Dien Bien - nuevo centro turístico en la región noroeste

Dejando atrás el bosque de Muong Phang, recorrimos en motocicleta la carretera nacional 279, con montaña a un lado y un profundo desfiladero que se extiende hacia el río Nam Rom al otro. Este fue uno de los caminos utilizados por los soldados vietnamitas para arrastrar discretamente los cañones al campo de batalla. Continuamos esa ruta hasta la entrada de la ciudad de Dien Bien para visitar Him Lam. En la cima de la colina, bañada por la luz del sol y sombreada por las flores ban (Bauhinia variegata), grupos de visitantes reverenciaban en silencio y encendían inciensos en memoria del heroico sacrificio de Phan Dinh Giot y otros cientos de soldados que derramaron su sangre y dejaron su vida para lograr la victoria, derrotando la fortaleza exterior más fuerte del ejército francés.

Vista panorámica del sitio de reliquia de la colina A1 (denominado Elian 2 por los franceses), ubicado junto a la carretera nacional 279 (ahora calle Vo Nguyen Giap), en el recinto de Muong Thanh, ciudad de Dien Bien Phu, provincia de Dien Bien. FOTO: HOANG HA/VNP

Continuamos por la nueva carretera que lleva el nombre del general Vo Nguyen Giap. Atraviesa el centro de la ciudad y se dirige directamente a la puerta fronteriza internacional de Tay Trang, que limita con Laos. A lo largo de esa vía se encuentran muchas reliquias históricas famosas, como el Monumento a la Victoria, la Plaza del 7 de mayo, el Templo de los Mártires en el campo de batalla de Dien Bien Phu, las colinas D1 y A1, el Puente Muong Thanh y el Museo de la Victoria.En la colina A1, los viajeros se detienen un largo rato al borde de un gran cráter de explosión en la cima de la elevación. Este es un punto alto, con posición importante para proteger el centro de Muong Thanh, bloqueando el camino al búnker de mando del general francés De Castries (Christian de Castries, 1902-1991).

Después de 39 días y noches de tenacidad, de “tallar montañas, dormir en cuevas, bajo la lluvia torrencial, con comida escasa”, nuestras tropas lograron cavar un túnel a través de la elevación para colocar una carga explosiva de casi una tonelada, lo que colapsó parte de las fortificaciones enemigas, contribuyendo de manera significativa al momento histórico cuando la bandera de “Decididos a luchar, decididos a vencer” se izó sobre el techo del búnker del general De Castries a las 17:30 del 7 de mayo de 1954.

Setenta años han pasado desde aquel triunfo vietnamita, y el mes de mayo ha vuelto con la imagen de los bosques de ban que renacen exuberantemente junto a cráteres de bombas que permanecen, como si quisieran decir que la guerra ha quedado atrás y hoy Dien Bien florece con vitalidad.

Visitantes en el búnker de mando del general francés De Castries, situado en el centro del complejo de fortificaciones de Dien Bien Phu, en el recinto de Muong Thanh. FOTO: TRINH BO/VNP

Visitantes y veteranos de guerra de todo el país concurren a la modesta residencia y lugar de trabajo del general Vo Nguyen Giap en el cuartel general de Muong Phang (ahora parte de la ciudad de Dien Bien Phu). FOTO: TRINH BO/VNP

Veteranos de guerra conmovidos al visitar por primera vez el búnker de mando del general Vo Nguyen Giap. FOTO: TRINH BO/VNP

