Arroz integral en hoja de loto

18/09/2025

La gastronomía vietnamita se vuelve cada vez más creativa, combinando la esencia de la tradición con técnicas modernas. Un ejemplo destacado es el plato de arroz integral en hoja de loto con costillas de res australiana, presente en numerosos restaurantes de alta gama.

El loto se cultiva ampliamente en Vietnam y es un ingrediente para preparar muchos platos únicos.

La elaboración consta de tres elementos principales. El arroz integral, rico en nutrientes, se marina con salsa de soja japonesa, pasta de chile y sésamo blanco, aportando un sabor profundo.

Los ingredientes para hacer “Arroz integral en hoja de loto” deben ser frescos.



Dirección para degustar: SENTÉ - 20 Nguyen Quang Bich, Hoan Kiem, Hanói.

Teléfono: 0911.048.920 - 02432.668.968

Después de carbonizarse los bordes, las costillas se cortan en trozos del tamaño de un bocado.

Los ingredientes se envuelven en hojas de loto y se cuecen al vapor para mezclar los sabores.

El plato terminado está bellamente presentado.

La fusión entre la fragancia del loto, la textura suave del arroz y la carne de res tierna y jugosa crea una experiencia culinaria sofisticada, moderna y profundamente vietnamita./.

Por: VNP/Thanh Giang