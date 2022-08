Colección de supercoches de madera

06/08/2022



Dao fabricó con éxito una serie autos de madera como BMW 328 Hommage, Lamborghini Sian y Rolls Royce Boat Tail. FOTOS: KHANH LONG/VNP

Con el deseo de crear autos eléctricos para que jueguen los niños y, a la vez, dar rienda suelta a su creatividad con pasión por la carpintería tradicional, Truong Van Dao, de Tu Son (Bac Ninh), ha diseñado y construido supercoches de madera, los cuales han sido reconocidos por muchos amigos tanto en Vietnam como en el extranjero.

Se graduó de administración de empresas en la Academia de Correos y Telecomunicaciones, pero Dao decidió abrir un taller para producir souvenirs de madera. Gracias a la promoción y el desarrollo del negocio en Youtube, numerosas personas conocen sus artículos.

Al llevar a su hijo al parque y verlo disfrutar manejando vehículos eléctricos, se le ocurrió la idea de crear modelos de motocicletas y autos de madera para que sus pequeños jugaran, dar rienda suelta a su creatividad y cultivar su pasión por el arte de la carpintería.

Etapas de fabricación de los vehículos. FOTOS: KHANH LONG/VNP

Dao fabricó su primer coche, un Ferrari, durante aproximadamente tres meses; en aquel entonces solo podía arrastrarlo de un lado a otro para entretener a sus hijos, no funcionaba eléctricamente. Al presentarlo en su canal de Youtube, a muchos amigos internacionales les interesó, lo que lo motivó hacer el segundo, un Bugatti Centidieci. Aprovechando la experiencia adquirida, Dao investigaba y buscaba equipos y materiales mientras ensamblaba este otro, y finalmente logró confeccionar exitosamente un coche eléctrico casero.

Ahora tiene una colección de autos de madera con diferentes estilos, tales como Lamborghini Sian, Bugatti Centidieci, BMW 328 Hommage, Chevrolet Corvette C8, Ford Mustang, e incluso modelos más populares como Toyota Land Cruiser, Audi Q7, Range Rover y Ford F-150, con valores de hasta cientos de millones de dongs.

Cada coche se diseña con un estilo diferente. Por lo general, Dao los arma de abajo hacia arriba. Comienza por el tren de aterrizaje, luego ensambla el motor, las ruedas y la carrocería, y finalmente cincela los pequeños detalles. El último paso es instalar lámparas y rociar pintura para darle al vehículo un color brillante y propiciar una vida útil más larga. Las maderas utilizadas principalmente son ébano y palo rojo.

Dao compartió que, hasta ahora, sus supercoches suelen tener 2/3 del tamaño del automóvil real, cada uno con cuatro o cinco baterías instaladas juntas, y pueden hacer un recorrido de aproximadamente tres horas continuas.

Según expresó: “Fabricar un auto me cuesta mucho trabajo y tiempo, sin embargo, por el momento no tengo intención de vender alguno, me gustaría tener una colección para poder hacer mi propia exposición en el futuro u organizar subastas en las que las ganancias se destinen a obras de caridad” ./.



Por: Ngan Ha- Fotos: Khanh Long