Dien Bien es una tierra de naturaleza majestuosa, poética y clima fresco, con una historia gloriosa y una cultura única; un lugar donde converge la quintaesencia de la región del noroeste. Estos son los potenciales e importantes fortalezas que la ayudan a abrirse paso en el desarrollo turístico, para convertirse en un centro turístico de la subregión del noroeste, basado en tres pilares principales: turismo histórico, espiritual y cultural; ecoturismo, exploración de paisajes naturales; turismo de ocio, recreación y salud.El valle de Muong Thanh, centro del grupo de fortalezas de Dien Bien Phu en el pasado, se ha convertido ahora en la cuna de preservación y promoción del patrimonio de la danza xoe de la comunidad étnica thai, atrayendo a miles de turistas todos los días. Cada noche, durante las funciones, los pobladores suelen cantar juntos: “Sin danza xoe, no hay diversión; sin xoe, las plantas de arroz no florecerán; sin xoe, los maizales no darán mazorcas; sin xoe, los chicos y las chicas no formarán pareja”. Lo Thi Buoi, una muchacha thai de la aldea de Phieng Lơi, nos confió: “No sabemos desde cuándo existe el baile xoe, solo sabemos que cuando crecemos todas las chicas lo aprenden. No hay fiesta o celebración en la que nosotros, los thai de Muong Thanh, no interpretemos esta danza”.

De generación en generación, los bailes xoe de los thai se han transmitido y han sido reconocidos por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2021. Hoy en día, la danza es una especialidad cultural de las aldeas turísticas comunitarias en Dien Bien.

Su preservación y promoción, junto con el desarrollo del turismo comunitario y el agrícola es una dirección única de la provincia de Dien Bien. Desde ocho pueblos piloto en 2003, este modelo se ha expandido por todos los distritos del territorio. Algunos de los más exitosos incluyen las aldeas de Che Can, Phieng Loi y Na Su.

La primera de ellas pertenece a la comuna de Muong Phang, a unos 30 kilómetros del centro provincial; tiene cerca de 100 hogares con más de 430 personas, todos ellos thai. Los pobladores poseen y conservan un tesoro de la cultura antigua que rara vez se encuentra en otro lugar, como la arquitectura tradicional de casas sobre pilotes, los trajes, las creencias, las fiestas y especialmente la danza xoe. Además, también se practican oficios tradicionales como el tejido de brocados, la cestería, la forja, la carpintería y la fabricación de instrumentos musicales típicos. Junto con el hermoso paisaje natural y el clima fresco, Che Can se ha convertido en el modelo de desarrollo turístico comunitario más exitoso de Dien Bien, siendo un destino atractivo para turistas nacionales y extranjeros.

La zona también cuenta con famosos lugares de interés, como los lagos Pa Khoang y Huoi Pha; las cuevas Pa Thom, Kho Chua La y Pe Rang Ky; la reserva natural de Muong Nhe; los manantiales termales U Va y Hua Pe; el paisaje del lago de la central hidroeléctrica de Son La y el paso Pha Din, uno de los cuatro más peligrosos de Vietnam y crucial en la campaña de Dien Bien Phu.

Las autoridades se están centrando en el despliegue de acciones de cooperación internacional y regional para impulsar la conectividad con las provincias del norte de Laos, el noreste de Tailandia y China, con el fin de desarrollar circuitos y rutas turísticas. Este enfoque también busca aprovechar la ventaja de contar con el aeropuerto de Dien Bien Phu, el único civil de la región del noroeste, conectado con Hanói y Ciudad Ho Chi Minh.

Con sus propios potenciales y ventajas, la provincia acogerá el Año Nacional del Turismo asociado a la conmemoración del 70 aniversario de la Victoria de Dien Bien Phu. Los puntos culminantes son los grandes eventos festivos de nivel nacional como: Festival de las Flores Ban 2024, la Ceremonia Conmemorativa del 70 Aniversario de la Victoria de Dien Bien Phu, la Feria de Turismo del NoroesteDien Bien, entre otros.

El presidente del Comité Popular Provincial, Le Thanh Do, afirmó que este año la región tiene como objetivo recibir a 1,3 millones de turistas con ingresos totales de alrededor de 2 200 mil millones de dongs. Para 2025, aspira a recibir a más de 1,45 millones de viajeros, con ingresos de más de 2 380 mil millones de dongs, lo que representa aproximadamente el 10 % del PIB promedio de la provincia./.