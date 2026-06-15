Dr. Tran Ngoc Luong: difundiendo el conocimiento médico vietnamita al mundo

15/06/2026

Desde discretas intervenciones en el quirófano hasta programas de formación que reúnen a expertos internacionales, el profesor asociado y doctor Tran Ngoc Luong ha difundido de manera constante el conocimiento médico vietnamita a nivel global. La técnica de cirugía endoscópica de tiroides que él desarrolló, considerada en su momento imposible, no solo ha transformado la vida de miles de pacientes, sino que también ha posicionado a Vietnam como un destino de referencia en formación y transferencia tecnológica, dejando su huella en el mapa de la medicina mundial.

El Dr. Tran Ngoc Luong y médicos del Hospital Central de Endocrinología realizaron una consulta con el paciente antes de la tiroidectomía endoscópica. Foto: Tat Son/VNP

La “tecnología quirúrgica endoscópica Dr. Luong”

El camino innovador del Dr. Tran Ngoc Luong nació de una profunda preocupación humana: la cirugía tradicional de tiroides dejaba cicatrices de entre 8 y 12 cm en el cuello, afectando la confianza de los pacientes tras el tratamiento. Hace algunas décadas, la idea de realizar una cirugía endoscópica en esa zona era considerada irreal e inviable.



El cuello carece de cavidades naturales, como el abdomen o el tórax, para introducir instrumentos endoscópicos, y estructuras vitales como la tráquea, el esófago, el nervio recurrente laríngeo y las glándulas paratiroides se encuentran muy próximas entre sí, lo que incrementa el riesgo de lesiones. Sin embargo, gracias a su amplia experiencia en cirugía laparoscópica, el Dr. Tran Ngoc Luong encontró una solución innovadora: la insuflación de CO₂ en la región cervical para crear un espacio de trabajo seguro, facilitando la disección y la visualización precisa de los vasos sanguíneos en pantalla. Así nació la técnica de cirugía endoscópica para el tratamiento de enfermedades tiroideas, con ventajas que superaron todas las expectativas y que la comunidad médica internacional denominó “tecnología quirúrgica endoscópica Dr. Luong”. En lugar de una gran cicatriz en el cuello, el procedimiento utiliza accesos a través de la axila y el tórax, con pequeñas incisiones de apenas 0,5 a 1 cm, fácilmente disimulables y que se atenúan con el tiempo, ofreciendo excelentes resultados estéticos. Además, la técnica no requiere equipos especializados costosos, lo que reduce significativamente los costes. Actualmente, una intervención de este tipo en Vietnam cuesta entre 300 y 400 dólares, mientras que en algunos países asiáticos puede alcanzar entre 8 000 y 10 000 dólares. El Prof. Dr. Tran Ngoc Luong concede gran importancia a la formación de nuevas generaciones. Foto: Archivos personal

El Dr. Tran Ngoc Luong y su equipo en la tiroidectomía endoscópica. Foto: Tat Son/VNP





“El método puede aplicarse a diversas patologías tiroideas, como nódulos, enfermedad de Basedow o cáncer de tiroides. Más allá de su valor científico, la técnica ofrece importantes beneficios socioeconómicos y abre nuevas perspectivas en el tratamiento de estas enfermedades”, afirmó el Dr. Tran Ngoc Luong.

Transferencia tecnológica y formación internacional



Además de realizar intervenciones quirúrgicas, el Dr. Tran Ngoc Luong ha dedicado gran esfuerzo a la formación de nuevas generaciones. Es reconocido como un maestro inspirador, que ha transmitido conocimientos valiosos a médicos y especialistas tanto dentro como fuera de Vietnam. En el Hospital Nacional de Endocrinología, ha organizado numerosos cursos de formación en cirugía endoscópica de tiroides, creando un equipo de profesionales que garantiza la continuidad y expansión de esa técnica.

En 2009, el Dr. Tran Ngoc Luong comenzó a transferir tecnología a hospitales en el extranjero y recibió capacitación y transferencia de tecnología en tiroidectomía endoscópica. Foto: Archivo personal

Según el propio profesor, en 2009 comenzó a transferir la tecnología a un hospital extranjero. Desde entonces, más de 300 profesores y médicos de distintos países han acudido al Hospital Nacional de Endocrinología para formarse en este procedimiento. Hoy en día, el método se ha transferido a numerosos países, entre ellos Australia, Portugal, Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Pakistán, India, Turquía y Arabia Saudita.

En examen a pacientes en la India. Foto: Archivo personal

Cada año, el Dr. Tran Ngoc Luong y su equipo son invitados por hospitales nacionales e internacionales para realizar cirugías demostrativas y ofrecer conferencias sobre el método. Tales logros reflejan el alcance y el reconocimiento global de su innovación.

El Dr. Tran Ngoc Luong pone gran énfasis en la formación de sucesores. Regularmente imparte valiosos conocimientos a médicos y expertos tanto a nivel nacional como internacional. Foto: Archivo personal

Por sus destacadas contribuciones en el ámbito de la medicina, el Dr. Tran Ngoc Luong ha sido distinguido con numerosos reconocimientos otorgados por el Partido y el Estado, entre ellos el título de Héroe del Trabajo en el período de renovación (2020), la Orden del Trabajo de tercera clase (2014), el Primer Premio – Premio Talentos de Vietnam (2014) y el título de Médico del Pueblo (2017).

El Dr. Tran Ngoc Luong tiene el honor de recibir el Premio Bao Son 2024, un premio que honra las obras científicas, tecnológicas, literarias y artísticas con valor académico, amplia aplicación y contribuciones prácticas al desarrollo sostenible del país. Foto: Archivo personal

El Dr. Tran Ngoc Luong es un símbolo de innovación, dedicación y compromiso humano, y continúa inspirando a generaciones de profesionales de la salud en Vietnam a aprender, crear y servir a la comunidad./.

Por: Thao Vy - Fotos: Tat Son/VNP y archivos