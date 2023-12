Christine Ha: embajadora de la culinaria vietnamita-estadounidense

El viaje de Christine Ha para superar desafíos, afirmarse y convertirse en embajadora de la cultura culinaria de Vietnam en Estados Unidos ha inspirado a muchos jóvenes de la nación indochina.

Christine Ha nació y creció en Estados Unidos, de padres originarios de Vietnam. Su infancia estuvo asociada a los platos vietnamitas hechos por su madre.

La chef Christine Ha.

A la edad de 14 años, su progenitora falleció, y luego se encontró con otro desafío muy grande, fue perdiendo poco a poco la visión. A pesar de esto, con la máxima independencia, se graduó en licenciatura en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad de Texas, en Austin.

También completó una maestría en escritura creativa de la Universidad de Houston y se desempeñó como editora en la revista literaria Gulf Coast: Journal of Literature and Fine Arts. Al combinar sus habilidades de escritura con su pasión por la cocina, venció a más de 3 000 concursantes para convertirse en la campeona de MasterChef en Estados Unidos.

Después de ganar el certamen, se le abrieron nuevas puertas. Su primer libro de cocina, “Recipes from My Home Kitchen”, estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times.

Más allá de representar el arte culinario en el extranjero para embajadas de Estados Unidos, ser presentadora del programa de cocina “Four Senses” en Canadá y jueza de MasterChef en Vietnam, Christine Ha comenzó su carrera empresarial en el mundo de la cocina. En 2020, abrió su primer restaurante, “The Blind Goat”, en Houston; luego, junto con el chef Tony Nguyen, abrió el segundo, “Xin chao” (hola en vietnamita), y el tercero, “Stuffed Belly”, fue inaugurado en junio de 2023.

Los tres son conocidos por diversos platos típicos, como ca kho (pescado guisado) y cerdo estofado caramelizado con huevos. En particular, la cocinera utiliza salsa de pescado vietnamita como condimento para la mayoría de sus platos. También combina ingredientes y especias vietnamitas con platos estadounidenses y canadienses para crear diversidad cultural en la cocina local e internacional.

En el programa “Embajadora del arte” en Vietnam, Ha enseñó a niños con discapacidad visual a hacer pasteles de luna, utilizando una combinación especial de ingredientes estadounidenses y vietnamitas, como calabaza, canela, jengibre y queso.

Christine participó en debates sobre el tema “Mujeres emprendedoras: desafíos y oportunidades en Vietnam y Estados Unidos” y cocinó con mujeres de grupos étnicos minoritarios en Ban Buot, en la provincia de Son La.

También intercambió con jóvenes desfavorecidos que estudian habilidades vocacionales en el Instituto REACH y se desempeñó como jueza en un concurso de cocina creativa con pollo en la Universidad Hutech, organizado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevos de EE. UU. Las actividades positivas y continuas de Christine Ha en cada lugar que visitó han sido recibidas y apreciadas calurosamente por el público vietnamita./.