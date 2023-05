Buon Ma Thuot: destino de café del mundo

La marca de café de Vietnam ha afirmado durante mucho tiempo su posición en el mercado mundial. En 2022, a pesar de las dificultades de la situación económica internacional tras la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, las exportaciones vietnamitas del grano siguen ocupando el segundo lugar en el mundo (después de Brasil) con casi 1,8 millones de toneladas, a más de 70 países y territorios, por un valor aproximado de 4 000 millones de dólares. El producto procedente de Dak Lak, con la marca e indicación geográfica “Café Buon Ma Thuot”, representa más del 30 % del volumen total de exportación de café del país. Esta es la base para que Dak Lak convierta a Buon Ma Thuot en un “destino de café del mundo”, basado en sus propias fortalezas.

Inspiración de Buon Ma Thuot

Las Tierras Altas Centrales no solo son famosas por el patrimonio cultural mundial de los gongs, con costumbres y festivales únicos de grupos étnicos como ede, ba na, co ho, mnong, xo dang y otros, sino también por su café robusta, especialidad con una historia de más de 100 años. Justo en la ciudad de Buon Ma Thuot, la capital de la provincia de Dak Lak, se lleva a cabo un festival nacional del café cada dos años, con muchas actividades atractivas para promover y honrar la historia y el valor del cultivo y procesamiento del grano.

El café robusta fue plantado por los franceses en Buon Ma Thuot a principios del siglo XX. Desde ese momento, descubrieron sus significativos valores, gracias a su aroma natural y rico sabor, diferente de la variedad arábica a la que estaban acostumbrados los occidentales, por lo que el producto se elaboraba principalmente para la exportación a Francia.

Muchos investigadores y comerciantes de café creen que el robusta de Buon Ma Thuot es el mejor del mundo. Esto también depende de la cultura y hábitos de cada persona y cada región. Pero es un hecho que actualmente Vietnam es el segundo mayor exportador de café del mundo, solo después de Brasil, y es líder en la exportación de la variedad robusta, de la cual, la mayor parte es de marca e indicación geográfica “Café Buon Ma Thuot”.

A lo largo de los años, los medios internacionales han mencionado constantemente al café robusta vietnamita como un descubrimiento interesante y novedoso. Recientemente, en el famoso sitio web culinario Taste Atlas, el café con leche helado de Vietnam, elaborado con esta especie, ocupó el segundo lugar entre las 10 mejores bebidas cafeteras en el planeta. En 2022, la revista canadiense de viajes The Travel calificó a Vietnam como uno de los países con el mejor café del mundo. Anteriormente, en 2020, la cadena noticiosa estadounidense CNN comentó que el café vietnamita es una bebida popular con muchas formas únicas de prepararlo. También en este año, The New York Times señaló que el café vietnamita se está convirtiendo en una marca nacional con sabores diversos y únicos.

Por otro lado, el café robusta de Buon Ma Thuot está certificado por numerosas organizaciones prestigiosas, como Rainforest Alliance, UTZ y Fairtrade, debido a su calidad y estándares internacionales, además de ganar diversos premios en las principales competencias internacionales del grano, como The Best of the World y Copa Internacional de Catering.

Los valores sobresalientes de esta especie son la inspiración para que Buon Ma Thuot se convierta en un “destino de café del mundo”. Le Duc Huy, director general de la compañía Simexco Daklak, principal exportador de café en Dak Lak, aseguró: “Con lo que hemos logrado, podemos confirmar que el café robusta vietnamita es delicioso. Un día no lejano, cuando el mundo se refiera al café robusta, recordará a Vietnam e inmediatamente pensará en Buon Ma Thuot, la ciudad cafetera del planeta, al igual que se recuerda a Burdeos, de Francia, cuando se trata de vino”.

