le permite atender pedidos de gran volumen para corporaciones multinacionales con plazos de entrega muy reducidos, un factor clave dentro de las exigentes cadenas de suministro globales.

Operarios manejan las máquinas de producción de cintas adhesivas en la fábrica. Foto: CONG DAT/VNP

En un entorno industrial donde la confianza se construye a partir de estándares verificables, Hanopro ha realizado importantes inversiones para obtener certificaciones internacionales como ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, RoHS y, especialmente, Green Partner. Estas acreditaciones han abierto las puertas a mercados altamente exigentes como Estados Unidos, Francia, Japón y Corea del Sur, además de diversos destinos en Europa y África.



Cinta adhesiva blanca multitamaño de Hanopro . Fotos: Cong Dat/VNP

Los logros de la empresa se reflejan en la marca Rabbit Tape, símbolo de agilidad, inteligencia y perseverancia, registrada y protegida tanto en Vietnam como en numerosos mercados internacionales. El reconocimiento como “Top 1 de productos vietnamitas preferidos por los consumidores en 2024” confirma la confianza que la marca ha sabido construir entre los usuarios nacionales.

Para alcanzar estos resultados, Hanopro ha desarrollado una cultura empresarial basada en la capacidad de adaptación. Según Ta Duc Son, director ejecutivo de la compañía: “Todo está en constante movimiento… la esencia de la vida es cambiar, adaptarse y sobrevivir. Quien no puede adaptarse será reemplazado”. Esta filosofía permitió a la empresa mantener su estabilidad incluso durante periodos especialmente complejos, como la pandemia de COVID-19.

Trabajadores utilizan mallas protectoras para embalar los productos de cinta adhesiva. Fotos: CONG DAT/VNP

La confianza de sus clientes también se sustenta en un firme compromiso con la responsabilidad. Hanopro asume el cien por ciento de la responsabilidad por cualquier producto defectuoso, incluso cuando los pedidos ya han sido pagados y entregados. Asimismo, en situaciones extraordinarias, como el incremento de los costos logísticos provocado por tormentas marítimas, la empresa ha optado por mantener los precios acordados para compartir los riesgos con sus socios internacionales.



Una visión integral de las soluciones, clave para consolidarse a escala global

La principal diferencia entre Hanopro y miles de fabricantes de cintas adhesivas de bajo costo reside en su filosofía empresarial. “Escuchamos a nuestros clientes para ofrecer soluciones de embalaje adecuadas, en lugar de limitarnos a vender productos disponibles”, afirma Ta Duc Son. Este enfoque se refleja también en la cultura corporativa de la empresa. Frente a la pregunta tradicional “¿Por qué hacerlo?”, Hanopro prefiere plantearse “¿Por qué no hacerlo?”. Esta mentalidad le permite responder a los requisitos más específicos y exigentes de sus clientes. Como señala su director ejecutivo: “En la era de la globalización no podemos sobrevivir si no trabajamos con seriedad y autenticidad. Lo mejor es marcar la diferencia”.

Operación de la línea de producción de película estirable de PE. Foto: CONG DAT/VNP

Seguimiento de la línea de producción de película estirable de PE. Foto: CONG DAT/VNP

La compañía entiende que cada sector industrial enfrenta desafíos particulares en materia de embalaje. Por ello, en lugar de ofrecer soluciones genéricas, desarrolla productos especializados para necesidades concretas. Entre ellos destaca la línea 4AU de cintas adhesivas de papel para enmascarado de pintura, diseñada para la industria automotriz y del mobiliario. Gracias a su resistencia a temperaturas de entre 80 y 110 grados Celsius, su excelente adherencia en superficies curvas y la ausencia de residuos tras su retirada, estos productos se han convertido en una opción de referencia para astilleros, fabricantes de automóviles y empresas de mobiliario de alta gama.



Para empresas tecnológicas como Samsung y LG, Hanopro suministra cintas de cobre conductoras de electricidad y calor, utilizadas para el blindaje electromagnético (EMI) y la protección de componentes electrónicos sensibles. Se trata de soluciones técnicas que requieren niveles de precisión y calidad muy superiores a los de la producción convencional.

Proceso de embalaje de productos de cinta adhesiva de gran tamaño. Foto: CONG DAT/VNP

Etapa de acabado del envase mediante una máquina de etiquetado. Foto: CONG DAT/VNP

La oferta de Hanopro va más allá de las cintas adhesivas. La empresa proporciona soluciones integrales que incluyen película estirable de PE para palés, bolsas de HDPE y PP, gel de sílice desecante, protectores de esquina de papel y flejes de PET. Este conjunto de productos ayuda a los clientes a optimizar los costos logísticos, reducir residuos y proteger las mercancías durante largos trayectos internacionales.

En consonancia con las tendencias globales de producción sostenible, Hanopro ha lanzado una innovadora cinta adhesiva de celulosa fabricada a partir de pulpa de madera natural y adhesivos de caucho natural. El producto es completamente biodegradable en menos de 24 meses y constituye una alternativa orientada a empresas comprometidas con los objetivos de neutralidad de carbono (Net Zero) y con el cumplimiento de las normativas EPR sobre responsabilidad ampliada del productor.

Las mercancías son cargadas en camiones mediante montacargas especializados. Foto: CONG DAT/VNP

La promesa de asumir plenamente la responsabilidad por cualquier defecto de fabricación simboliza la filosofía de la compañía y fortalece la relación de confianza con sus socios internacionales. La presencia de Rabbit Tape en mercados de los cinco continentes no solo genera ingresos para Vietnam, sino que también transmite una imagen de un país comprometido con la responsabilidad, la honestidad y la innovación. Hanopro continúa cumpliendo su misión: no solo unir y proteger mercancías, sino también fortalecer la confianza internacional en la capacidad y el valor de las marcas vietnamitas./.

Por: Hoang Tue Nhi - Fotos: Cong Dat/VNP y archivos de Hanopro