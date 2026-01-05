El presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man destaca necesidad de construir un marco jurídico para la innovación y el desarrollo

05/01/2026

Con motivo del Año Nuevo 2026, del 80º aniversario de las primeras elecciones generales, de la próxima celebración de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y a los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031, así como del primer año de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, concedió una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias.

A continuación, les presenta el contenido de la entrevista:

Zona de votación durante las elecciones generales el 6 de enero de 1946. Foto: Archivo de la VNA

El 12 de enero de 1946, decenas de miles de habitantes de la capital participan en un mitin en el otrora campus universitario de Vietnam (Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanói) para dar la bienvenida al Presidente Ho Chi Minh y a los diputados recién elegidos a la primera Legislatura de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo de la VNA

Sesión inaugural del primer período de sesiones de la I Legislatura de la Asamblea Nacional, el 2 de marzo de 1946. Foto: Archivo de la VNA

- En 2025 la Asamblea Nacional (AN) continuó renovando enérgicamente su forma de pensar y de actuar, reafirmando su papel en el perfeccionamiento del marco institucional, la eliminación de los “cuellos de botella”, la movilización de todos los recursos y el impulso al desarrollo socioeconómico. Las actividades de supervisión también se han renovado, contribuyendo a perfeccionar las políticas y las leyes y a decidir los asuntos importantes del país. ¿Cómo valora Usted estos resultados?

Presidente de la AN, Tran Thanh Man: En cumplimiento de la Resolución n.º 66-NQ/TW del Buró Político sobre la renovación del trabajo de elaboración y aplicación de las leyes para responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era, en 2025 la Asamblea Nacional continuó renovando de manera enérgica tanto su pensamiento como sus procesos legislativos. La Asamblea Nacional examinó, debatió y decidió sobre un gran volumen de trabajo, de importancia histórica, respondiendo a las necesidades de renovación y perfeccionamiento del marco institucional y de la organización del aparato del sistema político; superando dificultades y obstáculos, impulsando el desarrollo socioeconómico, satisfaciendo oportunamente a las demandas de la realidad y, al mismo tiempo, sentando las bases jurídicas para una nueva etapa.

En particular, en el noveno período de sesiones, la Asamblea Nacional aprobó 34 leyes y 14 resoluciones; y en el décimo período de sesiones volvió a marcar un hito histórico al examinar y aprobar 51 leyes y 8 resoluciones, lo que representa casi el 30% del total de leyes y resoluciones promulgadas durante todo el mandato. Esto constituye una prueba elocuente del espíritu de que la legislación debe adelantarse un paso, abrir el camino a la innovación y tomar la vida y los intereses del pueblo como medida de las políticas públicas. Estas leyes abarcan la mayoría de los ámbitos clave, así como numerosos temas nuevos y en constante cambio; institucionalizan oportunamente las nuevas orientaciones y resoluciones del Partido; se centran en eliminar los cuellos de botella institucionales, especialmente en los sectores de la tierra, la inversión, la planificación, la construcción, la energía, la cultura y la sociedad, la salud y la educación, los recursos naturales y el medio ambiente, la ciencia y la tecnología; la innovación, la transformación digital; la defensa y la seguridad, las relaciones exteriores y la integración internacional; así como en sanear los mercados de bonos corporativos y de bienes raíces, entre otros. La innovación se sigue manifestando con claridad en el hecho de que las leyes regulan únicamente las cuestiones que son competencia de la Asamblea Nacional, al tiempo que otorgan al Gobierno mayor iniciativa y flexibilidad en la aplicación; garantizando así los requisitos de gestión y, al mismo tiempo, fomentando la creatividad, liberando plenamente las fuerzas productivas y movilizando todos los recursos para el desarrollo.



