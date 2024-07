En las islas de la leyenda del Dragón y la prosperidad

19/07/2024

Con el sueño de conquistar el mar, desde hace miles de años los antiguos vietnamitas crearon leyendas sobre dragones, asociadas con el golfo de Tonkín. Incluyen la ciudad de Hai Phong, en el distrito insular de Bach Long Vi, que significa “cola de dragón blanco”; la provincia de Quang Ninh, la cual posee el distrito insular de Van Don con la bahía Bai de Tu Long (manada de dragones bebés) y el puerto de Cai Rong (dragón madre), y el distrito insular de Co To, con la playa de rocas de Mong Rong (garras de dragón). Hoy en día, Bach Long Vi, Van Don y Co To son puntos destacados en el desarrollo de la economía marina en el norte de Vietnam.

La playa de Mong Rong tiene una belleza única y romántica. Foto: Cong Dat/VNP

El antiguo nombre de la isla de Co To es Chang Son. Desde la antigüedad, fue lugar de refugio de barcos y pescadores en el mar del noreste. En 1832, el gobernador general de Hai An, Nguyen Cong Tru, pidió a la corte real que estableciera aldeas y comunas y designara personas para administrar y enfrentar las amenazas marítimas. Después del restablecimiento de la paz en el norte del país (1954), el Partido y el Estado fundaron una unidad administrativa a nivel de distrito en la isla.





Situado al noreste de la provincia de Quang Ninh, el distrito insular cubre una superficie natural de más de 47 kilómetros cuadrados y tiene una población de aproximadamente 6 700 personas. Cuenta con más de 30 islas grandes y pequeñas; entre las mayores, Co To, Thanh Lan y Tran (también conocida como Chan o Chang Tay). Co To limita con la frontera marítima internacional al este y se extiende casi 200 kilómetros desde la costa de Tran hasta la isla de Bach Long Vi. Se trata de uno de los puestos de avanzada que ocupa una posición muy importante en términos de política, economía, defensa, seguridad y relaciones exteriores en la zona noreste de la patria.

Esclusa en la isla de Co To. Foto: Truong Giang

Gracias a la conexión a la red eléctrica nacional en 2013 y la inversión sincrónica en la construcción de infraestructura de vías navegables en Co To, se ha reducido significativamente el tiempo de viaje desde el continente a la isla. Además, el desarrollo de la infraestructura fluvial, junto a la red eléctrica nacional, ha ayudado a convertir su centro de servicios en un punto de apoyo sólido, lo que ayuda a los pescadores a quedarse en el mar durante períodos más prolongados.

Co To, que alguna vez fue una isla remota, ahora cuenta con más de 30 barcos de alta velocidad, que conectan los puertos de Ao Tien, Cai Rong (Van Don), Tuan Chau (Ha Long) y Vung Duc (Cam Pha). En julio de 2023, se inauguró una ruta de hidroavión comercial entre la isla de Tuan Chau, en la ciudad de Ha Long, y Co To, transportando turistas en menos de 20 minutos. Esto ha sentado las bases para que el territorio forme parte de una “zona dinámica” de acuerdo con la orientación de planificación espacial de desarrollo de la provincia de Quang Ninh.

Co To tiene una gran cantidad de playas impresionantes, como Mong Rong, Hong Van, Van Chay, Bac Van, Tinh Yeu, Vom Si y Vung Ong Vien, repartidas por toda la isla. Algunas se extienden a lo largo de muchos kilómetros con arena blanca y fina, y otras están enclavadas en medio de acantilados rocosos y bordeadas por hileras de verdes casuarinas. Además, esta zona es considerada entre los principales puntos de biodiversidad del país, ya que alberga diversos ecosistemas típicos de ambientes marinos tropicales, incluido un rico sistema de arrecifes de coral. La región también cuenta con una notable variedad de peces, incluidas muchas raras y valiosas.

En los últimos años, el turismo y los servicios de Co To, que recibe a más de 300 000 viajeros nacionales e internacionales cada año, han experimentado un crecimiento notable, convirtiéndose en sector económico clave, representando casi el 70 % de la estructura económica.





Vista panorámica de la isla de Bach Long Vi con dos esclusas para refugios de tormentas, en proceso de terminación. Foto: Hoang Ha/VNP

Cuenta la leyenda que durante el reinado de los monarcas Hung, el mar del Este del antiguo pueblo conocido como Lac Viet era rico en recursos naturales, con profundas bahías llenas de perlas, pepinos de mar, abulones, camarones y peces. Atraídos por esta riqueza, los piratas vinieron a la zona para saquear sus tesoros. Al presenciar la difícil situación del pueblo, el Ngoc Hoang (Emperador de Jade) inmediatamente mandó a la madre dragón y sus crías para ayudar en la defensa.

Después de derrotar a los piratas, la dragona, cautivada por la impresionante belleza del mar del Norte, decidió quedarse allí y convertirse en la guardiana del pueblo de Lac Viet. En honor a esta leyenda, la gente nombró Bach Long Vi a una isla en la costa del golfo de Tonkín, que significa “cola de dragón blanco”.





