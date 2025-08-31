Guía Michelin reconoce al restaurante de fideos de celofán con anguilas Chan Cam

31/08/2025

El pequeño local de fideos de celofán con anguilas (mien luon) de la señora Lan, ubicado en la calle Chan Cam (Hanói), ha sido incluido recientemente en la lista Bib Gourmand 2024 de la Guía Michelin, una categoría que reconoce establecimientos de alta calidad a precios accesibles.



Este reconocimiento es fruto de un largo camino que comenzó con una carga ambulante en la calle Hang Trong, donde la señora Lan, movida por su amor por esta especialidad tradicional, servía porciones sencillas a los comensales que se acercaban.





El espacio del restaurante.

Cuando ya no se permitía vender en la vía pública, trasladó su puesto a una pequeña casa de menos de 20 m² en la calle Chan Cam. Comenzó con platos básicos, como mien nuoc (sopas de fideos de celofán con anguilas) y mien tron (fideos de celofán con anguilas mezclados), pero poco a poco amplió el menú con mien xao (fideos de celofán salteados con anguilas), chao luon (gachas de arroz con anguilas), nem luon (rollitos fritos de anguila), luon om chuoi dau... El restaurante fue ganando clientela y, con el tiempo, abrió una sucursal justo enfrente, con espacio más amplio y aire acondicionado, capaz de atender a unas 40 personas por turno.





Este reconocimiento es fruto de un largo camino que comenzó con una carga ambulante en la calle Hang Trong.

El secreto de su éxito reside en la cuidadosa selección de ingredientes y una elaboración meticulosa. Las anguilas provienen al 100 % de campos rurales de Bac Ninh, conocidas por su carne firme, fragante y sabrosa. Los fideos de celofán se obtienen del pueblo artesanal de Cu Da: de color ámbar, naturalmente elásticos y con un delicado aroma. El caldo se prepara a partir de huesos y sangre de anguila triturada, sin ningún aditivo, logrando así un sabor dulce y limpio, con el aroma característico de la anguila.





El secreto de su éxito reside en la cuidadosa selección de ingredientes y una elaboración meticulosa.





Ya sea en sopa, mezclados o salteados, cada plato se prepara con cuidado, tanto el sabor como la presentación, y tiene un estilo propio: intenso en gusto, pero sin excesos, dejando en los comensales una impresión duradera desde el primer bocado.

Al recibir la carta de reconocimiento de la Guía Michelin, la señora Lan compartió emocionada: “Pensé que se habían equivocado, porque mi restaurante es tan pequeño y nunca hice publicidad. Ser reconocida así es un orgullo, pero también un recordatorio: debo mantener la calidad, para que, si alguien regresa dentro de diez años, aún encuentre el mismo sabor de siempre” ./.





* Fundado en 1997, el Bib Gourmand es un reconocimiento internacional prestigioso otorgado por la Guía Michelin en una categoría especial. Esta distinción destaca a establecimientos que ofrecen platos sabrosos y de calidad a precios accesibles, sin necesidad de lujos, pero con propuestas culinarias honestas, bien elaboradas y que valen cada céntimo. * El restaurante de fideos de celofán con anguilas Chan Cam abre todos los días de la semana, de 6:00 a.m. a 22:00 p.m. * Con un precio de 40 000 dongs por porción, representa una opción asequible para los comensales.