El Gobierno de la República Democrática de Vietnam elegido por la I Legislatura de la Asamblea Nacional, segundo período de sesiones (28 de octubre-9 de noviembre de 1946). Foto: Archivo de la VNA

Electores de la capital consultan la lista y las biografías de los candidatos (1946). Foto: Archivo de la VNA

Trabajadores de la fábrica de fosfato Nam Phat escuchan por la emisora “La Voz de Vietnam” la divulgación del reglamento electoral para la elección de la II Legislatura de la Asamblea Nacional (1960). Foto: Dinh Man/VNA

En particular, la Resolución que modifica y complementa algunos artículos de la Constitución de 2013, la Ley Orgánica del Gobierno Local (enmendada), y la Resolución sobre la reorganización de las unidades administrativas de nivel provincial en 2025, aprobadas por la Asamblea Nacional en su noveno período de sesiones, constituyen decisiones de gran trascendencia y de carácter histórico, que contribuyen a crear las condiciones para que el nuevo aparato entrara oficialmente en funcionamiento a partir del 1 de julio de 2025. A través de los intercambios, muchos diputados de la Asamblea Nacional y votantes, en especial cuadros veteranos, expresaron su profunda satisfacción por la capacidad de reacción rápida y flexible de la Asamblea Nacional ante las exigencias urgentes de la realidad, sobre todo en una etapa en la que el país avanza en un proceso de desarrollo e integración internacional cada vez más profundos.

El Foro sobre la Elaboración de las Leyes, con el tema “Perfeccionar las instituciones y leyes para responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era”, se celebró por primera vez con éxito, reafirmando una vez más la fuerte renovación del pensamiento legislativo y el cambio del enfoque de una mentalidad de gestión a una orientada al desarrollo. Los contenidos debatidos en el Foro no solo sistematizaron la práctica de la elaboración y aplicación de las leyes durante el mandato pasado y extrajeron lecciones de experiencia, sino que también propusieron numerosas recomendaciones y soluciones importantes y viables para el trabajo legislativo y la formulación de políticas, contribuyendo de manera significativa tanto al balance de las actividades de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura como a la definición de las orientaciones para la XVI Legislatura, asociadas a la renovación de la estructura del sistema jurídico vietnamita...

El 1 de enero de 1960, el Presidente Ho Chi Minh firma el decreto para anunciar la Constitución de 1960. Foto: VNA

Puede afirmarse que el proceso de elaboración legislativa en el período reciente refleja la capacidad de trabajo con una alta intensidad de los diputados de la Asamblea Nacional, con el propósito de perfeccionar el marco institucional para el desarrollo futuro del país, en estricto cumplimiento de las orientaciones del secretario general To Lam sobre el impulso de los tres avances estratégicas, en particular en materia institucional, considerada como “la clave de las claves”.

Las actividades de supervisión se han reforzado, con un enfoque selectivo y sustantivo, incorporando numerosas innovaciones prácticas; concentrándose en sectores y temas de actualidad que tienen un impacto profundo en el desarrollo socioeconómico y en la vida de la población. En el décimo período de sesiones, la Asamblea Nacional examinó el Informe sobre los resultados de la supervisión y aprobó una Resolución sobre la aplicación de las políticas y la legislación en materia de protección del medio ambiente desde la entrada en vigor de la Ley de Protección del Medio Ambiente de 2020, en la que se exige centrar la atención en una serie de tareas y soluciones innovadoras para mejorar la calidad ambiental, proteger la salud de la población, garantizar la seguridad ambiental y avanzar hacia un desarrollo sostenible. El décimo período de sesiones también dejó una huella destacada en la labor de supervisión suprema, cuando la Asamblea Nacional examinó de manera integral los informes del Gobierno, del Tribunal Supremo Popular, de la Fiscalía Suprema Popular y de la Auditoría Estatal sobre la aplicación de las resoluciones de la XIV y la XV Legislaturas relativas a la supervisión temática y a las interpelaciones.

Por primera vez, el Foro de Supervisión de la Asamblea Nacional se organizó con éxito; junto con el debate sobre los resultados de la supervisión del tratamiento de las recomendaciones de los votantes, los resultados de la recepción de ciudadanos, y la resolución de quejas y denuncias enviadas a la AN. Estos trabajos contribuyeron de manera importante al perfeccionamiento de las leyes, a la toma de decisiones sobre los asuntos fundamentales del país y al fortalecimiento de la eficacia y efectividad del control del poder estatal, del funcionamiento del aparato del Estado y de la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, recibiendo el amplio respaldo y la alta valoración de los electores y de la población.

