Ciudad Ho Chi Minh apuesta por las industrias culturales como sector estratégico

03/07/2026

Con una creciente economía creativa, un rico patrimonio cultural y una estrategia de desarrollo a largo plazo, Ciudad Ho Chi Minh impulsa las industrias culturales como uno de los nuevos motores de crecimiento, combinando creatividad, innovación y proyección internacional.

Un hito consagratorio se remonta al 31 de octubre de 2025, cuando Ciudad Ho Chi Minh fue incorporada oficialmente por la Unesco a la Red de Ciudades Creativas en el campo del cine, convirtiéndose en la primera urbe del Sudeste Asiático en recibir tal distinción. Este reconocimiento abre nuevas oportunidades para impulsar el desarrollo profesional e internacionalizado de las industrias culturales de la urbe.

Numeroso público disfruta del espectáculo “Cineshow-Music in Film” durante el Festival Internacional de Cine de Ciudad Ho Chi Minh. FOTO: ARCHIVO

Vista general del Festival Internacional de Cine de Ciudad Ho Chi Minh frente al Teatro de la Ciudad. FOTO: ARCHIVO

En la actualidad, el polo económico sureño lidera el país en cuanto a la envergadura de su ecosistema cultural, al concentrar alrededor de 97 000 trabajadores y más de 17 670 empresas dedicadas a actividades creativas. Durante el período 2010-2019, el valor de producción de estos segmentos experimentó un salto exponencial, al pasar de más de 36 billones de dongs a más de 84 billones (más de 3 000 millones de dólares). A finales de 2025, las industrias culturales aportaban aproximadamente el 5,7 % del Producto Regional Bruto (PRB) de la ciudad.

Dicho potencial se nutre, en gran medida, de un vasto patrimonio. La metrópoli cuenta hoy con 314 reliquias históricas y culturales catalogadas, entre ellas cuatro sitios declarados patrimonios nacionales especiales, además de singulares festividades tradicionales como el Festival Nghinh Ong (culto a la ballena), las celebraciones del Templo de la Diosa Thien Hau, el Festival de la Primera Luna Llena del Año (Tet Nguyen tieu) o las danzas del León, el Dragón y el Unicornio. Este acervo constituye una inagotable fuente de inspiración para la cinematografía, el diseño, la publicidad, el turismo cultural y múltiples disciplinas creativas.

Asimismo, Ciudad Ho Chi Minh ostenta una ventaja competitiva en la organización de eventos culturales y artísticos de gran escala. Festivales internacionales de cine, certámenes del ao dai (túnica tradicional), exhibiciones fluviales y prestigiosos desfiles de moda y espectáculos musicales han dinamizado la vida cultural local, atrayendo a una inmensa masa de público y turistas.

Festival de luces con tecnología de mapping 3D en el programa “Colores de la Ciudad que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh”. FOTO: DINH HAI NGOC

Presentación artística de robótica figurativa, que plasma el espíritu tecnológico y de innovación en la feria GRECO 2025. FOTO: THONG HAI/VNA

En particular, tras llevar a cabo la reorganización de sus límites administrativos bajo el modelo de administración local de dos niveles, la ciudad ha adquirido nuevas e importantes ventajas sinérgicas. En este nuevo mapa, la provincia colindante de Binh Duong, con su indiscutible fortaleza tecnológica, promete apuntalar la transformación digital y la aplicación de alta tecnología en los sectores creativos. Por su parte, Ba Ria-Vung Tau, dotada de un enorme potencial para el turismo marítimo y los deportes acuáticos, contribuirá decisivamente al desarrollo de eventos culturales, deportivos y turísticos de envergadura internacional.

De acuerdo con el Proyecto de desarrollo de las industrias culturales hasta 2030, Ciudad Ho Chi Minh se ha fijado la meta de que los ingresos de este sector superen el 7,2 % del PRB. Para ello, concentrará sus esfuerzos en ocho sectores prioritarios: cine, artes escénicas, bellas artes, moda, fotografía, exposiciones, publicidad y turismo cultural, al tiempo que buscará posicionar al menos cinco marcas de nivel nacional en estos campos.

Demostración callejera de Hat Boi (ópera clásica tradicional) en Saigón. FOTO: THONG HAI/VNA

Danza del dragón ejecutada por la comunidad china durante el Festival de la Primera Luna Llena del Año (Tet Nguyen tieu) en la metrópoli. FOTO: TRAN THE PHONG

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las autoridades locales prevén aplicar políticas preferenciales en materia fiscal y crediticia, fortalecer la protección de la propiedad intelectual, apoyar a artistas y empresas creativas, impulsar la formación de recursos humanos altamente cualificados y promover la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital.



El florecimiento de las industrias culturales no solo persigue fines económicos, sino que también contribuye de manera sustancial a forjar el poder blando del país, proyectando la imagen de la nación y el pueblo de Vietnam hacia el exterior. Apoyada en sus ventajas intrínsecas y una hoja de ruta clara, Ciudad Ho Chi Minh avanza con paso firme para consolidar la cultura como un pilar de vanguardia y un motor de crecimiento sostenible para las próximas décadas ./.

Por VNP/Thanh Hoa - Fotos: Thong Hai/VNP, Tran The Phong, Dinh Hai Ngoc y Archivos