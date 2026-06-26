Ciudad Ho Chi Minh: Medio siglo de transformación y desarrollo

26/06/2026

A cincuenta años de llevar el nombre del Presidente Ho Chi Minh, la mayor urbe de Vietnam se ha consolidado como el principal motor económico del país, una metrópoli moderna, dinámica y llena de vitalidad, símbolo destacado del proceso de renovación, integración y desarrollo nacional.

Espíritu de superación y vocación de liderazgo

El 2 de julio de 1976, durante el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la VI legislatura, se aprobó la histórica resolución de cambiar el nombre de Saigón-Gia Dinh por el de Ciudad Ho Chi Minh. Aquella decisión no solo materializó el profundo respeto y afecto de todo el pueblo vietnamita hacia el Presidente Ho Chi Minh, sino que también inauguró una nueva era para el mayor centro urbano del sur del país.

Ciudad Ho Chi Minh ofrece hoy la imagen de una metrópoli moderna, dinámica y llena de vitalidad, abrazada por el río Saigón. FOTO: GIANG SON DONG

Los años posteriores a la reunificación nacional estuvieron marcados por numerosos desafíos. La ciudad tuvo que afrontar dificultades económicas y sociales derivadas de la posguerra, entre ellas la inflación, la escasez de bienes de consumo, el desempleo y las limitaciones de una infraestructura aún afectada por las secuelas del conflicto. Sin embargo, en la estrategia de desarrollo nacional diseñada por el Partido y el Estado, Ciudad Ho Chi Minh siempre fue proyectada como la locomotora económica del país, encargada de dinamizar el crecimiento nacional.



Al contemplar la perspectiva de este medio siglo, aquel espíritu indomable se ha canalizado en una colosal energía constructiva, convirtiendo a la localidad en un “megasitio de obras” con proyectos de envergadura internacional. Muestra de ello es la edificación de las autopistas de circunvalación interregionales 3 y 4, la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Moc Bai (provincia de Tay Ninh) y, muy especialmente, la moderna red del ferrocarril metropolitano (metro).

Ciudad Ho Chi Minh resplandece a las orillas del río Saigón. FOTO: GIANG SON DONG



Tras 51 años de la reunificación nacional, cientos de rascacielos han transformado el perfil urbano de Ciudad Ho Chi Minh. FOTO: GIANG SON DONG

Tras la reorganización administrativa, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con una superficie de 6 772 km², una población superior a los 14 millones de habitantes y una fuerza laboral de 7,67 millones de personas. La urbe aspira a convertirse para 2030 en una metrópoli moderna, innovadora y altamente integrada en el Sudeste Asiático. Para 2045, se propone figurar entre las 100 ciudades con mejor calidad de vida del mundo y consolidarse como un importante centro económico, financiero, educativo, sanitario y de servicios de Asia, así como un destino atractivo a nivel mundial, con un desarrollo distintivo, sostenible y rico en identidad cultural.

El hotel Continental Saigón, uno de los símbolos históricos y culturales más emblemáticos de la ciudad. FOTO: NGUYEN LUAN/VNP

La ciudad impulsa grandes proyectos de infraestructura para mejorar la movilidad urbana y fortalecer el crecimiento económico. FOTO: LE LINH

El compromiso con esa visión quedó reflejado el 29 de abril de 2026, cuando Ciudad Ho Chi Minh puso en marcha cuatro grandes proyectos estratégicos: la Plaza Central y el Centro Administrativo, la línea 2 del metro en el tramo Ben Thanh-Thu Thiem, la Ciudad Universitaria Internacional y el parque paisajístico Ben Nha Rong-Khanh Hoi. Estas iniciativas abren una nueva perspectiva para una megaciudad moderna, dinámica y vibrante. Modernos puentes sobre el río Saigón contribuyen a renovar la imagen urbana de la localidad. FOTO: NGUYEN LUAN/VNP Durante la ceremonia de inauguración de las obras, Nguyen Van Duoc, presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó con contundencia: “Los proyectos que iniciamos hoy perfilarán una megalópolis de talla regional e internacional. Establecerán un espacio de gobernanza moderno y transparente para servir mejor a la ciudadanía; abrirán una red de transporte público altamente conectada y estratégica, y erigirán una institución cultural que armonice el desarrollo contemporáneo con la preservación de nuestros valores históricos y culturales”. Una megaciudad moderna, civilizada y solidaria Para evaluar la metamorfosis de una urbe, la infraestructura y el transporte constituyen siempre la métrica más visual. Tras 50 años de llevar con orgullo el nombre del Presidente Ho Chi Minh, la ciudad ha dejado atrás la vieja fisonomía de una urbe congestionada y saturada para emerger como una megalópolis vanguardista, jalonada por rascacielos, amplias avenidas y puentes de diseño arquitectónico único que enlazan las dos orillas del río Saigón.