El 20 de mayo de 2007, Vu Dinh Gia y Ngo Thi Muoi, de 100 años de edad, votan por diputados de la XII Legislatura de la Asamblea Nacional. Foto: Duong Ngoc/VNA

Electores de la aldea de Say San 3, comuna de Nung Nang, Tam Duong, provincia de Lai Chau, en las elecciones de diputados de la XIV Legislatura de la Asamblea Nacional y a los miembros de los Consejos Populares a todos los niveles para el mandato 2016-2021. Foto: Quy Trung /VNA

- El 2026 marca el 80º aniversario de la construcción y el desarrollo de la Asamblea Nacional de Vietnam. ¿Qué innovaciones seguirá impulsando la Asamblea Nacional para elevar la eficacia y la efectividad de su funcionamiento y cumplir mejor su misión como el máximo órgano representativo del pueblo y el máximo órgano del poder del Estado de Vietnam, esforzándose por el objetivo de “un pueblo próspero, un país fuerte, democrático, justo y civilizado”?

Presidente de la AN, Tran Thanh Man: Al mirar atrás a los últimos 80 años, desde el Congreso Nacional del Pueblo Tan Trao -antecesor de la Asamblea Nacional de Vietnam- hasta el inicio de la I Legislatura y a lo largo de 15 mandatos, la AN ha acompañado siempre a la nación, decidiendo los asuntos de mayor trascendencia conforme a la voluntad y las aspiraciones del pueblo; cumpliendo cabalmente sus funciones constituyente y legislativa, de supervisión suprema y de decisión sobre las cuestiones fundamentales del país.

La realidad nacional plantea hoy cuestiones urgentes que deben resolverse, y el pueblo espera y deposita su confianza en las decisiones del Partido y del Estado, lo que exige que la Asamblea Nacional continúe renovando su pensamiento, su enfoque y sus métodos de trabajo.





El 20 de mayo de 2024, en el séptimo período de sesiones, el Parlamento eligió a Tran Thanh Man, miembro del Buró Político y vicepresidente permanente de la XV Asamblea Nacional, como presidente de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam. Foto: VNA

En consecuencia, la labor legislativa debe definirse como la “clave de las claves”: debe adelantarse, abrir el camino, fomentar la creatividad, liberar plenamente la fuerza laboral y movilizar todos los recursos para el desarrollo; garantizar una competencia sana y elevar la capacidad de integración internacional; prestando especial atención a nuevos ámbitos como la gobernanza digital, la economía digital, las energías renovables, el crecimiento verde, la economía circular, el medio ambiente, el cambio climático, así como a las cuestiones de defensa y seguridad no convencionales.

La labor de supervisión debe centrarse en cuestiones como la gestión de la tierra, los recursos y el medio ambiente; la prevención y lucha contra la corrupción y el despilfarro; la protección de los derechos humanos y los derechos ciudadanos…; y vincularse estrechamente a la realidad y a las opiniones de la población, reforzando la detección de los problemas emergentes en la práctica, escuchando las voces de la base, de los electores y de la comunidad empresarial para identificar correctamente los cuellos de botella de la sociedad y, a partir de ello, adoptar respuestas políticas flexibles, oportunas y acordes con la realidad.

La adopción de las decisiones importantes del país debe garantizar la objetividad y la imparcialidad; todas las decisiones deben anteponer por encima de todo los intereses nacionales, y rechazar firmemente cualquier influencia de intereses de grupo o impactos negativos provenientes del exterior.

Delegados jóvenes participan en la sesión simulada del “Parlamento Infantil” en su segunda edición en septiembre de 2024. Foto: Minh Duc/VNA

Es necesario seguir estudiando y perfeccionando los métodos de trabajo de la Asamblea Nacional y de sus órganos, garantizando la eficiencia, reduciendo el formalismo y reforzando el carácter sustantivo. El foco debe ponerse en mejorar continuamente la elaboración del programa de sesiones, los métodos de debate y deliberación, las interpelaciones y sus respuestas, los procedimientos de examen, la organización de la supervisión y los contactos con los electores.

