Atención médica en zonas marítimas e insulares: pilar de apoyo en alta mar

10/07/2026

La Delegación de Trabajo Nº 15, integrada por más de 200 representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y la provincia de Khanh Hoa, realizó una visita de trabajo y entregó obsequios a los funcionarios, soldados y habitantes que viven y prestan servicio en el archipiélago de Truong Sa y en la plataforma DK1.

Durante esa estancia, el profesor y doctor Tran Van Thuan, viceministro de Salud, compartió sus impresiones sobre la situación actual de la atención sanitaria en las zonas marítimas e insulares, así como las orientaciones para su desarrollo en los próximos años.

El viceministro de Salud, Tran Van Thuan, en el buque Khanh Hoa (mayo de 2026). FOTO: LE MINH/VNP

Señor viceministro, ¿qué sensaciones le dejó este viaje a Truong Sa?

Al visitar las islas, pudimos percibir la vibrante vitalidad que existe en esos lugares. Estas tierras, que alguna vez estuvieron ligadas a innumerables sacrificios de nuestros antepasados, hoy lucen más verdes y más sólidas.

El vicetitular de Salud y la delegación de trabajo visitan a los oficiales, soldados y habitantes de las islas pertenecientes al distrito insular de Truong Sa. FOTO: LE MINH/VNP



En especial, al reunirme con los médicos y el personal sanitario que prestan servicio allí, pude percibir con mayor claridad la grandeza de su labor silenciosa. Se han atendido casos clínicos complejos directamente en el lugar, gracias al apoyo especializado desde el continente mediante consultas a distancia. Esto demuestra que nuestra sanidad marítima e insular ha dado pasos gigantescos, permitiendo que tanto militares como civiles en las islas remotas tengan acceso a técnicas médicas mucho más modernas que en el pasado.

Tran Van Thuan e integrantes de la delegación conocen documentos históricos en la casa de cultura de la isla de Nam Yet y comparten momentos de alegría con las familias y las nuevas generaciones en la isla de Song Tu Tay. FOTO: LE MINH/VNP

Creo que muchos vietnamitas anhelan visitar Truong Sa al menos una vez en la vida. Sin embargo, solo al presenciar con ojos propios la vida en este lugar, se logra comprender a fondo el sacrificio y la resiliencia de los oficiales, soldados y ciudadanos que, día y noche, defienden el mar y salvaguardan las islas. Ese sentimiento profundiza en cada uno de nosotros el amor y el orgullo por nuestra patria.

¿Cómo evalúa la cooperación entre la sanidad militar y la sanidad civil en la atención de la salud en Truong Sa durante los últimos años?

Puede decirse que la coordinación entre los servicios médicos militares y civiles ha dado resultados muy positivos. No solo el personal sanitario militar destacado en las islas ha cumplido eficazmente su misión, sino que numerosos hospitales e instituciones médicas del continente han participado de manera constante en la asistencia médica, la transferencia de tecnologías y las consultas especializadas.

Médicos militares realizan consultas y exámenes ecográficos de rutina para oficiales y soldados de la Armada en las enfermerías de las islas de Nam Yet y Núi Le C. FOTOS: DINH HANG

Sin embargo, la realidad en las zonas marítimas e insulares presenta particularidades muy distintas a las del continente. Una emergencia médica en alta mar o en las islas a veces se convierte en una carrera contrarreloj frente al clima y la distancia. Por ello, es necesario elevar el nivel de coordinación en el futuro para que sea más estrecho y sincrónico.

Los médicos militares en las islas de Song Tu Tay y Truong Sa (pertenecientes al distrito insular de Truong Sa) realizan consultas y exámenes ecográficos para los pobladores. FOTO: DINH HANG

El Ministerio de Salud continuará colaborando con el Ministerio de Defensa y las entidades pertinentes para establecer un mecanismo unificado de coordinación en materia de atención de urgencias, prevención y control de epidemias, así como respuesta a desastres en el mar. En este sentido, se prestará especial atención al perfeccionamiento del marco jurídico para las evacuaciones médicas por vía aérea, incluyendo recursos humanos, procedimientos y mecanismos financieros, con el fin de garantizar una respuesta rápida cuando surjan situaciones de emergencia.

