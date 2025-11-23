Colores de la vida de los grupos étnicos vietnamitas

23/11/2025

Con motivo del 71º aniversario de la liberación de la capital (10 de octubre de 1954-10 de octubre de 2025) y del 95º de la fundación de la Unión de Mujeres de Vietnam (20 de octubre de 1930-20 de octubre de 2025), el Club de Fotógrafas Hai Au inauguró la exposición “Colores de la vida de los grupos étnicos vietnamitas” en el Museo de la Mujer (36 Ly Thuong Kiet, Hanói). El evento también conmemora los 35 años del club, considerado el hogar común de talentosas profesionales del lente, apasionadas y comprometidas con el arte.

L a muestra presenta 54 obras seleccionadas de 25 integrantes, que recrean vívidamente el mosaico multicolor de la vida, la cultura y las personas de las diferentes etnias vietnamitas.

A través del lente, el público descubre una belleza sencilla pero profunda: la sonrisa inocente de los niños de montaña, la mirada serena de las mujeres de las tierras altas y los tonos vibrantes de las festividades, el trabajo y la vida cotidiana.

La exposición marca un hito significativo para el Club de Fotógrafas Hai Au, un colectivo de artistas talentosas y perseverantes, que ha sabido contar las historias de la belleza de Vietnam con la mirada sensible de la mujer. Cada imagen es una ventana auténtica a la vida, impregnada de emoción humanista y de un profundo amor por la gente, la naturaleza y la patria.



Tras 35 años de actividad, Hai Au sigue siendo el único club fotográfico femenino en Vietnam que mantiene reuniones regulares y ha obtenido numerosos logros destacados. Varias de sus miembros han recibido títulos honoríficos, como E.VAPA, E.VAPA/G, otorgados por la Asociación de Artistas Fotográficos de Vietnam, y E.FIAP-Artista Fotográfica Internacional de Excelencia, distinción concedida por la Federación Internacional de Arte Fotográfico (FIAP).

Estos reconocimientos confirman el prestigio y la contribución de Hai Au al panorama fotográfico de Vietnam./.



No solo enfocan en la labor artística, las integrantes del club Hai Au también muestran un profundo espiritu de solidario y un fuerte sentido de responsabilidad social. Cada año, el club destina parte de los ingresos obtenidos por la venta de fotografías, libros y exposiciones para crear fondos benéficos, apoyando a personas en situacion vulnerables, en especial a las victimas del agente naranja.

Miembros del Club de Fotógrafas Hai Au en la exhibición.

Por VNP