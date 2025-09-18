Arroz integral en hoja de loto
La gastronomía vietnamita se vuelve cada vez más creativa, combinando la esencia de la tradición con técnicas modernas. Un ejemplo destacado es el plato de arroz integral en hoja de loto con costillas de res australiana, presente en numerosos restaurantes de alta gama.
La elaboración consta de tres elementos principales. El arroz integral, rico en nutrientes, se marina con salsa de soja japonesa, pasta de chile y sésamo blanco, aportando un sabor profundo.
La hoja de loto que envuelve el arroz libera un aroma delicado y puro, evocando los matices culinarios de Hue. Las costillas de res australiana, cocinadas a baja temperatura —relleno esencial— se sazonan, se envasan al vacío y se cocinan a 57 °C durante cuatro horas para conservar toda su ternura y dulzura natural.
Dirección para degustar:SENTÉ - 20 Nguyen Quang Bich, Hoan Kiem, Hanói.
Teléfono: 0911.048.920 - 02432.668.968
La fusión entre la fragancia del loto, la textura suave del arroz y la carne de res tierna y jugosa crea una experiencia culinaria sofisticada, moderna y profundamente vietnamita./.
Por: VNP/Thanh Giang