Debe impulsarse de manera integral la transformación digital en las actividades de la Asamblea Nacional, construir una “Asamblea Nacional Digital”, aplicar la inteligencia artificial (IA) y considerar la innovación y la transformación digital como la clave en la organización y el cumplimiento de las funciones y tareas de la AN, de sus órganos y de los diputados.

Los diputados ocupan una posición central en el funcionamiento de la Asamblea Nacional; por ello, es necesario seguir promoviendo su papel y su sentido de responsabilidad, manifestar el espíritu de entrega, atreverse a pensar, a actuar, a innovar y a asumir responsabilidades, y desempeñar verdaderamente el papel de representantes fieles de la voluntad y las aspiraciones del pueblo.





Sesión inaugural de un período de sesiones de la XV Legislatura de la Asamblea Nacional. Foto: Doan Tan/VNA

El 21 de octubre de 2024, la Asamblea Nacional, en el marco del octavo período de sesiones de su XV Legislatura, eligió a Luong Cuong como presidente de la República Socialista de Vietnam para el mandato 2021-2026. Foto: VNA

- ¿Qué lecciones y premisas han dejado las experiencias de renovación de la labor legislativa para las actividades de la AN?

Presidente de la AN, Tran Thanh Man: En último tiempo, especialmente durante la XV Legislatura, la labor legislativa del Parlamento ha experimentado renovaciones profundas, pasando firmemente de una mentalidad de "gestión" a una de "construcción para el desarrollo", lo que no solo abordó cuestiones urgentes inmediatos, sino que también dejó valiosas lecciones que coadyuvan a perfeccionar las instituciones y leyes en respuesta a las demandas de desarrollo del país. Las lecciones extraídas son:

Primero, el liderazgo del Partido es el factor clave para asegurar el éxito de las actividades constitucionales y legislativas. En cualquier circunstancia, el mantenimiento del liderazgo del Partido garantiza que las labores constitucionales y legislativas siempre sirvan los intereses del pueblo y se alineen con la estrategia de desarrollo nacional. Como el máximo órgano representativo del pueblo, la AN debe institucionalizar oportunamente las directrices y lineamientos del Partido en leyes estatales que reflejan el más alto nivel de consenso y unidad entre la voluntad del Partido y el sentir del pueblo, creando la base legal para un desarrollo rápido y sostenible de la nación.

Segundo, es vital asegurar un vínculo estrecho entre la ley y la realidad de la vida social. El Parlamento ha considerado y aprobado una gran cantidad de leyes y resoluciones, con muchas decisiones de carácter histórico, en aras de responder oportunamente a nuevas situaciones y cumplir con las exigencias de la práctica. Esas políticas identifican a los ciudadanos y las empresas como el centro, eliminando activamente dificultades y obstáculos para liberar las fuerzas productivas, movilizar y utilizar eficazmente todos los recursos para la causa del desarrollo nacional.

Tercero, resulta necesario garantizar una estrecha coordinación entre los sujetos en las actividades legislativas. La coordinación entre el Gobierno y la AN ha sido cada vez más sincrónica y eficaz en la preparación de proyectos y planes con antelación; así como en la revisión y el perfeccionamiento de dichos proyectos para presentarlos al Parlamento para su decisión. La coordinación armoniosa, estrecha y efectiva entre el Gobierno, el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular, los órganos de la AN y las agencias y organizaciones pertinentes; así como la participación activa, eficaz y dedicada de los diputados constituyen los factores decisivos para que las leyes y resoluciones sean adoptadas con una alta tasa de consenso. Cuarto, el profesionalismo y el carácter científico son una base para elevar la calidad de la legislación. Se trata de la responsabilidad y la dedicación total de todo el personal, funcionarios, empleados públicos y trabajadores de la Oficina, el Consejo de Asuntos Étnicos y las Comisiones de la AN, así como de la delegación de diputados y los Consejos Populares, los ministerios, sectores y agencias pertinentes, los órganos de prensa y comunicación y las localidades. La actividad legislativa se lleva a cabo bajo procesos estrictos junto con el impulso de la aplicación de la ciencia y la tecnología como un factor de apoyo con rigor, que ayuda a acelerar el progreso y elevar la calidad de la labor legislativa de la AN.