Posicionamiento del robusta en el mercado internacional del café

Buon Ma Thuot, en particular, y Dak Lak, en general, tienen grandes fortalezas en el desarrollo de esta especie. El café robusta de Dak Lak representa más del 30 % de las exportaciones totales de café de Vietnam, de alrededor de 1,8 millones de toneladas/año. Además, se pronostica que el mercado mundial de cafés especiales está creciendo con una tasa de incremento de más del 12 % anual y actualmente representa alrededor del 30 % de los ingresos totales de 220 000 millones de dólares de la industria mundial cafetalera. Eso demuestra que la cuota de mercado de café especial de Dak Lak es muy grande.

Otra ventaja es que el mercado de exportación de café robusta de Vietnam se ha consolidado y es estable. Europa es el mayor mercado de consumo de esta bebida, con alrededor del 30 % del consumo mundial, y donde Vietnam y Brasil representan más del 50 % de las importaciones.

Por ejemplo, en Alemania, según Holger Preibisch, presidente de la Asociación Alemana del Café, cada persona consume hasta 169 litros de café/año, más que de cerveza (90 litros/año), por lo que la demanda es enorme. Vietnam es el segundo mayor exportador de café a esa nación después de Brasil, y representa el 18,63 % de la cuota de mercado de importación del grano. Italia, país famoso por sus conocedores de esta bebida, en enero de 2023 importó más de 17 000 toneladas de Vietnam, por un valor cercano a los 36 millones de dólares.

Líneas de café del Grupo Trung Nguyen Legend. FOTOS: TRINH BO, THANH HOA/VNP

Fuera del Viejo Continente existen muchos mercados potenciales, como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China, en los cuales también hay una gran demanda para importar café robusta de Vietnam.

Para aumentar su influencia en el mercado mundial, Dak Lak ha identificado el café como un cultivo clave, ocupando la posición “número 1” en su estructura económica. El territorio ha concebido un proyecto de desarrollo cafetalero sostenible para el período 2025 a 2030 con el objetivo de asegurar un crecimiento verde, estable y multivaluado con miras a no expandir la superficie, enfocándose en mejorar la calidad de las áreas de cafés especiales asociadas con la indicación geográfica de café Buon Ma Thuot.

La provincia ha constituido numerosas zonas de cultivo de café robusta. Muchos exportadores construyen activamente sus propios espacios de materia prima con modelos sostenibles. Por ejemplo, la compañía Simexco Daklak ha establecido la Cooperativa de Agricultura Sostenible 2 de Septiembre, en la comuna de Cu Sue, distrito de Cu M'gar, para cultivar más de 150 hectáreas de café especial. Este modelo ha sido visitado y apreciado por numerosas delegaciones de expertos agrícolas y empresas extranjeras.

Además de la planificación de las plantaciones, Daklak también promueve el desarrollo de un centro de procesamiento profundo, fortalece la publicidad y la promoción de inversiones, y forma corporaciones y empresas sólidas al servicio de las exportaciones, incluidos grandes nombres que han dejado su huella en el mercado mundial, como el Grupo de Café Trung Nguyen Legend, y las compañías Simexco Daklak, An Thai y Dakman Vietnam. Todos luchan con un objetivo: contribuir a elevar el valor de exportación de la industria cafetalera nacional de 4 000 millones a 10 000 millones de dólares al año, una gran expectativa, pero no sin fundamento./.

El museo Mundo del Café, en Buon Ma Thuot, rinde homenaje a las famosas culturas cafeteras del planeta, incluida la vietnamita. FOTO: THANH HOA/VNP

El café robusta representa más del 90 % del área de cultivo de café en Vietnam. El producto de Buon Ma Thuot, cuando se mezcla, le da al líquido un hermoso color ámbar, un aroma fuerte y un rico sabor con un poco de acidez de frutas naturales; se puede usar solo o combinado para elaborar diversas bebidas atractivas y famosas, como el café negro, el café con leche helado, el café con huevo, el café salado... De acuerdo con las orientaciones, para 2025 Dak Lak tendrá 1 060 ha de café robusta y 2 120 ha en 2030, año en el cual se espera que la producción sea de alrededor de 1 500 toneladas.

Por: VNP/Thanh Hoa - Fotos: Thanh Hoa, Trinh Bo