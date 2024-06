En Vietnam, 28 de las 63 provincias y ciudades bajo la autoridad central tienen costas, incluyendo 125 distritos y 12 insulares (Co To, Van Don, Cat Hai, Bach Long Vi, Con Co, Hoang Sa, Ly Son, Truong Sa, Phu Quy, Con Dao, Kien Hai, Phu Quoc). Con cerca de 3 000 islas grandes y pequeñas, el país posee una rica fuente de recursos minerales, como metales raros, de titanio, arena de vidrio y minerales metálicos como el oro y el estaño.

La “Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Economía Marítima de Vietnam hasta 2030, con Visión hasta 2045” ha determinado: “Vietnam debe convertirse en una nación fuerte y rica en el mar, en desarrollo sostenible, próspera, segura y protegida; el desarrollo sostenible de la economía marítima está estrechamente ligado a la garantía de la defensa nacional, la seguridad y el mantenimiento de la independencia, la soberanía y la integridad territorial”.