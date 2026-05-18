Chuyen My posiciona la artesanía vietnamita en el mundo

18/05/2026

La incorporación del pueblo artesanal de incrustación de nácar y laca de Chuyen My a la Red Mundial de Ciudades Creativas marca un hito importante para la artesanía vietnamita en su proceso de integración. Con un legado de casi un milenio, la localidad proyecta paso a paso sus valores culturales tradicionales hacia el espacio creativo global.

Patrimonio vivo en el flujo de la integración

A principios de 2026, la aldea de Chuyen My, en la comuna homónima de Hanói, fue reconocida oficialmente como miembro de la Red Mundial de Ciudades Creativas. Con ese nombramiento, se convierte en una de las pocas localidades artesanales de Vietnam en recibir tan prestigioso reconocimiento.

Expertos del Consejo Mundial de Artesanía (WCC) en el templo dedicado a los fundadores del oficio artesanal de incrustación de nácar de Chuyen My. FOTO: VIET CUONG/VNP

Expertos del WCC visitan la iglesia Chuon Trung, Chuyen My.FOTO: VIET CUONG/VNP

Formada en el siglo XI y con casi mil años de historia, Chuyen My constituye un centro de preservación y transmisión del oficio de incrustación de nácar y laca a lo largo de generaciones. La profesión se concentra en las aldeas de Chuon Thuong, Chuon Ha, Chuon Ngo, Chuon Trung y Boi Khe, creando un espacio artesanal característico vinculado a la vida comunitaria.

Sundeep Kumar, vicepresidente del WCC para la región de Asia-Pacífico, y los miembros de la delegación contemplan obras de Chuyen My. FOTO: VIET CUONG/VNP

Expertos del WCC contemplan documentos sobre la aldea tradicional de Chuyen My. FOTO: VIET CUONG/VNP

Actualmente, Chuyen My cuenta con 20 artesanos reconocidos por el Estado y miles de trabajadores cualificados. Partiendo de técnicas manuales tradicionales, se elaboran diversos productos, desde camas, vitrinas y sillería hasta bandejas de té, cuadros y jarrones incrustados, de alto valor estético e identidad cultural.

Durante el proceso de preparación del expediente para incorporarse a la red, las autoridades locales y los artesanos coordinaron estrechamente con los organismos especializados con el fin de cumplir los estrictos criterios establecidos. Se llevaron a cabo de manera sincronizada diversas acciones, tales como la sistematización de los valores culturales asociados a los productos y la mejora de los espacios de exhibición y del entorno hacia un modelo más limpio, verde y ordenado.

La huella de la artesanía en los palanquines ceremoniales. FOTO: VIET CUONG/VNP

En noviembre de 2025, el pueblo recibió a cerca de 200 delegados internacionales, incluidos especialistas en artesanía e investigadores, que visitaron, evaluaron y validaron el proceso. Y destacaron los esfuerzos de la localidad por combinar de manera armoniosa la preservación de la tradición con la innovación creativa.

Nuevo impulso para el desarrollo sostenible

Nguyen Thi Thuy Huong, vicepresidenta del Comité Popular de la comuna, señaló que la incorporación a la red brinda numerosas oportunidades concretas para la localidad. “A través de la red, dijo, los artesanos cuentan con más oportunidades para conectarse, intercambiar experiencias y acceder a nuevas tendencias de diseño, contribuyendo así a elevar el valor de sus productos”.

La delegación del WCC visita una clase de transmisión del oficio artesanal. FOTO: VIET CUONG/VNP

La aldea también apuesta por el desarrollo del turismo artesanal con el fin de atraer a visitantes nacionales e internacionales. Esta estrategia se considera clave para la generación de empleo, el aumento de los ingresos y el impulso del desarrollo socioeconómico.

A partir de su patrimonio, la localidad también presta atención a la modernización de los oficios tradicionales mediante la aplicación de tecnologías digitales, la diversificación de los canales de promoción y la mejora del diseño de los productos, con el fin de satisfacer las demandas del mercado internacional.

Una integrante del WCC queda impresionada por los artículos de la aldea. FOTO: VIET CUONG/VNP

Nguyen Huu Chi, presidente del Comité Popular, afirmó que la principal ventaja radica en el sistema de oficios tradicionales de larga trayectoria. “Los habitantes toman la iniciativa en la preservación y el desarrollo de la producción, elevando la calidad de los artículos para satisfacer las crecientes exigencias del mercado”, señaló.

En 2025, el valor total de la producción industrial y artesanal de la comuna superó los 2 400 millones de dongs, lo que representa un aumento de casi el 10 % respecto al año anterior. Esta cifra refleja la transformación positiva del pueblo artesanal en el contexto de la integración.

La delegación del WCC realiza una visita de inspección a un taller de producción. FOTO: VIET CUONG/VNP

La incorporación a la Red Mundial de Ciudades Creativas no solo constituye un reconocimiento, sino que también actúa como un impulso para que Chuyen My continúe innovando y desarrollándose. La localidad avanza gradualmente para afirmar su posición en el mapa creativo global, contribuyendo así a la promoción sostenible de los valores culturales vietnamitas./.

Por VNP/Viet Cuong