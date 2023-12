Bahía de Ha Long y archipiélago de Cat Ba: magnífico Patrimonio Mundial

15/12/2023

El reciente reconocimiento por la Unesco del complejo de la bahía de Ha Long y el archipiélago de Cat Ba como Patrimonio Natural Mundial no solo constituye el primer tesoro internacional e interregional en Vietnam, sino que también aumenta el valor de esta vasta, majestuosa y hermosa zona.



El mundo conoce la bahía de Ha Long, el famoso paisaje de Vietnam reconocido dos veces por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad, en 1994 y 2000, pero todavía hay muchas personas que no han podido poner sus pies en esta tierra.

La bahía tiene una superficie de 1 553 kilómetros cuadrados con 1 969 islas e islotes, de los cuales el 90% son de piedra caliza, con 50-200 metros de altura, constituidos hace más de 500 millones de años a través de complejos movimientos tectónicos combinados con un fuerte proceso de largo plazo de erosión kárstica, que creó formaciones rocosas de configuraciones únicas. En particular, en el área central de la bahía, de más de 330 kilómetros cuadrados, hay más de 770 islas grandes y pequeñas densamente agrupadas.

Las islas y cuevas de Ha Long son de variadas formas y tamaños, según los cuales, y la rica imaginación de los lugareños, han recibido nombres curiosos, como islotes Trong Mai, Rong (Dragón), Con Coc (Rana), Dau Be (Cabeza de ternero), Yen Ngua (Silla de montar), Ga Choi (Gallo), Bo hung (Escarabajo pelotero), Dinh Huong, Dua (Palillos), Luoi liem (Hoz), Non (Cono), Cai Tai (Oreja), Dau nguoi (Cabeza humana), Ong But (Buda), y las cuevas Sung Sot (Sorpresa) y Trinh Nu (Virgen), entre otras.

Con su majestuosa belleza, Ha Long siempre ha sido un destino principal para turistas nacionales e internacionales, contribuyendo al crecimiento económico y promoviendo la imagen de Vietnam.

Si la Unesco ha honrado dos veces a la bahía de Ha Long como Patrimonio Natural de la Humanidad, justo al lado, el archipiélago de Cat Ba, en la ciudad de Hai Phong, fue reconocido por esa organización como Reserva Mundial de la Biosfera en 2004.

Área de la bahía de Lan Ha. Foto: Cong Dat/VNP

En 2013, se envió al Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco un expediente para solicitar la declaración de Cat Ba como Patrimonio de la Humanidad de acuerdo con los criterios de biodiversidad.

Después de la evaluación, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) redactó una decisión para presentarla al Comité del Patrimonio Mundial en su 380 período de sesiones en Qatar, en 2014, en el cual recomendó considerar la posibilidad de ampliar la bahía de Ha Long para incluir el archipiélago de Cat Ba.

El 16 de septiembre de 2023, la Unesco anunció la nueva inscripción del complejo vietnamita en la lista de la 45ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial en Riad, Arabia Saudita.

El archipiélago de Cat Ba tiene una superficie de 336 kilómetros cuadrados en medio del golfo de Tonkín, a unos 30 kilómetros del centro de Hai Phong. Incluye 358 islas de piedra caliza grandes y pequeñas agrupadas en alta densidad, dividiendo la superficie del mar en aguas poco profundas, pequeñas bahías y muchas playas de arena, creando un paisaje salvaje increíble.

Vista panorámica del municipio de Cat Ba. Foto: Cong Dat/VNP

Cat Ba es la isla más grande, con 153 kilómetros cuadrados, la tercera mayor de Vietnam, después de Phu Quoc y Cai Bau, con el pico más alto, de hasta 331 metros. Se trata de una zona de terreno kárstico tropical sumergido, con un paisaje único similar al de la bahía de Ha Long. Las islas suelen tener forma de pirámides o torres kársticas con acantilados escarpados que se destacan sobre el mar azul claro. En Cat Ba hay muchas cuevas famosas y lugares hermosos, como las grutas Trung Trang y Hung Son, la comuna isleña de Gia Luan y la antigua aldea pesquera de Viet Hai.



El archipiélago cuenta con bosques tropicales húmedos en islas de piedra caliza, manglares, arrecifes de coral, lechos de algas, sistemas de cuevas, lagunas... un lugar lleno de valores para conservar la biodiversidad.

En el fresco clima otoñal, hicimos un recorrido por el grupo de islas. Siguiendo el consejo de los lugareños, comenzamos nuestro viaje con la excursión más típica: bahía de Lan Ha, cuevas Sang (Brillante), Toi (Oscuro), la aldea de Viet Hai y la isla de Cat Dua.

El grupo alquiló un pequeño bote de madera a la población local para trasladarse desde el muelle de Cai Beo hasta la bahía de Lan Ha, situada al este de Cat Ba, con grupos de islotes que forman más de cien playas naturales de agua azul fresca y clara.

En Lan Ha, los visitantes pueden usar kayaks para moverse sobre el mar y ver los arrecifes de coral en las playas de Van Boi y Van Ha, apreciar islotes de múltiples formas, como los de But, Con Rua y Nui Doi y explorar las cuevas Sang, Toi, Vem y Ham Rong... con una sensación muy refrescante en medio de las olas del océano.

Navegando por la bahía de Lan Ha, nos encontramos con algunos grupos de exploradores extranjeros conquistando los escarpados acantilados. El distrito de Cat Hai ha planificado nueve rutas de escalada para turistas aventureros. Por ejemplo, la isla de Tien Ong es uno de los lugares elegidos por muchos turistas porque los acantilados tienen numerosas y hermosas formaciones.

Los viajeros toman una embarcación en la bahía de Lan Ha para visitar las cuevas Sang y Toi. Foto: Cong Dat/VNP

Turistas recorren el ecosistema marino en el Bosque Nacional de Cat Ba. Fotos: Archivos La siguiente parada es la antigua aldea de Viet Hai, un destino comunitario de ecoturismo que ha atraído visitantes en los últimos años. El pueblo tiene 90 hogares que viven en casas antiguas ubicadas en medio de un valle rodeado de montañas rocosas y bosques antiguos. Los visitantes extranjeros a menudo prefieren una caminata por los antiguos bosques del Parque Nacional de Cat Ba (acompañados por personal de la Junta Directiva) para llegar a la antigua aldea de Viet Hai; luego continúan en barco para explorar la bahía de Lan Ha. Este recorrido dura aproximadamente cuatro horas.

Vista de la antigua aldea de Viet Hai. Foto: Cong Dat/VNP

Turistas visitan la antigua aldea de Viet Hai. Fotos: Thanh Giang/VNP



En esa entrada de mar, hay un lugar muy famoso, el cañón Tung Gau, que se utilizó como lugar de rodaje en el éxito de Hollywood “Kong: Skull Island”.

Al día siguiente, alquilamos una motocicleta para viajar por los hermosos pasos costeros y caminos forestales hasta el Parque Nacional de Cat Ba, para disfrutar del susurro del viento y explorar la infinita belleza del bosque, donde hay muchas preciosas plantas medicinales y antiguos árboles con grandes raíces que se extienden por todo el camino.

Hermosa carretera costera que cruza la isla de Cat Ba. Foto: Cong Dat/VNP

Con valores excepcionales de paisajes, geología, geomorfología y biodiversidad, el complejo de Patrimonio Natural Mundial de la bahía de Ha Long y el archipiélago de Cat Ba no solo contribuye al tesoro humano con una riqueza natural invaluable, sino que también promete convertirse en un destino indispensable para los turistas que vienen a Vietnam./.