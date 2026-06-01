El grabado de sellos en el casco antiguo de Hanói
En medio del bullicio del casco antiguo de Hanói, el taller de sellos de madera Phuc Loi, ubicado en la calle Hang Quat, mantiene vivo un oficio tradicional. En su pequeño espacio impregnado de antigüedad, el sonido de los cinceles resuena diariamente, preservando una artesanía cada vez más escasa en la vida moderna.
El propietario del taller es Pham Ngoc Toan, quien lleva más de 40 años dedicado al grabado de sellos de madera. Pocos saben que, antes de continuar con el oficio familiar, fue profesor; sin embargo, su amor por la tradición lo llevó a dejar las aulas para volver a los cinceles, cuchillas y bloques de madera que lo acompañaron desde la infancia.
Según el artesano, el oficio pasó de su abuelo a su padre y luego a él, convirtiéndose en una parte inseparable de la memoria y la vida familiar. Desde pequeño se acostumbró al aroma de la madera recién cortada y a las delicadas técnicas de grabado. “El oficio se volvió parte de mí sin que me diera cuenta”, comentó Toan.
En el proceso de elaboración de las piezas, la fase de grabado es la más laboriosa y precisa. El artesano utiliza pequeñas herramientas para tallar cuidadosamente cada detalle sobre la madera. Los modelos más sencillos pueden completarse en apenas 15 o 20 minutos, mientras que los más complejos pueden requerir hasta una semana de labor.
Más que un lugar de trabajo, el taller Phuc Loi se ha convertido en un espacio que preserva la memoria de los antiguos oficios tradicionales. Diariamente, numerosos visitantes nacionales y extranjeros llegan para observar el proceso de creación de un sello artesanal o adquirirlo como recuerdo con identidad cultural vietnamita.
Según Toan, en los últimos dos años, gracias a la difusión en las redes sociales e internet, cada vez más jóvenes muestran interés por este oficio tradicional. Para adaptarse a las nuevas demandas, el artesano ha diversificado sus diseños, aunque manteniendo siempre la esencia artesanal que caracteriza su trabajo.
En medio de la rápida urbanización, el grabado de sellos de madera estuvo cerca de desaparecer. Sin embargo, gracias a la perseverancia y la pasión de artesanos como Toan, estas pequeñas piezas continúan transmitiendo la historia, la cultura y la memoria del casco antiguo de Hanói a visitantes de todo el mundo./.
Por VNP/Khanh Long