Más allá de un sistema de transporte público, se espera que el metro se convierta en una herramienta estratégica para reestructurar el espacio de desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en las próximas décadas. FOTO: TRAN LE HUY

La metrópoli aspira a completar 232 km de ferrocarril urbano para 2030. FOTO: HONG DAT/VNA

El testimonio más fehaciente de este salto cualitativo son sus iconos arquitectónicos. La torre Bitexco Financial Tower, con su silueta inspirada en un capullo de loto, simboliza la aspiración de ascenso en los albores del proceso de renovación. Por su parte, el Landmark 81, entre los edificios más altos del mundo, representa la voluntad, el poderío y la prosperidad de un Vietnam moderno.

Este progreso es palpable en una red vial cada vez más moderna que supera los 4 000 kilómetros de carreteras y cientos de puentes. Obras emblemáticas como las avenidas Vo Van Kiet (Eje Este-Oeste), Nguyen Van Linh y Pham Van Dong, la calle de Dien Bien Phu, el túnel subfluvial de Thu Thiem, y los puentes Ba Son y Phu My se han integrado de forma natural a la vida cotidiana de los habitantes.

Asimismo, la línea 1 del metro (Ben Thanh-Suoi Tien) marca un punto de inflexión crucial en la modernización del transporte público. Más allá de reducir los tiempos de traslado, la primera línea de metro de la ciudad está forjando un nuevo estilo de vida urbano, civilizado y respetuoso con el medio ambiente.

Muchas familias vietnamitas eligen Ciudad Ho Chi Minh como lugar de residencia por su calidad de vida y servicios modernos. FOTO: THONG HAI/VNP

Paralelamente al desarrollo de la infraestructura física, Ciudad Ho Chi Minh ha destinado ingentes recursos al saneamiento de sus canales navegables, la reurbanización de asentamientos precarios ribereños y la expansión de sus zonas verdes, priorizando siempre la calidad de vida de sus habitantes bajo un enfoque de sostenibilidad.

Un nuevo horizonte de crecimiento se vislumbra tras la ampliación de su espacio de desarrollo mediante la integración de Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau, efectiva desde el 1 de julio de 2025. Con esta nueva escala territorial, se proyecta que la urbe evolucione hacia una megaciudad policéntrica, un polo de crecimiento de alcance excepcional y un centro neurálgico líder en Asia en los campos de las finanzas, la ciencia, la tecnología, la logística inteligente, así como la economía digital y verde.

El ritmo de vida de Ciudad Ho Chi Minh es una armoniosa fusión entre la belleza tradicional y el espíritu de la modernidad, donde las culturas de Oriente y Occidente convergen en una urbe dinámica. FOTO: TRAN THE PHONG

Estas transformaciones trascienden el hormigón y se sienten en el pulso diario de su gente. Observando el centro financiero en constante renovación desde una cafetería a la orilla del río Saigón, el señor Nguyen Van Hai, de 75 años de edad, residente de la ciudad desde antes de 1975, comparte con evidente emoción: “Quien haya vivido en esta ciudad desde los primeros días posteriores a 1975 hasta hoy puede dimensionar el valor real de este cambio. El bienestar material ha mejorado de forma inconmensurable y las oportunidades laborales son inmensas. La vida espiritual es cada vez más rica. La ciudad no solo se ha vuelto más próspera y moderna, sino que mantiene intactos su sentido de la solidaridad, su calidez y su hospitalidad. Haber vivido y presenciado estos 50 años de transformación me hace sentir afortunado y profundamente orgulloso”.

Un instante romántico de la juventud de Ciudad Ho Chi Minh. FOTO: NGUYEN LUAN/VNP

El ao dai tradicional aporta elegancia a las calles de Ciudad Ho Chi Minh. FOTO: TRAN THE PHONG

Al cumplir medio siglo portando el nombre del Padre de la Patria, la urbe continúa escribiendo páginas doradas con audacia, inteligencia y una inquebrantable aspiración de futuro. Los sólidos cimientos de infraestructura colocados hoy constituyen la afirmación más rotunda de un porvenir brillante para Ciudad Ho Chi Minh: el corazón económico, de innovación y creatividad de todo Vietnam ./.

Por VNP/Son Nghia - Fotos: Le Minh, Nguyen Luan yThong Hai/ VNP, Tran The Phong, Giang Son Dong y Tran Le Huy

