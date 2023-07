Festival Cha Mun de los thai negros

Cha Mun es uno de los festivales folclóricos, culturales y religiosos más importantes de la etnia thai negro en la comuna de Yen Thang (Lang Chanh, provincia de Thanh Hoa). La festividad, en septiembre y octubre del calendario lunar, emociona a los pobladores, que se sienten felices con las vibrantes actividades comunitarias. Para los thay mo (mo mun, brujos curanderos), es una oportunidad de resumir tres años de recolectar medicamentos, tratar enfermedades y salvar vidas.

Según la leyenda de la etnia thai negro de Yen Thang, en el pasado la gente de la tierra (Muong Lum) padecía enfermedades y no tenía cura. Los ancestros enviaron personas al cielo para pedir ayuda a Po Then (gobernante del cielo según la espiritualidad thai). Este estuvo de acuerdo y abrió la puerta del cielo, dejó caer un hilo de seda para guiar a los soldados en su descenso y ayudar al mundo a erradicar los malos espíritus, curar enfermedades y salvar a la gente. Los antepasados thai den enviaron personas que pudieran seguir el hilo de seda para dar gracias y aprender los secretos de la curación. Según el pacto con Po Then, después de que cada mo mun (que ha aprendido el secreto de la curación) haya trabajado en la profesión de tres a cinco años, o más, debe realizar la ceremonia Cha Mun de agradecimiento, y también para erradicar las cosas desafortunadas.

Antes de la fiesta, el thay mo anuncia a los pacientes que han sido curados y que preparen ofrendas para contribuir a la celebración, que se realiza en su casa. Los thai establecen un árbol de algodón (llamado booc may en el idioma thai) en medio del patio. De la planta cuelgan todo tipo de flores, pájaros, peces, ranas, elefantes, caballos..., simbolizando el universo. El booc may es el centro del festival Cha Mun y todas las actividades tienen lugar en esta zona. El thay mo también ordena dos jarras de vino, una para Po Then y la otra para los invitados. La bandeja principal de ofrendas se llama pan thon, para ofrecer a Po Then y las almas de las generaciones anteriores.

Después de ser presenciado por los dioses, finalizan los rituales solemnes y los aldeanos disfrutan del festival. Con sonidos de tambores y gongs, todos se toman de las manos y bailan en una hermosa y memorable ceremonia tradicional./.

Por: VNP/Viet Cuong