El grabado de sellos en el casco antiguo de Hanói

01/06/2026

En medio del bullicio del casco antiguo de Hanói, el taller de sellos de madera Phuc Loi, ubicado en la calle Hang Quat, mantiene vivo un oficio tradicional. En su pequeño espacio impregnado de antigüedad, el sonido de los cinceles resuena diariamente, preservando una artesanía cada vez más escasa en la vida moderna.

La pequeña tienda siempre atrae a numerosos visitantes. FOTO: KHANH LONG/VNP

El propietario del taller es Pham Ngoc Toan, quien lleva más de 40 años dedicado al grabado de sellos de madera. Pocos saben que, antes de continuar con el oficio familiar, fue profesor; sin embargo, su amor por la tradición lo llevó a dejar las aulas para volver a los cinceles, cuchillas y bloques de madera que lo acompañaron desde la infancia.

Según el artesano, el oficio pasó de su abuelo a su padre y luego a él, convirtiéndose en una parte inseparable de la memoria y la vida familiar. Desde pequeño se acostumbró al aroma de la madera recién cortada y a las delicadas técnicas de grabado. “El oficio se volvió parte de mí sin que me diera cuenta”, comentó Toan.