Gia Lai - sinfonía entre el bosque y el mar

01/07/2026

Gia Lai se revela en cada encuadre como una transición cromática: desde la majestuosidad de la selva de la Altiplanicie Occidental hasta el azul luminoso del mar en la costa central, donde naturaleza y cultura se entrelazan en una sinfonía visual cautivadora.

Situada al pie de la montaña Phuong Mai, en el barrio de Quy Nhon Nam (provincia de Gia Lai), la playa de Ky Co es actualmente uno de los destinos turísticos más populares, elegido por muchos visitantes para explorar durante sus vacaciones con familiares y amigos. Foto: Minh Duc

Las impresionantes plantaciones de té de Bien Ho Che, Gia Lai. Foto: Cong Dat/VNP

Más que una extensa meseta basáltica, Gia Lai es el latido del espacio cultural de los gongs, el colorido de las festividades y la vida cotidiana de las etnias jrai, bahnar, xe dang… Estas capas de identidad emergen a la vez reales y evocadoras, como secuencias vivas en medio de la gran selva.

Los bosques de caucho en temporada de cambio de hojas destacan sobre el suelo rojo basáltico de Gia Lai. Foto: Thanh Hoa/VNP

La ampliación de su espacio de desarrollo tras la integración con Binh Dinh aporta una nueva fuente de inspiración fotográfica: del bosque al mar. Si la meseta deja huella con paisajes imponentes y profundos, la franja costera despliega una paleta vibrante de azules, arenas blancas y luz dorada, entrelazada con los vestigios del patrimonio champa y el espíritu marcial característico de la región.

Puesta de sol sobre Bien Ho. Foto: Cong Dat/VNP

La estupa de la pagoda Buu Minh destaca sobre el exuberante jardín de té verde de la plantación Bien Ho Che, en Gia Lai. Foto: Thanh Hoa/VNP

La montaña Ham Rong, un volcán extinto que ha estado inactivo durante millones de años, se considera el "techo" de la provincia de Gia Lai, con una altitud de 1.028 m. Foto: Archivo

A lo largo de más de 21 500 km², cada destino se convierte en una auténtica “coordenada visual”: la superficie serena del Bien Ho, el cráter volcánico de Chu Dang Ya en temporada de floración, el ecosistema intacto de Kon Ka Kinh o las formas sinuosas de Ky Co y Eo Gio. Todo ello conforma un panorama de múltiples capas, donde naturaleza y ser humano conviven en armonía.

El pueblo ede de Gia Lai realiza el ritual de ofrecer sacrificios al poste ceremonial para orar por la paz. Foto: Thanh Hoa/VNP

De cara al Año Nacional del Turismo 2026, bajo el lema “El gran bosque toca el mar azul”, Gia Lai no es solo un destino, sino una fuente inagotable de inspiración creativa, donde cada imagen narra la confluencia entre bosque y mar, entre tradición y modernidad en movimiento./.

Por: Thanh Hoa - Fotos: Thanh Hoa, Cong Dat, Minh Duc/VNP