Doctor Nguyen Viet Huong, un rostro pionero de la nanotecnología en Vietnam

29/03/2026

Tras formarse en las aulas europeas, el doctor Nguyen Viet Huong, vicedecano de la Facultad de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Phenikaa, galardonado con el Premio Globo de Oro 2024 y distinguido como Joven Destacado de Vietnam 2024, eligió regresar a su país para dominar tecnologías clave desde la propia tierra natal. Sus logros no solo marcan una trayectoria personal sobresaliente, sino que reflejan también la transformación de la nanotecnología de materiales en Vietnam en una nueva era.

Doctor Nguyen Viet Huong, un rostro pionero de la nanotecnología en Vietnam. Foto: Archivo de la Universidad Phenikaa

Una huella pionera en la era digital





El año 2024 representó un hito en la carrera del doctor Nguyen Viet Huong, al ser reconocido consecutivamente con prestigiosos premios destinados a jóvenes científicos. Detrás de estos galardones se encuentra el largo camino de perseverancia de un investigador nacido en 1990, impulsado por la aspiración de dominar tecnologías fundamentales.

En un contexto en el que Vietnam acelera el desarrollo científico y tecnológico para fortalecer su competitividad, el papel de expertos como él resulta especialmente relevante. Pertenece a la corriente del “brain gain” (ganancia de cerebros): profesionales formados en potencias tecnológicas que regresan a sus países para contribuir al desarrollo nacional. Y lejos de asumir un rol subordinado, eligió convertirse en creador y motor del cambio.

Uno de sus aportes más destacados fue el diseño y la fabricación, junto con su equipo, del primer sistema de Deposición de Capa Atómica Espacial (Spatial Atomic Layer Deposition, SALD) “Hecho en Vietnam”. En lugar de depender de equipos importados valorados en millones de dólares, el grupo logró dominar la tecnología central, reducir costos y abrir el acceso a herramientas avanzadas para estudiantes e investigadores nacionales.

Dr. Nguyen Viet Huong, junto con su equipo, del primer sistema de Deposición de Capa Atómica Espacial (Spatial Atomic Layer Deposition, SALD) “Hecho en Vietnam”. Foto: Archivo de la Universidad Phenikaa

Dr. Nguyen Viet Huong pertenece a la corriente del “brain gain” (ganancia de cerebros): profesionales formados en potencias tecnológicas que regresan a sus países para contribuir al desarrollo nacional. Foto: Archivo de la Universidad Phenikaa

La tecnología SALD permite crear capas nanométricas ultrafinas y homogéneas a una velocidad cientos de veces superior a los métodos tradicionales, operando a presión atmosférica en lugar de costosos entornos de vacío. Este avance no solo tiene valor académico, sino que sienta bases sólidas para aplicaciones en energía, medio ambiente y la vida cotidiana.

Además de más de 40 publicaciones internacionales y patentes exclusivas, Nguyen Viet Huong concede especial importancia a la formación de nuevas generaciones. Guía a estudiantes en proyectos de investigación, publicaciones Q1 (de revistas científicas situadas en el top 25 % con mayor factor de impacto o prestigio en su área temática) y propone una estrategia de desarrollo de recursos humanos “multinivel”, que combina el conocimiento internacional con las capacidades internas del país. Su mensaje a los jóvenes es claro: la ciencia es un camino para servir a la nación.

La investigación del Dr. Nguyen Viet Huong ha abordado directamente problemas socioeconómicos acuciantes en Vietnam, concretamente la energía y el medio ambiente. Foto: Archivo de la Universidad Phenikaa

Dr. Nguyen Viet Huong es uno de los modelos a seguir más inspiradores en el camino hacia el desarrollo del país. Foto: Archivo de la Universidad Phenikaa

Dr. Nguyen Viet Huong, vicedecano de la Facultad de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Phenikaa, galardonado con el Premio Globo de Oro 2024 y distinguido como Joven Destacado de Vietnam 2024. Foto: Archivo de la Universidad Phenikaa Decidió regresar a Vietnam por una razón sencilla y profundamente patriótica: “Me formé en el extranjero gracias a recursos públicos, provenientes de los impuestos de la ciudadanía. Por ello, siento una deuda moral y la responsabilidad de devolver ese conocimiento al servicio de mi pueblo”.

Doble primer puesto y responsabilidad con los recursos públicos





Nacido en el distrito de Can Loc, provincia de Ha Tinh, Nguyen Viet Huong destacó desde temprano por su excelencia académica. Fue el mejor estudiante de ingreso de la Universidad de Tecnología (Universidad Nacional de Hanói). Posteriormente, obtuvo una beca del Gobierno vietnamita (Programa 322) para estudiar en Francia, donde se graduó en el primer puesto, tanto en Ingeniería como en máster en el INSA Lyon. Su tesis doctoral en la Universidad Grenoble Alpes recibió en 2019 el premio a la mejor de las presentadas, otorgado por la Sociedad Química de Francia.

Ante múltiples oportunidades profesionales en Europa, decidió regresar a Vietnam por una razón sencilla y profundamente patriótica: “Me formé en el extranjero gracias a recursos públicos, provenientes de los impuestos de la ciudadanía. Por ello, siento una deuda moral y la responsabilidad de devolver ese conocimiento al servicio de mi pueblo”. Este principio se convirtió en la brújula de todas sus decisiones: rechazar altos salarios en el exterior y aceptar las dificultades iniciales de construir un grupo de investigación en el país.

Al recibir el Premio Globo de Oro de Ciencia y Tecnología 2024. Foto: Archivo de la Universidad Phenikaa

Con profesores y estudiantes de la Universidad Phenikaa en el Premio Globo de Oro de Ciencia y Tecnología 2024. Foto: Archivo de la Universidad Phenikaa

La tecnología SALD que desarrolla abre perspectivas para la producción de nuevas generaciones de paneles solares y baterías de almacenamiento con menores costos y mayor eficiencia; sensores inteligentes capaces de detectar gases tóxicos en concentraciones ultrabajas, así como recubrimientos nano duraderos y altamente conductores, destinados a sustituir materiales escasos.

Dr. Nguyen Viet Huong (extremo derecho) participa en el desfile representando a la joven generación intelectual en el evento A80. Foto: Archivo de la Universidad Phenikaa

Dr. Nguyen Viet Huong (tercero desde la izquierda) posa para una foto con destacadas figuras jóvenes vietnamitas en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Foto: Archivo de la Universidad Phenikaa

La historia del doctor Nguyen Viet Huong demuestra que Vietnam posee la capacidad de formar y desarrollar talentos científicos de primer nivel cuando los jóvenes se atreven a soñar en grande y a regresar. Para él, la ciencia no tiene fronteras, pero el científico sí tiene patria, y es precisamente en la patria donde el conocimiento se transforma en valor sostenible./.

Por Hoang Nhi Fotos: Archivo de la Universidad Phenikaa