Tran Van Thuan estrecha la mano y anima a un paciente en la enfermería de la isla de Nam Yet. FOTO: LE MINH/VNP

Asimismo, deseamos reforzar aún más el sistema de telemedicina entre los hospitales de referencia del continente y los centros sanitarios de las islas, de modo que un mayor número de casos complejos pueda tratarse directamente en las islas sin necesidad de trasladar a los pacientes al continente.

En su opinión, ¿cuáles son las prioridades para implementar eficazmente el programa de desarrollo de la sanidad marítima e insular hasta 2030?

Considero que debemos reconocer claramente que la sanidad en las zonas marítimas e insulares no es solo una cuestión de bienestar social, sino que está estrechamente vinculada con la defensa, la seguridad y la soberanía nacional. Proteger la salud de los militares y habitantes que viven en las islas significa también contribuir a la defensa de la soberanía.

La delegación del Ministerio de Salud entrega obsequios en las islas de Song Tu Tay, Nam Yet y Yien Nu. FOTO: LE MINH/VNP

En los últimos años, el Ministerio de Salud, junto con otros ministerios y organismos, ha puesto en marcha numerosos programas de inversión destinados a la sanidad marítima e insular, obteniendo resultados positivos. Sin embargo, este ámbito no puede regirse por los mismos criterios que se aplican en el continente.

Por ejemplo, un puesto sanitario situado en medio del mar necesita contar con mayores reservas de medicamentos, equipos médicos y personal de apoyo. Por ello, es imprescindible establecer mecanismos específicos para las instalaciones sanitarias marítimas e insulares en materia de inversión pública, adquisición de equipamiento y asignación presupuestaria.

La delegación del Ministerio de Salud entrega obsequios en las islas de Nui Le C, Da Tay, Sinh Ton Dong, y Truong Sa. FOTO: LE MINH/VNP

Además, debemos seguir fortaleciendo los sistemas de evacuación médica tanto por vía marítima como aérea. En los últimos años, numerosos vuelos en helicóptero han permitido trasladar a pacientes desde islas remotas al continente para recibir tratamiento oportuno. Ello refleja el gran esfuerzo del Estado por garantizar el derecho a la atención sanitaria de la población que vive en las zonas marítimas e insulares.

Sin embargo, a largo plazo, el objetivo más importante sigue siendo aumentar la capacidad de tratamiento directamente en las islas, para que tanto los habitantes como los soldados puedan recibir atención médica inmediata en los momentos decisivos.

En el desarrollo de la sanidad marítima e insular, ¿qué políticas considera necesarias para que los médicos y el personal sanitario permanezcan comprometidos con el trabajo en las islas?

Tran Van Thuan y la delegación oficial inspeccionan el equipamiento médico y visitan al personal de sanidad militar en las enfermerías de las islas. FOTO: LE MINH/VNP

Siento una profunda admiración por los médicos y el personal sanitario que trabajan en las zonas marítimas e insulares. No solo desempeñan el papel de profesionales de la salud, sino que, en muchas circunstancias, también representan un importante apoyo emocional para los oficiales, soldados y habitantes de estos territorios alejados.

Trabajar en una isla remota implica numerosas dificultades: estar lejos de la familia, afrontar limitaciones en las condiciones de vida y asumir una gran presión profesional. Aun así, muchas personas siguen dispuestas a postularse voluntariamente para prestar servicio en las islas. Desde mi punto de vista, se trata de una dedicación profundamente admirable.

El viceministro y sus acompañantes posan para una fotografía de recuerdo frente a la plataforma DK1/2. FOTO: LE MINH/VNP

En el futuro, el Ministerio de Salud continuará asesorando al Gobierno para perfeccionar las políticas especiales de incentivos destinadas al personal sanitario que trabaja en las islas, incluyendo mejoras en los ingresos, las condiciones laborales y las oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Deseamos que quienes han dedicado su vocación y esfuerzo al servicio de las zonas marítimas e insulares no se vean desfavorecidos. El continente debe seguir siendo un sólido respaldo para que estos profesionales puedan desempeñar con tranquilidad su labor.

Muchas gracias