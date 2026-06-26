Dr. Jongsoo Shin: el compañero del sector arrocero de Vietnam

26/06/2026

Vinculado a la agricultura vietnamita a través de numerosos programas de cooperación del Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI por sus siglas en inglés), el doctor Jongsoo Shin ha contribuido a impulsar la innovación científica y tecnológica, el desarrollo de recursos humanos y el proceso de elevar el prestigio del arroz vietnamita en el mercado mundial.

Dr. Jongsoo Shin, el compañero del sector arrocero de Vietnam. FOTO: KHANH LONG/VNP

En la historia del desarrollo de la industria arrocera de Vietnam, Jongsoo Shin es un compañero muy especial. Para él, Vietnam no es solo un lugar de trabajo, sino también una tierra que ha dejado profundas impresiones por su antigua civilización agrícola basada en el arroz y por el fuerte espíritu innovador de sus agricultores.

El Dr. Jongsoo Shin comentó que, desde su primera visita a Vietnam, lo que más le impresionó fue la profundidad cultural del cultivo de arroz. En este país, opinó, el arroz no es simplemente un producto agrícola, sino también parte de la identidad nacional.

Conversando con los expertos del Instituto de Genética Agrícola de Vietnam sobre las nuevas variedades de arroz. FOTO: KHANH LONG/VNP

Jongsoo Shin en el campo de investigación de nuevas variedades de arroz del Instituto de Genética Agrícola. FOTO: KHANH LONG/VNP

Al observar las dos grandes regiones arroceras ⸺el delta del Mekong y el del río Rojo⸺, percibió cómo los agricultores han construido un sistema de cultivo altamente productivo y sostenible a lo largo de generaciones.

Al asumir el cargo de representante jefe del IRRI en Vietnam, comprendió que su responsabilidad no se limitaba al papel de experto agrícola, sino que también implicaba una visión estratégica para la formulación de políticas. Frente a los impactos cada vez más evidentes del cambio climático y a las presiones del mercado, la agricultura vietnamita necesita seguir innovando para mantener los logros alcanzados.

Conversando con los expertos del Instituto de Genética Agrícola de Vietnam sobre las nuevas variedades de arroz. FOTO: KHANH LONG/VNP

Entre sus experiencias más memorables destaca una visita a un campo en el delta del Mekong, donde los agricultores estaban probando nuevos métodos de cultivo.

“Me impresionó mucho ver que no solo aplicaban tecnología, sino que también la perfeccionaban activamente. En Vietnam existe un fuerte espíritu de cooperación. Tanto los investigadores como los agricultores siempre están dispuestos a aprender, compartir y renovarse juntos. Eso me hace confiar plenamente en el futuro de la agricultura nacional”, afirmó.

Dr. Jongsoo Shin, el compañero del sector arrocero de Vietnam. FOTO: KHANH LONG/VNP

El Dr. Jongsoo Shin, de Corea del Sur, es un experto internacional en el desarrollo agrícola que ha realizado importantes contribuciones al sector arrocero de Vietnam, especialmente en la promoción de la producción sostenible, el cultivo con bajas emisiones y la transición ecológica. Es uno de los principales responsables del proyecto RiceEco, financiado por el Fondo de Cooperación Mekong-Corea del Sur. Además, ha sido distinguido por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam con un certificado de reconocimiento por sus destacadas contribuciones a la agricultura vietnamita.

Jongsoo Shin conversa con los especialistas del Instituto de Genética Agrícola en el laboratorio de investigación genética. FOTO: KHANH LONG/VNP

Participó en una sesión de capacitación del Instituto de Genética Agrícola. FOTO: KHANH LONG/VNP

Jongsoo Shin conversa con investigadores del Instituto de Genética Agrícola. FOTO: KHANH LONG/VNP

Durante muchos años, el IRRI ha acompañado a Vietnam en el desarrollo de variedades de arroz resistentes a la sequía, la salinización y las inundaciones; al mismo tiempo, ha promovido métodos de cultivo inteligentes adaptados al clima y la aplicación de tecnología digital en la producción.

Para el especialista, lo más valioso de cada proyecto no radica únicamente en los resultados inmediatos, sino en el impacto duradero que genera en la vida de los agricultores. “Espero que los agricultores vietnamitas sigan beneficiándose incluso después de que los proyectos concluyan, que la producción continúe fortaleciéndose, que las innovaciones se expandan de manera sostenible y, lo más importante, que el arroz tenga una salida estable en el mercado”, expresó.

El fortalecimiento de capacidades sigue siendo una misión central de IRRI. El instituto formó a numerosos científicos y técnicos, y muchos de ellos actualmente desempeñan funciones importantes en el sector agrícola. De acuerdo con el experto: “Para mantener su posición como uno de los principales países exportadores de arroz del mundo, Vietnam necesita pasar de priorizar la cantidad a centrarse en la calidad, invertir en sostenibilidad, fortalecer los vínculos con el mercado y promover una agricultura digital basada en datos”.

El doctor Jongsoo Shin participó en un seminario en el delta del Mekong. FOTO: ARCHIVO

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam otorgó la medalla conmemorativa "Por la causa de la agricultura y el desarrollo rural" al IRRI. Entre los científicos reconocidos se encontraba el doctor Jongsoo Shin. FOTO: ARCHIVO