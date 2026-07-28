Campaña de 500 días y noches: una misión sagrada por una causa mayor

28/07/2026

En la noche del 26 de julio, en el programa especial de televisión en directo “Estrellas que iluminan el camino” para honrar a los héroes mártires caídos por la Patria en ocasión del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27/7/1947 - 27/7/2026), el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung entregaron los certificados de resultados de las pruebas de ADN a familiares de soldados caídos. Foto: Thong Nhat – VNA

Cada resto de un mártir recuperado, cada identidad verificada y cada dato esclarecido durante la “Campaña de 500 días y noches” representa mucho más que el resultado de una labor de búsqueda e identificación. Constituye una misión sagrada, un imperativo moral y una aspiración compartida por todo el pueblo vietnamita para rendir homenaje a quienes sacrificaron su vida por la paz, la independencia y la libertad de la patria.

El secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, realiza una inspección en la zona donde las fuerzas competentes trabajan día y noche en la búsqueda y recuperación de restos de mártires en el Parque Le Thi Rieng, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Thong Nhat – VNA

Cerca de 1,2 millones de hijos e hijas ejemplares de Vietnam cayeron durante las guerras por la independencia, la reunificación nacional y la libertad del país. Algunos pudieron ser encontrados, pero muchos otros permanecen aún en antiguos campos de batalla. Por ello, inmediatamente después del fin de la guerra, el Partido, el Estado y el Ejército emprendieron la búsqueda y recuperación de los restos de los mártires para devolverlos a su tierra natal.

Gracias a décadas de esfuerzos silenciosos, perseverantes y guiados por un profundo sentido de responsabilidad, Vietnam ha logrado recuperar más de 900.000 restos de mártires. Sin embargo, todavía quedan más de 175.000 sin localizar y cerca de 300.000 tumbas cuyos ocupantes no han podido ser identificados, lo que significa que cientos de miles de familias siguen esperando noticias de sus seres queridos.

Hasta el 25 de julio, las fuerzas han localizado y recuperado 1 488 restos de mártires (466 en el país, 174 en Laos y 850 en Camboya). Foto: VNA

Con el paso del tiempo, esta tarea se vuelve cada vez más compleja. La mayoría de los testigos históricos son hoy personas de edad muy avanzada y sus recuerdos se desvanecen. Además, los antiguos escenarios de combate han cambiado profundamente debido al desarrollo urbano, así como a la erosión, las inundaciones y otros fenómenos naturales que han borrado muchas de las últimas huellas de quienes descansan allí.



El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional, general Phan Van Giang, rinde homenaje con incienso a los héroes mártires recién recuperados en el área del Parque Le Thi Rieng, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Thong Hai / VNP

Ante esta realidad, el Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires lanzó la “Campaña de 500 días y noches” para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, que se desarrolla del 15 de marzo de 2026 al 27 de julio de 2027. La iniciativa moviliza a todo el sistema político, recursos humanos y materiales, así como los avances científicos y tecnológicos más recientes para acelerar la localización e identificación de los mártires cuyos datos aún permanecen desconocidos.

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional, general Phan Van Giang, inspecciona la zona de búsqueda y recuperación de restos de mártires en el Parque Le Thi Rieng. Foto: Thong Hai / VNP

Durante una visita a las fuerzas encargadas de estas labores en el área del Parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, afirmó: "Para el Partido, el Estado y el pueblo vietnamita, la búsqueda, recuperación e identificación de los mártires constituye una responsabilidad sagrada ante la patria y ante el pueblo. Es también un deber moral y una aspiración de cada vietnamita. Nuestro pueblo y nuestro Partido jamás olvidarán a quienes sacrificaron su vida por el país y por la nación; ese es un valor esencial de la tradición cultural vietnamita".

El máximo dirigente destacó además que cada resto recuperado no representa únicamente el resultado de una labor especializada, sino también el regreso de un hijo a su patria y a su familia; el retorno de una parte de la historia nacional y la reafirmación de los valores de gratitud y reconocimiento hacia quienes entregaron su vida por la nación.

Organizaciones, instituciones, entidades y ciudadanos acuden a ofrecer incienso y rinden homenaje a los héroes mártires recién recuperados en el área del Parque Le Thi Rieng, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNP & VNA

Asimismo, expresó: “Ante el espíritu de nuestros héroes y mártires, nos comprometemos a hacer todo lo posible para cumplir esta noble misión con la mayor responsabilidad, inteligencia y profundo sentimiento".

Para llevar adelante la campaña se constituyeron 32 equipos de búsqueda, integrados por más de 1 500 efectivos. De ellos, 13 operan dentro del territorio vietnamita y 19 desarrollan sus actividades en Laos y Camboya.

Los soldados que participan en estas misiones afrontan enormes dificultades: atraviesan montañas y selvas, cruzan ríos, permanecen largos periodos en condiciones extremadamente adversas y trabajan en terrenos todavía contaminados por minas y explosivos. Hasta el momento han inspeccionado más de 8 400 hectáreas de las casi 23 000 hectáreas aún afectadas por artefactos explosivos, despejando cuidadosamente cada sendero, cada ladera y cada rincón con la esperanza de recuperar los restos de quienes aún permanecen desaparecidos.

