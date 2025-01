Banh dap de Hoi An

Direcciones para disfrutar el plato:

- Banh dap Cam Nam Hoi An

No. 99 de la calle Nguyen Tri Phuong,

barrio de Cam Nam, ciudad de Hoi An.

Precio: 15 000- 50 000 VND (0,60-2,00 USD) /porción

- Banh dap Ba Gia Hoi An

El pueblo 1, barrio de Cam Nam, ciudad de Hoi An

Precio: 20 000-25 000 VND (0,80-1,00 USD) /porción