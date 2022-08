Fiesta de la danza Xoe en la región del noroeste

Dicen que la danza Xoe apareció hace unos 10 siglos. El baile tradicional del pueblo étnico thai denominado Xoe se caracteriza porque sus movimientos simbolizan las actividades humanas en ámbitos como la celebración de ritos, la cultura, la vida diaria y el trabajo. Al principio, eran solamente movimientos sencillos, luego se convirtió en un tipo único de danza tradicional en la región del noroeste. En diciembre de 2021, la danza Xoe fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Tierra natal de la danza Xoe

Según los libros antiguos del pueblo thai en el noroeste, alrededor del siglo X, Lac Truong, jefe de la región de Muong Lo (en la actual provincia de Yen Bai), fue el creador del arte de la danza Xoe, y también quien llevó al pueblo thai al área de Muong So (distrito de Phong Tho, hoy provincia de Lai Chau) para reclamar nueva tierra y establecer aldeas. En ese mismo territorio fue donde floreció esta danza y se volvió muy popular por todo el noroeste.

Los primeros movimientos de este baile eran gestos simples, como hombres y mujeres tomándose de las manos y formando un círculo alrededor del fuego. Se movían y vitoreaban al compás con el objetivo de ahuyentar animales salvajes y disminuir el miedo en la noche, así como para mostrar la solidaridad en la comunidad. Luego, para que la danza fuera más compleja y animada, los thai la presentaban con acompañamiento de instrumentos musicales, como el dan tinh, o el tinh tau (laúd), tambores, y algunos tipos de gongs.

Con el transcurso del tiempo, el Xoe se ha convertido en una parte indispensable en las actividades culturales y la vida espiritual de la comunidad thai, que refleja su forma de ver la vida y el universo, el mundo de los cielos, la Tierra y los dioses, así como sus ruegos por la ayuda y la bendición de las deidades para tener una vida rica y pacífica.

Campanas, tambores y barras de bambú son utilizados para crear ritmos en el festival Xoe del pueblo thai del noroeste. Foto: VNP

Según el artesano Lo Van Bien, del distrito de Trung Tam, ciudad de Nghia Lo, quien ha dedicado su vida al estudio de la cultura thai en Muong Lo, la danza Xoe tiene alrededor de 36 estilos que se han desarrollado, protegido y transmitido de generación en generación durante cientos de años. Los bailes rituales comúnmente reciben el nombre de los accesorios utilizados durante ciertas actuaciones, como Xoe khan (chales), Xoe non (sombreros cónicos), Xoe quat (abanicos), Xoe gay (varas de bambú) y Xoe hoa (flores).

Según la doctora Nguyen Thi Hien, exdirectora adjunta del Instituto Nacional de Cultura y Artes de Vietnam, hay tres clases de danza Xoe: la ritual, la de presentación y la bailada en corros. Desde 1990 los clubs de Xoe thai han florecido. En 2019, había 180 grupos en la provincia de Yen Bai, 1 273 en Dien Bien, más de 100 en Lai Chau y alrededor de 1 700 en Lai Chau. Estos han ayudado a promover y transmitir el arte a las generaciones más jóvenes.

Los bailes no son solo para presentaciones, sino que también transmiten puntos de vista de la vida, formas de pensar y estilos de vida de la comunidad thai. Por ejemplo, Xoe vong (danza en círculo) muestra la solidaridad y la unidad de la comunidad o “kham khan moi lau”, una invitación a los vecinos a beber licor de arroz. Esta es una danza Xoe que muestra la cultura en la comunicación y el comportamiento de los thai. En la percepción de esa etnia, todos los que vienen a visitar la casa son recibidos con mucho respeto y sinceridad. Destaca por su animación es el “Nhom khan”, o “Echar pañuelos al aire”.

Creado durante los tiempos en que florecía el cultivo del algodón y el oficio de tejer, expresa el júbilo de la gente por los frutos de su trabajo o la alegría y la felicidad de una boda o celebración de una nueva casa.

Antes de la victoria de Dien Bien Phu en 1954, todo el pueblo thai de Muong So estaba bajo el gobierno del rey Deo Van An, un señor sentimental amante de las danzas Xoe, por lo que había cientos de grupos en la región y se celebraban festivales con frecuencia. Durante los festejos, los jóvenes acudían a las dos orillas del río Nam Na para conversar y bailar juntos. Cuando llegaba la noche, el canto y el sonido del tinh tau bajo la luz parpadeante del fuego creaban noches de ensueño y los círculos Xoe se hicieron más grandes y parecían que nunca terminarían.

Durante el período colonial francés, el Xoe se convirtió en una danza de la corte, que se realizaba para los jefes de la región noroeste y los mandarines franceses. La difunta artesana Lo Thi Phe, quien fue miembro del grupo Xoe del rey Thai Deo Van An, dijo que el equipo Xoe de Muong So en el período anterior a 1954, cada vez que viajaba a París para representar las danzas de Xoe non, Xoe hoa, y Xoe khan, fascinaba a los extranjeros.

A lo largo de los años, la danza Xoe, que solo se realizaba en Muong Lo y Muong So, se ha desarrollado con fuerza hasta convertirse en un tesoro cultural de los thai y una expresión simbólica de la solidaridad de las etnias minoritarias de la región.

Turismo en la comarca del baile Xoe

Actualmente, en el noroeste, los thai residen principalmente en cuatro áreas: Muong Thanh (Dien Bien), Muong Lo (Yen Bai), Muong Than (Lai Chau) y Muong Tac (Son La), que tienen famosos grupos de Xoe.

Do Thi Tac, una investigadora de cultura folclórica de la provincia de Lai Chau, explicó que Xoe chieng es el festival de primavera más grande de la comunidad thai en el noroeste, en general, y en Muong Than, en particular. Los thai blancos lo organizan para rezar por el buen tiempo, las buenas cosechas y un pueblo pacífico. El festival es tan famoso que se compara con una “fiesta de los bailes Xoe”.

El sonido de la música tradicional melódica y la risa de las muchachas Muong animan a los jóvenes de las aldeas cercanas y lejanas, así como a los visitantes, a acudir en masa a los festejos. Al festival, sin importar si son thai, mong o dao, o del lugar de donde sean, los bailarines se dan la mano, siguen pasos rítmicos en un ambiente amistoso, alegre y sociable y forman un círculo alrededor de una fogata. El ambiente de una danza Xoe se ve desde lejos como una flor Ban gigante, floreciendo en medio de las montañas y los bosques.

La mayor presentación de Xoe en Vietnam que estableció un récord Guinness nacional en 2019, en la ciudad de Nghia Lo, con la participación de más de 5 000 bailarines y seis famosas danzas antiguas de Muong Lo. FOTO: VNA

Vi Thi Tuyet, miembro del grupo Xoe en el pueblo de Lac, dijo: “Nosotros, los thai, aprendemos a bailar Xoe mientras crecemos sin que nadie nos enseñe”.

Para los thai, el Xoe es una parte indispensable de sus actividades culturales y vida espiritual. Si no hay danzas Xoe, el arroz no es bueno y el arrozal se agota. El Xoe simboliza la belleza, contiene los valores artísticos de la danza, la música, el canto, las costumbres, la culinaria y, lo que es más importante, el comportamiento cultural de la comunidad thai. Hoy en día, el arte de este baile se ha convertido en un símbolo de hospitalidad y una marca de cultura étnica, así como una importante identidad cultural para los thai en el noroeste de Vietnam./.

Por: Phong Thu

Fotos: VNP, VNA

Diseñado por: Trang Nhung