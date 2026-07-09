Cerámica de Tan Thinh: renovando la esencia de Bat Trang

09/07/2026

Impulsada por el deseo de innovar sobre la base del patrimonio artesanal tradicional, la cerámica de Tan Thinh está creando una nueva identidad para la cerámica de Bat Trang. Con su exclusiva línea de esmalte Suoi Ngoc (Manantial de jade), la marca enriquece los valores tradicionales y posiciona la cerámica vietnamita en el mercado moderno con un lenguaje creativo propio.

En la aldea a de Bat Trang, Hanói, donde los valores artesanales tradicionales se han preservado durante siglos a orillas del río Rojo, la cooperativa de producción y comercio de cerámica Tan Thinh eligió un camino propio: renovar la esencia tradicional para construir una marca vietnamita con espíritu contemporáneo.

El artesano Tran Duc Tan , fundador de la cooperativa de producción y comercio de cerámica Tan Thinh. FOTO: TRAN THANH GIANG/VNP

Fundada en 2013, la entidad reúne a 11 hábiles artesanos de la aldea bajo la dirección del artesano de mérito Tran Duc Tan. Desde sus inicios, Tan y sus colaboradores determinaron que no solo restaurarían esmaltes antiguos más conocidos, sino que también crearían productos con identidad propia, adaptados a la vida moderna.

“Los habitantes de Bat Trang siempre valoran profundamente el legado de sus antepasados. Pero si solo conservamos los valores antiguos sin innovar, la cerámica tradicional difícilmente podrá acercarse al mercado moderno. Queremos heredar esa esencia mediante una nueva forma de expresión”, compartió Tan. A partir de esa inquietud, Tan Thinh dedicó muchos años de investigación para crear el esmalte Suoi Ngoc, la línea que define la identidad de la marca. Es el resultado de cinco años de experimentación utilizando materiales completamente nacionales y una técnica exclusiva de mezcla.

Proceso de creación de patrones para productos. FOTOS: TRAN THANH GIANG/VNP

Trabajadores en el proceso de finalización de pedidos. FOTO: TRAN THANH GIANG/VNP

Transporte de las piezas de cerámica al horno. FOTO: TRAN THANH GIANG/VNP

Las piezas se hornean a temperaturas entre 1 250 y 1 300 °C, creando una superficie brillante y translúcida como el jade. Cinco tonalidades características representan los cinco elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra, evocando tanto el espíritu oriental como una estética moderna. Bajo la luz, muchas obras muestran efectos translúcidos y cambios cromáticos multicolores.

Según Tan, lo que hace especial al esmalte Suoi Ngoc es su carácter único. El fuego siempre produce variaciones impredecibles. No existen dos piezas completamente iguales. Cada obra es la cristalización de la tierra, el agua y el fuego en un instante irrepetible.

Además, Tan Thinh incorpora la caligrafía sobre cerámica para aportar mayor profundidad cultural. Frases célebres, filosofías de vida y deseos de paz se plasman en cada pieza, convirtiéndolas en una historia única. Ese camino hacia la innovación enfrentó circunstancias difíciles. “Hubo momentos en que pensamos que tendríamos que apagar el horno. Pero si no nos atrevíamos a seguir nuestro propio camino, nunca podríamos crear una marca propia”, expresó Tan.

Una visitante contempla una pieza artística de Tan Thinh. FOTO: TRAN THANH GIANG/VNP

Una visitante contempla una pieza artística de Tan Thinh. FOTO: TRAN THANH GIANG/VNP

Espacio de exhibición de artículos de la cooperativa de producción y comercio de cerámica Tan Thinh. FOTO: TRAN THANH GIANG/VNP

La perseverancia finalmente dio frutos cuando, en 2023, la colección de esmalte Suoi Ngoc recibió la certificación OCOP (Cada comuna un producto) con cinco estrellas a nivel nacional. Este reconocimiento marcó un hito importante, confirmando la capacidad creativa y la posición de la cerámica de Tan Thinh en el mercado.

Jarrones de cerámica, piezas emblemáticas de la empresa. FOTO: TRAN THANH GIANG/VNP

Espacio de exhibición de artículos de la cooperativa de producción y comercio de cerámica Tan Thinh. FOTO: TRAN THANH GIANG/VNP