En el décimo período de sesiones de la XV Legislatura, el Parlamento de Vietnam aprobó la Ley de Reserva Nacional (modificada). Foto: Doan Tan/VNA

- Los borradores de los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido instan a continuar construyendo y perfeccionando de manera sincrónica las instituciones al servicio del desarrollo rápido y sostenible del país. ¿Qué exigencias plantea esta tarea para la AN?

Presidente de la AN, Tran Thanh Man: El proyecto del Informe Político que se presentará al XIV Congreso Nacional del Partido ha fijado el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en el próximo mandato; al mismo tiempo, exige centrarse en el perfeccionamiento integral y sincrónico de las instituciones para el desarrollo rápido y sostenible del país. Para cumplir con estos objetivos y exigencias, la labor legislativa debe seguir renovándose con fuerza, elevando su calidad y eficacia.

La AN debe continuar implementando con eficacia la Resolución No. 66-NQ/TW del Buró Político sobre la renovación de la elaboración y ejecución de las leyes para responder a las demandas de desarrollo del país en la nueva era; cumplir estrictamente con el proceso legislativo, luchando decididamente contra los fenómenos negativos y los "intereses de grupo"; fortalecer aún más la coordinación oportuna y efectiva entre las agencias del Parlamento, el Gobierno, el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular y las agencias pertinentes; garantizar que cada ley emane de los intereses nacionales y de las aspiraciones legítimas del pueblo.

Continuaremos trabajando para renovar el pensamiento en la elaboración de leyes, convirtiendo el marco institucional en una ventaja competitiva y motor del desarrollo nacional; revisar vacíos, brechas, dificultades y "cuellos de botella" de las normativas para modificarlas, complementarlas y perfeccionarlas oportunamente. Se debe asegurar la sincronización, estabilidad y viabilidad, atendiendo tanto a las necesidades urgentes inmediatas como a la creación de un marco legal duradero para el desarrollo sostenible, la integración internacional, la aplicación de la ciencia y tecnología y la transformación digital nacional.

Además, es preciso elevar la calidad y optimizar el papel de los diputados, aumentando la proporción de funcionarios a tiempo completo, para que la AN no sea solo el máximo órgano representativo, sino también donde cristalice la sabiduría de todo el pueblo.

El Gobierno, los sectores, las agencias y organizaciones pertinentes, dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones, deben organizar urgentemente la implementación de las leyes y resoluciones aprobadas por la AN en el décimo periodo de sesiones de la XV Legislatura, así como promulgar a tiempo los documentos que reglamentan los detalles. Se debe impulsar la labor de divulgación y difusión de las leyes y resoluciones, especialmente de aquellas que impactan directamente en los derechos e intereses de los ciudadanos y las empresas. Al mismo tiempo, resulta preciso revisar y evaluar regularmente la eficacia y calidad de las políticas tras su emisión para realizar ajustes y modificaciones oportunas.

El Comité Permanente de la AN continuará dirigiendo con determinación el despliegue sincrónico de la tecnología de la información y la digitalización para elevar la calidad y eficiencia en las actividades del Parlamento y sus órganos. Seguirá investigando y proponiendo soluciones para renovar y mejorar la calidad de los periodos de sesiones de la AN, en pos de cumplir las tareas planteas en la nueva etapa de desarrollo nacional.

La Asamblea Nacional de la XV Legislatura adoptó la Resolución sobre la política de inversiones para el proyecto ferroviario de alta velocidad en el eje Norte-Sur (noviembre de 2024). Foto: Van Diep/VNA

- Una tarea prioritaria de la AN, no solo para 2026 sino para todo el próximo periodo, es organizar con éxito las elecciones de diputados al Parlamento de la XVI Legislatura y miembros de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031. Además de las ventajas básicas, como la estabilidad política y la mejora constante en el nivel de vida y conciencia de los votantes, Vietnam y otros países enfrentan el impacto de las informaciones erróneas en las redes sociales y la interferencia de fuerzas hostiles externas. ¿Podría decirnos cuáles son las exigencias y renovaciones previstas para las próximas elecciones?

