El sabor refinado de Vietnam en el ritmo de la vida moderna
Fiel al espíritu del pho enrollado tradicional, pero con un aire contemporáneo, el pho de arroz integral enrollado con camarones y cerdo del restaurante Senté (Hanói) es una muestra de la creatividad incesante de la gastronomía vietnamita. Cada preparado es una combinación delicada de ingredientes saludables y arte en la presentación, que ofrece una experiencia a la vez familiar y novedosa para los comensales nacionales e internacionales.
En lugar de utilizar las láminas blancas de pho habituales, los chefs de Senté elaboran artesanalmente las suyas a partir de arroz integral, que adquieren un tono marrón natural, una textura suave y una riqueza nutricional destacable. La fina envoltura abraza un relleno de camarones cocidos, carne de cerdo xa xiu (asado al estilo vietnamita), setas de cardo, tallos de loto, pepino y cilantro, componiendo una armonía perfecta entre aroma, color y sabor.
El toque distintivo del plato reside en la carne xa xiu, marinada durante horas con esmero y asada a fuego moderado para conservar su ternura y dulzura natural junto con su aroma característico. A ello se suma la frescura del camarón, la textura crujiente de las verduras y el suave sabor a sésamo blanco y cebolla frita espolvoreados por encima, creando un conjunto equilibrado y lleno de matices. No puede faltar el cuenco de salsa para mojar, preparado con sutileza: ligera, delicada y perfectamente equilibrada para realzar el gusto natural de los mariscos y las verduras.
Más que un simple plato, el pho de arroz integral enrollado con camarones y cerdo es la manera en que Senté narra la historia de la cocina vietnamita: un espacio donde la tradición se respeta y la innovación se celebra, ofreciendo una experiencia refinada, saludable y profundamente identitaria para los amantes de la buena mesa, tanto locales como extranjeros./.
- Por VNP/Thanh Giang