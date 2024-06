En la tierra de la Flotilla de Hoang Sa con la administración de Bac Hai

21/06/2024

Los topónimos de Truong Sa (provincia de Khanh Hoa), Ly Son (provincia de Quang Ngai) y Phu Quy (provincia de Binh Thuan) han sido reconocidos en los anales oficiales de la dinastía Nguyen como territorios marítimos e insulares explotados y reafirmados por los vietnamitas desde muy temprano. En la actualidad, estos tres distritos se están convirtiendo en puntos brillantes en el desarrollo económico, turístico y la protección de la soberanía marítima, y se esfuerzan por cumplir con el compromiso de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), según las recomendaciones de la Comisión Europea (CE).

Desde Ly Son hasta Truong Sa

Durante generaciones, los pescadores del distrito insular de Ly Son han considerado los caladeros de Hoang Sa (Paracels) y Truong Sa (Spratly) como sus principales zonas de pesca. A finales del siglo XVI, sus antepasados eran soldados de la Flotilla de Hoang Sa con la administración de Bac Hai (establecida en Ly Son, provincia de Quang Ngai) que, bajo las órdenes de los señores Nguyen, navegaban a los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa para explotar recursos marítimos y realizar trabajos topográficos y cartográficos, además de edificar estelas y colocar hitos fronterizos. Hoy en día, los descendientes de esa antigua flotilla heroica tienen en sus manos una flota de pesca en alta mar de unos 600 barcos, con una potencia de motor combinada de más de 70 000 CV.

Pham Thoai Tuyen, un residente de Ly Son conocido como “libro de historia viviente”, ha reiterado el reclamo inquebrantable de Vietnam sobre Hoang Sa y Truong Sa. Para los pescadores de Ly Son, dijo, el archipiélago de Truong Sa es más que un simple caladero. Es su hogar, donde pueden refugiarse, reponer sus suministros de alimentos, agua y combustible, reparar sus embarcaciones y solucionar cualquier problema mecánico que surja durante sus largos viajes.



En los últimos años, desde que la CE emitió una tarjeta amarilla de advertencia sobre los productos pesqueros vietnamitas (2017), la provincia de Quang Ngai y el distrito insular de Ly Son han implementado resueltamente las recomendaciones de ese organismo. Se están llevando a cabo numerosos programas en este sentido, como el acompañamiento de los pescadores por guardacostas y guardias fronterizos, que los guían y les proporcionan información oportuna sobre las áreas permitidas y no permitidas, así como las repercusiones de la pesca IUU.

Nguyen Van Chi, capitán del barco QNg 96539-TS, quien lleva más de 20 años pescando en los caladeros de Hoang Sa y Truong Sa, comentó: “En el pasado, nuestro enfoque era bastante simplista: todo lo que nada o vuela es presa fácil, por lo que seguíamos a los peces, a veces aventurándonos en aguas vecinas en busca de capturas abundantes. Sin embargo, con los continuos esfuerzos de las autoridades para educar acerca de las regulaciones pesqueras y la importancia de proteger los recursos marinos, nos hemos vuelto más conscientes y faenamos en las aguas territoriales de Vietnam”.

Instalación de turbinas eólicas en la isla de Phan Vinh. FOTO: VNP

Ly Son, que alguna vez fue la localidad con el segundo mayor número de barcos pesqueros que interferían en aguas territoriales extranjeras en la provincia de Quang Ngai, no ha registrado casos de infracciones en los últimos dos años. Muchos pescadores han dicho que, desde que se les informó sobre el compromiso de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada según las recomendaciones de la CE, todas las embarcaciones que parten de la isla activan diligentemente sus dispositivos de seguimiento de viajes, lo que permite a las autoridades monitorear sus movimientos y garantizar el cumplimiento de las pautas establecidas. Además, se respeta estrictamente la prohibición de laborar en aguas extranjeras, llevan meticulosamente diarios de pesca y garantizan una trazabilidad completa y precisa de sus capturas.

La majestuosa pagoda Vinh Phuc en la isla de Phan Vinh A (distrito insular de Truong Sa). FOTO: VNP

Junto con el impulso al desarrollo sostenible de la pesca en alta mar, Ly Son también aboga por el desarrollo del turismo basado en dos fortalezas: el especial paisaje natural y los sitios, festivales tradicionales y reliquias espirituales asociados con la historia de la soberanía marítima de la patria, entre ellos, la pagoda Am Linh, la casa comunal de An Vinh, el complejo de tumbas simbólicas de los soldados de Hoang Sa, la sala de exposiciones de recuerdos y la escultura de la flotilla que administraba Bac Hai, y la fiesta y festival de conmemoración de esos combatientes.

