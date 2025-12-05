El sabor refinado de Vietnam en el ritmo de la vida moderna

05/12/2025

Fiel al espíritu del pho enrollado tradicional, pero con un aire contemporáneo, el pho de arroz integral enrollado con camarones y cerdo del restaurante Senté (Hanói) es una muestra de la creatividad incesante de la gastronomía vietnamita. Cada preparado es una combinación delicada de ingredientes saludables y arte en la presentación, que ofrece una experiencia a la vez familiar y novedosa para los comensales nacionales e internacionales.

En lugar de utilizar las láminas blancas de pho habituales, los chefs de Senté elaboran artesanalmente las suyas a partir de arroz integral, que adquieren un tono marrón natural, una textura suave y una riqueza nutricional destacable. La fina envoltura abraza un relleno de camarones cocidos, carne de cerdo xa xiu (asado al estilo vietnamita), setas de cardo, tallos de loto, pepino y cilantro, componiendo una armonía perfecta entre aroma, color y sabor.

Ingredientes principales de plato son camarones cocidos, carne de cerdo xa xiu (asado al estilo vietnamita), setas de cardo, tallos de loto.





El plato se presenta cuando esta terminado.

Más que un simple plato, el pho de arroz integral enrollado con camarones y cerdo es la manera en que Senté narra la historia de la cocina vietnamita: un espacio donde la tradición se respeta y la innovación se celebra, ofreciendo una experiencia refinada, saludable y profundamente identitaria para los amantes de la buena mesa, tanto locales como extranjeros./.