Presidente de la AN, Tran Thanh Man: Las elecciones de diputados a la AN de la XVI Legislatura y miembros de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031 son una fiesta de todo el pueblo. Es una ocasión para que los votantes ejerzan su derecho de ser dueño al elegir a los representantes más destacados, que reflejen la voluntad y las aspiraciones del pueblo. Esto contribuirá activamente a fortalecer y perfeccionar el Estado de derecho socialista del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este evento político de gran magnitud tendrá lugar inmediatamente después del XIV Congreso Nacional del Partido, creando un nuevo impulso para el desarrollo rápido y sostenible del país.

En comparación con mandatos anteriores, esas votaciones presentan varias novedades importantes: Se acorta el mandato de la AN de la XV Legislatura y los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2021-2026, fijando la fecha de las elecciones para el 15 de marzo de 2026, dos meses antes que en procesos anteriores. El tiempo desde el cierre de la presentación de candidaturas hasta el día de la votación se reduce de 70 a 42 días. Los plazos para las sesiones de consulta, el anuncio de las listas de candidatos y la resolución de quejas y denuncias se ajustan de manera acorde, garantizando la sincronización y la concordancia con la práctica. Se reajusta la competencia para determinar las áreas de votación y las organizaciones a cargo de la elección según el modelo del gobierno local de dos niveles. Se diversifican los métodos de campaña electoral. Además del contacto directo, se permite la modalidad virtual o híbrida, siempre que se garantice la seguridad técnica, informativa y cibernética. En especial, el Consejo Electoral Nacional tendrá la facultad de ajustar proactivamente el tiempo y guiar a las organizaciones electorales ante situaciones imprevistas para asegurar el progreso y la eficacia.

La alta determinación política junto con el liderazgo y la dirección cercana del Comité Central del Partido, el Buró Político, el Secretariado -directamente el secretario general To Lam- y de los comités partidistas en todos los niveles hacia la preparación electoral, es el factor de primera importancia que garantiza la victoria de las elecciones. Igualmente, se encuentran la decisión, el seguimiento cercano, la proactividad, creatividad y flexibilidad, acordes con la situación práctica y las condiciones geográficas de cada localidad; así como la asignación y coordinación estrecha y eficaz entre los organismos y organizaciones pertinentes en todo el proceso electoral, creando transparencia, claridad, unidad y fluidez desde el nivel central hasta la base. Especialmente, es necesario cumplir correctamente con los requisitos de la Directiva No. 46-CT/TW del Buró Político, la cual establece que todo el sistema político debe estar unido, fortalecer la coordinación y concentrar esfuerzos en la preparación de las condiciones necesarias para organizar con éxito las elecciones, garantizando que estas se lleven a cabo de manera democrática, igualitaria, legal, segura y ahorrativa, siendo verdaderamente una actividad democrática amplia y profunda entre todos los estratos sociales, para seleccionar y elegir a delegados destacados que representen la sabiduría y las aspiraciones del pueblo de todo el país ante la AN y los Consejos Populares de todos los niveles.





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y otros líderes del Partido y del Estado asisten a la ceremonia de clausura del décimo período de sesiones de la XV Legislatura. Foto: Doan Tan/VNA

Deseo que los votantes y el pueblo mantengan en alto su espíritu de responsabilidad, promuevan su derecho a ser dueño y elijan a diputados con virtud, talento, dedicación y visión para participar en la AN de la XVI Legislatura y en los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031, cumpliendo cabalmente con las tareas y responsabilidades encomendadas en la nueva etapa de desarrollo del país.

Con los logros alcanzados en el mandato pasado y con el apoyo de los votantes y el pueblo, confío plenamente en que las elecciones del 15 de marzo de 2026 serán un gran éxito, creando un punto de partida importante para la construcción y el perfeccionamiento del aparato estatal del nuevo mandato, y estableciendo una base sociopolítica sólida para implementar con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

Una nueva primavera se acerca; con fe y orgullo por un país en pleno proceso de renovación, envío mis mejores deseos a los compatriotas, votantes de todo el país, coterráneos en el extranjero y amigos internacionales.

- ¡Muchas gracias!



Por Phan Phuong Fotos:VNA