En la tierra de la Flotilla de Bac Hai

El puerto de Phu Quy fue construido como una esclusa, donde anclan cientos de embarcaciones grandes y pequeñas para el reabastecimiento de combustible y agua potable o llevar a tierra productos acuáticos para su conservación y procesamiento preliminar. FOTO: THONG HAI/VNP

El sistema de energía eólica de Phu Quy tiene una capacidad instalada de 6 MW con tres turbinas, lo que proporciona un suministro anual de aproximadamente 25,4 millones de kWh/año. FOTO: THONG HAI/VNP

Remontándonos al siglo XVII, junto con el establecimiento de la Flotilla de Hoang Sa en Ly Son, los gobernantes de los señores Nguyen también establecieron la Flotilla de Bac Hai en Binh Thuan. A los marineros seleccionados, quienes acudían voluntariamente, se les exentaba del pago de impuestos, cuotas de tránsito y transporte. Ellos viajaban en pequeños botes a las islas de Bac Hai, Con Lon (Paulo Condo) y otras en el área de Ha Tien, recolectando bienes de los barcos y productos marinos, tales como tortugas, abulones, pepinos de mar y, muy rara vez, joyería. La Flotilla de Bac Hai estaba subordinada a la de Hoang Sa, lo que llevó a la designación combinada de “Flotilla de Hoang Sa con la administración de Bac Hai”.



En el reinado de Nguyen Phuc Khoat (1738 a 1765), la administración de Dang Trong (tierras del sur) estableció 14 aldeas y un pueblo en la isla de Phu Quy. A partir de esos primeros asentamientos, Phu Quy se convirtió en un próspero distrito insular con una población de unas 30 000 personas. Actualmente, los descendientes de la administración de Bac Hai han construido una poderosa flota de 1 500 buques pesqueros de altura con una capacidad de 90 CV o superior. Y al igual que sus antepasados, los pobladores locales consideran que los caladeros desde el archipiélago de Truong Sa hasta Ha Tien son sus plazas tradicionales.

El subsecretario del Partido de Phu Quy, Le Hong Loi, señaló que el distrito insular ha delineado una estrategia de desarrollo priorizando sectores clave como la pesca, la logística pesquera, los servicios comerciales y el turismo. Para impulsar las actividades en alta mar, Phu Quy está expandiendo vigorosamente su flota de logística para adquirir productos marinos, proporcionar suministros y satisfacer necesidades de los pescadores en el mar, permitiendo que las naves operen más lejos y extiendan sus expediciones.



En los últimos años, el distrito también ha logrado avances significativos en la implementación de su compromiso para combatir la IUU. “Desde 2018, no ha habido barcos de Phu Quy que intervengan en aguas extranjeras, gracias a las campañas efectivas de educación legal de las autoridades y los esfuerzos para alentar a los pescadores a cumplir plenamente con las regulaciones de pesca en alta mar”, aseguró Le Hong Loi.

Además del potencial pesquero, Phu Quy también está bendecida con una belleza natural prístina y playas impresionantes. Según diversas agencias de viajes, la isla es ideal para la inversión en ecoturismo, turismo experiencial, de descubrimiento y de aventura, con hitos emblemáticos como Ganh Hang (Ranura feliz), la ladera de Phuot, la tumba de Thay, la pagoda Linh Son, Lach Du, el mirador del atardecer de la bahía de Trieu Duong y el terraplén de Ngu Phung.

Panorama de la pequeña playa de arena Ganh Hang en Phu Quy. FOTO: THONG HAI/VNP

A partir de hermosos paisajes, costas bañadas por el sol, arrecifes de coral, playas cautivadoras, un ambiente vigorizante y una comunidad local acogedora, Phu Quy está elaborando diligentemente una identidad turística en sus fortalezas marítimas, que sirven como un refugio para la relajación y el rejuvenecimiento, cautivando a muchos visitantes de todas partes./.

Por: VNP/THONG THIEN Fotos: THONG HAI, CONG DAT, NGUYEN DANG LAM, VNP, VNA Y ARCHIVOS DE BLUEOCEAN