El amor de una familia francesa por los niños vietnamitas

19/06/2026

Unidos a Vietnam por lazos familiares y una profunda sensibilidad humana, un matrimonio francés ha visitado el país de manera constante, llevando consigo acciones sencillas pero llenas de significado para apoyar a niños en situación desfavorecida.

El señor Bitrou y la señora Grollier regresan incansablemente a Vietnam para brindar, de manera discreta, su apoyo a niños en situación vulnerable. FOTO: THANH GIANG/VNP

Desde hace más de una década, el señor Bitrou y la señora Grollier regresan incansablemente a Vietnam para brindar, de manera discreta, su apoyo a niños en situación vulnerable. Esas iniciativas trascienden lo material y encarnan la continuidad de un lazo profundo y afectuoso con este país y su gente.

El señor Bitrou y la señora Grollier sintieron conmovidos al contemplar a los alumnos cantar y bailar, manifestando su amor por la patria. FOTO: THANH GIANG/VNP

Entregan obsequios a los niños. FOTO: THANH GIANG/VNP

Para Grollier, cada regreso a Vietnam tiene un matiz aún más íntimo. Su padre es originario de Hanói, y ella siempre ha considerado a Vietnam como su segunda patria. Ese vínculo se fortaleció cuando el matrimonio decidió adoptar a dos niñas vietnamitas tras tener dos hijos biológicos. Vinieron por primera vez en 1998 durante cuatro semanas para adoptar a Amandine, y regresaron en 2006 para adoptar a Jade. Con el fin de conectar a sus hijas con su herencia y fomentar en ellas el espíritu solidario, Grollier fundó la asociación “Les Étoiles d’Hanoi” (Las Estrellas de Hanói), reuniendo a amigos internacionales y a personas que aman Vietnam para participar en actividades de apoyo a la infancia.

A través de la organización, se enfocan en escuelas con estudiantes de escasos recursos, con el objetivo de mejorar sus condiciones de aprendizaje. Más allá de las donaciones, estas acciones contribuyen a conectar personas y fortalecer la comprensión y la amistad entre Vietnam y Francia.

A pesar de una agenda exigente, la familia conserva la costumbre de regresar a la nación indochina cada año. Incluso cuando sus hijas no pueden acompañarlos por sus estudios, la pareja sigue viajando. Para sostener su labor solidaria, organizan anualmente una o dos actividades de recaudación en Francia, con el apoyo de amigos y de la comunidad.

La pareja entrega bicicletas a los alumnos de escasos recursos económicos en la escuela primaria Linh Nam. FOTOS: THANH GIANG/VNP

Entregan obsequios a los niños. FOTO: THANH GIANG/VNP

En la escuela Linh Nam, además de entregar los obsequios, participaron en la ceremonia de izado de la bandera y escucharon a los alumnos cantar el himno nacional, lo que les permitió percibir su orgullo y disciplina. También recorrieron las aulas para conversar con los estudiantes y conocer de cerca sus realidades y aspiraciones, con el fin de ofrecer un apoyo más adecuado.

La p areja posa para una foto de acuerdo con los profesores de la escuela linh Nam. FOTO: THANH GIANG/VNP

La pareja intercambia con l os maestros de la escuela Linh Nam. FOTO: THANH GIANG/VNP

Grollier expresó: “Para mí, la mayor recompensa es la sonrisa de los niños. Esa es también la motivación para seguir vinculada a Vietnam y continuar con estas actividades solidarias en el futuro”.

La pareja interactúa con los estudiantes de la clase 2A4. FOTO: THANH GIANG/VNP

El señor Bitrou y la señora Grollier con los alumnos de la escuela Linh Nam. FOTO: THANH GIANG/VNP

Al regresar a Francia, la pareja lleva consigo no solo recuerdos, sino también el impulso de seguir difundiendo valores positivos. Con el paso del tiempo, sus acciones sencillas pero constantes se han convertido en un verdadero “puente del amor”, que conecta personas y alimenta la esperanza de los niños menos afortunados de Vietnam./.

Por VNP/Tran Van Fotos: Thanh Giang