Bach Long Vi es actualmente un distrito insular situado en el golfo de Tonkín, a unos 110 kilómetros de la ciudad de Hai Phong. Cubre una superficie de 2,33 kilómetros cuadrados, pequeña, pero con una posición estratégica e importancia especial en términos de defensa nacional, seguridad y desarrollo económico marítimo. Constituye uno de los ocho principales caladeros del golfo de Tonkín, con una superficie de 1 500 millas náuticas cuadradas, una profundidad media de 35 a 55 metros (el punto más profundo es de 60 a 70 metros), y su fondo es relativamente plano, por lo que es favorable para el desarrollo de la pesca y explotación de productos del mar. En esa área conviven cerca de 400 especies, incluidas muchas de alto valor económico, como mero, pepino de mar, uva marina y diferentes tipos de algas. En particular, es considerada la capital del abulón, que tiene grandes propiedades nutricionales y económicas.

La esclusa del sur (lado principal) en la isla. Foto: Hoang Ha/VNP Por su importancia, se ha convertido en un centro de logística pesquera y de búsqueda y rescate del norte. El sistema de esclusas y portuario tiene capacidad para casi 2 000 embarcaciones que necesitan refugio en las tormentas, comerciar y el suministro de alimentos, gasolina y agua dulce. Es un destino popular para miles de barcos pesqueros de todo el país. La isla cautiva a los visitantes por su belleza natural. El ecosistema de arrecifes de coral es el más desarrollado del golfo de Tonkín, con una gran cobertura (algunos lugares alguna vez tuvieron hasta un 90 %).

Además, ofrece una atractiva combinación de maravillas naturales y obras artificiales. Se encuentran allí un cinturón verde de ecosistemas de islas flotantes y marinos, y también obras constructivas y arquitectónicas. Faros, central eólica, estaciones meteorológicas y mareógrafos, y puertos, son testimonios del ingenio humano, perfectamente integrados con parques verdes, granjas de abulones y tesoros culturales como museos, monumentos conmemorativos, la pagoda Bach Long, el templo Tran Hung Dao y la torre de Buda. Esta coexistencia armoniosa crea un destino turístico verdaderamente notable.



El puente Cam Hai (autopista Ha Long-Van Don) conecta la ciudad de Cam Pha con el distrito de Van Don. Foto: Truong Giang

Alguna vez fue un importante puerto comercial, conocido como el punto de partida de la Ruta de la Seda en el mar, un lugar de intercambios comerciales con países como Japón, China, India, Tailandia e Indonesia. Prosperó durante las dinastías Ly, Tran y Hau Le (Le Posterior), antes de ser olvidado en la dinastía Mac. Hoy, el distrito insular de Van Don comprende 600 islas grandes y pequeñas, ubicadas principalmente en la bahía de Bai Tu Long y una parte en la de Ha Long, por lo que tiene muchas ventajas en el transporte marítimo, aéreo y terrestre. Van Don es la intersección de varios corredores económicos: el cinturón económico de Vietnam y China; el de Nanning-Singapur; y las regiones económicas claves del norte (Hanói-Hai Phong-Quang Ninh). Son ventajas destacadas y distintivas de este distrito insular.





Van Don cuenta con una próspera industria acuícola que aprovecha sus favorables condiciones naturales. Según las estadísticas, la superficie de cría de peces es de 1 156 hectáreas y la de moluscos, de 6 288 hectáreas. Sobre la base de factores como la fuente de agua, la profundidad, el flujo del líquido y la distribución del plancton, el área de cultivo marino del distrito se divide en 71 zonas, con 62 instalaciones acuícolas asignadas con códigos de trazabilidad, lo que permite a los consumidores rastrear el origen de los productos.

Se encuentra en el territorio la bahía de Bai Tu Long, ubicada junto a la conocida bahía de Ha Long. Se trata de un complejo de islas rocosas, islotes habitados y playas vírgenes de arena blanca, protegidas del viento y las olas, rodeadas por el bosque primitivo del Parque Nacional Bai Tu Long, “una perla en bruto” del ecosistema de Vietnam.

La puesta en funcionamiento del puerto de Ao Tien ayudó a esta “tierra del dragón” a transformar su apariencia, convirtiéndose en una localidad que posee el sistema de infraestructura de transporte más avanzado entre los distritos insulares, con modernos aeropuertos, carreteras y puertos de pasajeros, creando más atracciones para la antigua zona del puerto comercial e impulsando la explotación de la bahía de Bai Tu Long.

Gracias a notable infraestructura, junto con diversos sistemas de paisajes y ecosistemas primarios, el distrito insular de Van Don se tornó en una “coordenada dorada”, que atrae a turistas e inversores nacionales y extranjeros.

Situado en el distrito de Van Don, Cai Rong es uno de los puertos más grandes de la provincia de Quang Ninh, donde se centra la explotación de viajes turísticos a Co To, Quan Lan, Minh Chau, la isla de Ngoc Vung y otros puntos. Foto: Truong Giang

Por VNP/Thong Thien

Fotos: Hoang Ha, Cong Dat y Truong Giang