Tras más de cuatro meses de implementación de la campaña, hasta el 25 de julio, las fuerzas han localizado y recuperado 1 488 restos de mártires (466 en el territorio nacional, 174 en Laos y 850 en Camboya). Paralelamente, fueron localizadas siete fosas comunes, cinco de ellas en la provincia de Tuyen Quang, con 23 restos, y otras en el área del Parque Le Thi Rieng, donde se recuperaron 103 restos individuales y dos conjuntos de restos colectivos.

Filas de personas se suceden para ofrecer incienso y expresar su gratitud hacia los héroes mártires recién recuperados en la zona del parque Le Thi Rieng. Foto: Thong Hai / VNP

Estos resultados han sido posibles gracias a la combinación de múltiples fuentes documentales nacionales e internacionales, la aplicación de tecnologías modernas, el análisis de archivos históricos, los testimonios de testigos y las investigaciones de campo, lo que ha permitido localizar importantes enterramientos colectivos hasta ahora desconocidos.

En la provincia de Tuyen Quang, los equipos localizaron 5 fosas comunes con cerca de 23 restos de mártires. Especialmente, en la zona del Parque Le Thi Rieng (Ciudad Ho Chi Minh), lugar donde previamente se presumía la existencia de una gran fosa común vinculada al heroico sacrificio de combatientes durante la Ofensiva General y la Ofensiva de Mau Than 1968, las fuerzas competentes han recuperado 100 conjuntos de restos individuales, 2 fosas comunes y 32 objetos personales de diversa índole. Estos resultados abren una nueva dirección en los trabajos de búsqueda y recuperación.

Los restos de los mártires yacen en la Sala Conmemorativa del parque Le Thi Rieng para que las organizaciones y los ciudadanos acudan a rendirles homenaje y expresar su gratitud. Foto: Thong Hai / VNP

La identificación de los mártires constituye otro enorme desafío científico. Según especialistas de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, este proceso figura entre los más complejos del mundo en materia de análisis de ADN. Después de permanecer enterrados entre 50 y 70 años en un clima tropical cálido y húmedo, la mayoría de los restos presentan un elevado grado de degradación y fragmentación genética, lo que dificulta considerablemente su análisis mediante técnicas convencionales.

Por ello, Vietnam impulsa actualmente la aplicación de tecnologías de secuenciación genética de nueva generación y otros métodos científicos avanzados para mejorar la precisión y la rapidez en la identificación de los mártires.

Cada año, con motivo del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires de Vietnam (27 de julio), ciudadanos de todas las regiones de la Patria acuden a rendir homenaje con incienso a los héroes mártires que descansan en los dos mayores cementerios del país: el Cementerio Nacional de Mártires de Truong Son y el Cementerio Nacional de Mártires de la Ruta 9. Foto: Thanh Hoa / VNP

Hasta la fecha, las autoridades han obtenido muestras de más de 66 000 sepulturas sin identificar y han recibido más de 15 000 muestras óseas procedentes de distintas localidades para los análisis genéticos. Al mismo tiempo, se han recogido más de 93 000 muestras de ADN de familiares de mártires, de las cuales más de 53 000 ya han sido procesadas e incorporadas a la base nacional de datos para facilitar las comparaciones genéticas.



Esta infraestructura científica representa una base fundamental que abre nuevas posibilidades para devolver la identidad a decenas de miles de mártires cuyos nombres permanecen desconocidos desde hace décadas.

Ciudadanos y visitantes extranjeros visitan el Cementerio Nacional de Mártires de la Ruta 9 y el Cementerio Nacional de Mártires de Truong Son en Quang Tri. Foto: Thanh Hoa / VNP

La “Campaña de 500 días y noches” constituye mucho más que un período de trabajo. Es un símbolo de la determinación, la responsabilidad y la gratitud del pueblo vietnamita hacia quienes dieron su vida por la independencia nacional. Y esa misión continuará hasta que cada héroe pueda regresar a su hogar y cada nombre vuelva a quedar inscrito en una lápida. Porque cada identificación lograda alivia la larga espera de una familia y contribuye, paso a paso, a sanar las heridas que dejó la guerra./.

El Cementerio Nacional de Mártires de Truong Son, morada eterna de más de 10 000 ilustres hijos de la nación que cayeron por la independencia del país. Foto: Thanh Hoa / VNP La Campaña de 500 días y noches, que se desarrolla del 15 de marzo de 2026 al 27 de julio de 2027, tiene como objetivos recuperar aproximadamente 7 000 restos de mártires; completar la toma de muestras de unas 230 000 tumbas de mártires cuya identidad aún no ha podido determinarse; realizar el análisis de ADN de alrededor de 18 000 muestras de restos; crear y poner en funcionamiento la base nacional de datos genéticos de los familiares de los mártires; así como concluir las labores de desminado y eliminación de artefactos explosivos en las zonas prioritarias para facilitar las tareas de búsqueda y recuperación de los restos de los mártires. Está previsto que la Campaña sea objeto de una evaluación preliminar en noviembre de 2026 y concluya oficialmente antes del 27 de julio de 2027, con motivo del 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 2027).