Hanói: ciudad de patrimonios culturales de Vietnam

Con historia milenaria, Hanói es una capital cultural, una ciudad patrimonial y un símbolo de paz. La urbe alberga un sistema de patrimonios rico y diverso, formado y enriquecido a través de miles de años. Hanói lidera el país en la cantidad de patrimonios culturales intangibles con millares de reliquias, festivales y oficios artesanales, entre los cuales muchos han sido reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En 2024, Hanói conmemora el 70 aniversario de su liberación (10 de octubre de 1954). Para conmemorar este hito, se han organizado una serie de eventos especiales a lo largo de octubre, vinculados a lugares emblemáticos como la Ciudadela Imperial de Thang Long, el Templo de la Literatura (Quoc Tu Giam, primera universidad de Vietnam), el Lago Hoan Kiem, el casco antiguo, el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh y la reliquia Prisión de Hoa Lo. Paralelamente, se han diseñado decenas de tours, dirigidos tanto a turistas nacionales como internacionales.



Otro amante de la cultura citadina, Emmanuel Cerise, director de la Agencia para la Cooperación Internacional de la Región de París en Vietnam (Paris Région Expertise - Vietnam - PRX - Vietnam), residente de Hanói durante casi 15 años, ha contribuido significativamente a la restauración de las antiguas villas francesas en la urbe.



Al respecto, Cerise comparte: “Las antiguas villas francesas restauradas han ayudado a revivir la huella histórica, cultural y arquitectónica de Hanói en el pasado. Estos vestigios de la presencia francesa, como la villa en No.49 Tran Hung Dao, el Gran Teatro y el puente Long Bien, reflejan la estrecha relación y similitud entre las culturas francesa y vietnamita. Esas obras son un patrimonio excepcional que debe ser preservado, no solo como sitios históricos, sino también como espacios creativos donde se puedan organizar exposiciones de arte, tours artísticos o actividades comunitarias”.



Hanói es un crisol de miles de festividades, únicas y atractivas, como los festivales de Co Loa en el distrito de Dong Anh, el de la pagoda Huong en el distrito de My Duc, el de Dong Da en el distrito de igual nombre, el de la pagoda Thay en el distrito de Quoc Oai, el de la pagoda Tay Phuong en el distrito de Thach That y el de la pagoda Tram Gian en el distrito de Chuong My.

Hanói es aclamada como la “ciudad del patrimonio”, con sitios de gran valor. Entre ellos se encuentran tesoros reconocidos por la Unesco como el sector central de la Ciudadela Imperial de Thang Long, el festival Giong, el ca tru (música de cámara) y las estelas doctorales de las dinastías Le y Mac en el Templo de la Literatura.

Cuando se habla de la ciudad, es imposible no pensar en sitios de renombre como el Lago Hoan Kiem, el Templo de la Literatura, las pagodas del Pilar Único, Tran Quoc, Quan Su, Huong (Perfume), Tay Phuong, Thay; los templos Voi Phuc, Bach Ma, Quan Thanh, Ngoc Son; la Torre de la Tortuga, la ciudadela antigua de Co Loa y el complejo de reliquias vinculadas con el Presidente Ho Chi Minh.

También sobresalen diversas formas de arte populares y tradicionales, como la pintura folclórica de Hang Trong, el ca tru, el xam, el hat van, el teatro de marionetas sobre agua y sobre tierra, el cheo tau, el tambor militar, la danza con tambores, la danza y el canto de Ai Lao; famosos oficios artesanales, como la seda de Vạn Phuc, la fundición de bronce de Ngu Xa, la cerámica de Bat Trang y la laca de Ha Thai, y una infinidad de deliciosos platos de la gastronomía vietnamita, como el com de la aldea de Vong, el pho de Hanói, el bun cha, el bun thang, el bun oc, los banh cuon de Thanh Tri, el cha ca La Vong y los banh tom Ho Tay (pastel de camarón del Lago del Oeste).





En septiembre de 2024, en la ceremonia de los World Travel Awards de Asia y Oceanía celebrada en Filipinas, Hanói fue honrada como el “Mejor Destino Cultural de Vietnam”. Además, en esa misma edición, fue galardonada por tercera vez como el “Destino turístico urbano líder en Asia”. Estos reconocimientos demuestran el atractivo especial de la urbe, donde resuenan y se difunden sus significativos valores culturales y patrimoniales.

Espectáculos artísticos callejeros en la calle peatonal de Hoan Kiem. FOTO: THANH GIANG/VNP

La danza “Con di danh bong” es un baile folclórico antiguo de Thang Long. FOTO: THANH GIANG/VNP

Para potenciar sus fortalezas y generar un impulso al desarrollo turístico, en 2024 la Dirección de Turismo de Hanói se centra en la planificación, inversión, conservación y restauración de sitios históricos. Entre los proyectos principales se encuentran la zona de la ciudadela antigua de Co Loa, la Ciudadela Imperial de Thang Long y el desarrollo de aldeas artesanales tradicionales combinadas con el turismo, con el fin de generar ingresos sostenibles para la población local y difundir las riquezas culturales más destacadas de la ciudad.

En particular, la promoción de las fortalezas del casco antiguo, considerado un museo viviente de la formación y desarrollo de Thang Long-Hanói, se considera una prioridad en la estrategia de desarrollo económico y turístico de la capital. Por ello, se ha invertido fuertemente en diversas acciones en esta zona, como la calle peatonal de Hoan Kiem, el mercado nocturno, tours de descubrimiento de la medicina tradicional vietnamita en la calle Lan Ong y presentaciones artísticas populares en el Centro Cultural 22 Hang Buom. Estas actividades no solo contribuyen a la preservación y promoción del patrimonio arquitectónico del territorio, sino que también salvaguardan y fomentan los valores culturales, la vida cotidiana y las tradiciones de los hanoyenses.

Con una planificación sólida y una visión a largo plazo, Hanói continuará siendo un centro cultural turístico líder a nivel nacional y regional. En 2024, año del 70 aniversario de su liberación y del 25 de su reconocimiento por la Unesco como Ciudad por la Paz, se espera que la capital reciba 27 millones de visitantes, incluidos 5,5 millones de turistas internacionales, generando ingresos superiores a los 109 000 mil millones de dongs.

Turistas conocen el oficio de la platería en la calle antigua de Hang Bac. FOTO: ARCHIVO DE VNP



Al hablar sobre la preservación y el desarrollo de las fortalezas patrimoniales de la urbe, Jonathan Baker, jefe de la oficina de la Unesco en Vietnam, enfatizó: “La transformación de Hanói se evidencia en la revitalización de sus destinos culturales y patrimoniales, que atraen a visitantes de todo el mundo. La Unesco siempre acompaña y apoya a Hanói con soluciones equilibradas que combinan la preservación del patrimonio con el desarrollo socioeconómico y la mejora de los medios de vida de las comunidades locales cercanas a los sitios patrimoniales”./.

Por: VNP/Bich Van

Fotos: Tat Son, Thanh Giang, Cong Dat, Trinh Bo, Khanh Long, Giang Huy & Archivos