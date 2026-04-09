Da Phuc, destino de turismo verde en la periferia de Hanói

09/04/2026

Ubicada en la periferia de Hanói, la comuna de Da Phuc desarrolla progresivamente un modelo de turismo verde. Con la ventaja de su espacio ribereño junto al río Ca Lo y su apacible paisaje rural, se espera que se convierta en un destino atractivo para viajes de corta duración, donde los visitantes puedan descubrir la belleza del campo del norte de Vietnam, a poca distancia de la capital.

La amplia llanura aluvial a orillas del río Ca Lo es un lugar ideal para acampar. FOTO: KHANH LONG/VNP

El modelo “Turismo verde Da Phuc-River Camping”. FOTO: VIET CUONG/VNP

En el contexto de una creciente atención hacia el turismo verde y el turismo experiencial, la comuna se perfila como un nuevo destino de Hanói. Recientemente, la localidad puso en funcionamiento el modelo “Turismo verde Da Phuc-River Camping”, a partir de sus ventajas paisajísticas ribereñas, la vida agrícola y los valores culturales tradicionales de una aldea con larga historia.

Actividades al aire libre a orillas del río. FOTO: VIET CUONG/VNP

La zona a orillas del Ca Lo constituye el principal atractivo del turismo en Da Phuc. El río apacible, junto con las amplias zonas aluviales y los diques despejados, conforma un paisaje sereno y típico del campo del norte de Vietnam. Estas condiciones son favorables para la realización de actividades al aire libre, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de integrarse a la naturaleza y disfrutar del aire puro.

Una de las experiencias más apreciadas por los viajeros es acampar junto al río. El área de acampada está organizada de manera ordenada, adecuada para excursiones cortas de familias, grupos de amigos o acciones colectivas. Los vacacionistas pueden montar tiendas de campaña, descansar, preparar comidas al aire libre y disfrutar de la tranquilidad del entorno natural. Al caer la noche, el paisaje ribereño se vuelve aún más silencioso, brindando una sensación de relajación distinta al ritmo dinámico de las urbes.

Turistas recorren la zona de producción agrícola ribereña de la comuna de Da Phuc. FOTO: KHANH LONG/VNP

Visitantes experimentan el modelo de agroturismo en la localidad. FOTO: VIET CUONG/VNP

Visitantes experimentan el modelo de agroturismo en la localidad. FOTO: VIET CUONG/VNP

Remar en el Ca Lo es otra actividad interesante. Las aguas calmadas y el panorama de ambas orillas, que aún conservan la sencillez rural, permiten a los visitantes contemplar la cotidianidad de la población. Los campos de cultivo, los diques y las casas junto a la vía fluvial crean una plácida estampa de la campiña.

Turistas recorren la zona de producción agrícola ribereña de la comuna de Da Phuc. FOTO: VIET CUONG/VNP