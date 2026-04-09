Da Phuc, destino de turismo verde en la periferia de Hanói
Ubicada en la periferia de Hanói, la comuna de Da Phuc desarrolla progresivamente un modelo de turismo verde. Con la ventaja de su espacio ribereño junto al río Ca Lo y su apacible paisaje rural, se espera que se convierta en un destino atractivo para viajes de corta duración, donde los visitantes puedan descubrir la belleza del campo del norte de Vietnam, a poca distancia de la capital.
En el contexto de una creciente atención hacia el turismo verde y el turismo experiencial, la comuna se perfila como un nuevo destino de Hanói. Recientemente, la localidad puso en funcionamiento el modelo “Turismo verde Da Phuc-River Camping”, a partir de sus ventajas paisajísticas ribereñas, la vida agrícola y los valores culturales tradicionales de una aldea con larga historia.
La zona a orillas del Ca Lo constituye el principal atractivo del turismo en Da Phuc. El río apacible, junto con las amplias zonas aluviales y los diques despejados, conforma un paisaje sereno y típico del campo del norte de Vietnam. Estas condiciones son favorables para la realización de actividades al aire libre, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de integrarse a la naturaleza y disfrutar del aire puro.
Una de las experiencias más apreciadas por los viajeros es acampar junto al río. El área de acampada está organizada de manera ordenada, adecuada para excursiones cortas de familias, grupos de amigos o acciones colectivas. Los vacacionistas pueden montar tiendas de campaña, descansar, preparar comidas al aire libre y disfrutar de la tranquilidad del entorno natural. Al caer la noche, el paisaje ribereño se vuelve aún más silencioso, brindando una sensación de relajación distinta al ritmo dinámico de las urbes.
Remar en el Ca Lo es otra actividad interesante. Las aguas calmadas y el panorama de ambas orillas, que aún conservan la sencillez rural, permiten a los visitantes contemplar la cotidianidad de la población. Los campos de cultivo, los diques y las casas junto a la vía fluvial crean una plácida estampa de la campiña.
Durante la estancia en Da Phuc, los turistas tienen la oportunidad de conocer la labor agrícola local. Pueden recorrerse, por ejemplo, zonas de cultivo de hortalizas y chiles bajo métodos de agricultura limpia. Además de escuchar explicaciones sobre los procesos productivos, puede participarse directamente en algunas tareas sencillas. Estas experiencias permiten comprender mejor el trabajo de los campesinos y el ritmo de vida rural.
Como modelo turístico emergente, la aldea presta especial atención a la protección del medio ambiente y la conservación del paisaje natural. En lugar de un desarrollo masivo, la localidad prioriza actividades de escala adecuada, garantizando la armonía entre la explotación turística y la preservación del ecosistema ribereño.
La comunidad local desempeña un papel fundamental en estos empeños. Se alienta a los habitantes a participar directamente en acciones como la orientación a los excursionistas, la prestación de servicios, el suministro de productos agrícolas y la preparación de platos tradicionales. Tal enfoque no solo genera ingresos adicionales, sino que también vincula estrechamente el turismo con la vida cultural del lugar.
A través del desarrollo del turismo verde, Da Phuc aspira a crear nuevas oportunidades económicas para la comunidad, al tiempo que promueve la conciencia sobre la protección del medio ambiente y la preservación del río Ca Lo. Todas las actividades se diseñan en armonía con la naturaleza, en línea con la orientación de desarrollo turístico de Hanói./.
Por VNP/Khanh Long Fotos: Khanh Long y Viet Cuong