Gia Lai - sinfonía entre el bosque y el mar
Gia Lai se revela en cada encuadre como una transición cromática: desde la majestuosidad de la selva de la Altiplanicie Occidental hasta el azul luminoso del mar en la costa central, donde naturaleza y cultura se entrelazan en una sinfonía visual cautivadora.
Más que una extensa meseta basáltica, Gia Lai es el latido del espacio cultural de los gongs, el colorido de las festividades y la vida cotidiana de las etnias jrai, bahnar, xe dang… Estas capas de identidad emergen a la vez reales y evocadoras, como secuencias vivas en medio de la gran selva.
La ampliación de su espacio de desarrollo tras la integración con Binh Dinh aporta una nueva fuente de inspiración fotográfica: del bosque al mar. Si la meseta deja huella con paisajes imponentes y profundos, la franja costera despliega una paleta vibrante de azules, arenas blancas y luz dorada, entrelazada con los vestigios del patrimonio champa y el espíritu marcial característico de la región.
A lo largo de más de 21 500 km², cada destino se convierte en una auténtica “coordenada visual”: la superficie serena del Bien Ho, el cráter volcánico de Chu Dang Ya en temporada de floración, el ecosistema intacto de Kon Ka Kinh o las formas sinuosas de Ky Co y Eo Gio. Todo ello conforma un panorama de múltiples capas, donde naturaleza y ser humano conviven en armonía.
De cara al Año Nacional del Turismo 2026, bajo el lema “El gran bosque toca el mar azul”, Gia Lai no es solo un destino, sino una fuente inagotable de inspiración creativa, donde cada imagen narra la confluencia entre bosque y mar, entre tradición y modernidad en movimiento./.
Por: Thanh Hoa - Fotos: Thanh Hoa, Cong Dat, Minh Duc/VNP