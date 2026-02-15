Animada temporada de flores del Tet en el sur de Vietnam

15/02/2026

Decorar los espacios de vida con flores frescas y plantas ornamentales durante el Tet tradicional (Año Nuevo Lunar) se ha convertido desde hace mucho tiempo en una bella costumbre cultural de los vietnamitas, en la que se depositan deseos de reunión familiar, buena fortuna y un comienzo sereno para el año nuevo. Siguiendo ese ritmo, el cultivo de flores para el Tet en las provincias y ciudades del sur entra en su temporada alta, creando un ambiente laboral intenso y vibrante a medida que se acerca el Tet 2026.



Donde nacen las flores del Año Nuevo Lunar en la región sureña

El sur de Vietnam cuenta con numerosos pueblos tradicionales dedicados al cultivo de flores y plantas ornamentales. Entre ellos, la aldea de Sa Dec (provincia de Dong Thap) es considerada el mayor centro de flores para el Tet del delta del Mekong. Con más de un siglo de historia, en los últimos días del año lunar, los viveros trabajan a pleno ritmo, cuidando y ajustando los tiempos de floración para abastecer el mercado festivo.

La aldea de flores Sa Dec es conocida como la "tierra de las mil flores" del sur, con una historia de formación y desarrollo de más de 100 años. Foto: Kim Cuong

En la aldea de flores Sa Dec se cultivan diversos tipos de flores y plantas ornamentales según cada estación del año. Foto: Kim Cuong

El segundo Festival de Flores y Plantas Ornamentales de Sa Dec, celebrado del 27 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, coincide con el pico de preparación para el Tet 2026, lo que impulsa aún más la demanda. Ante el evento, numerosos productores y cooperativas ampliaron sus áreas de cultivo y prepararon cientos de miles de macetas para atender al festival y al mercado del Tet. Junto a las tradicionales adenium ornamentales, emblema de Sa Dec, variedades de crisantemos y girasoles con nuevos colores y formas continúan siendo muy apreciadas.

Sa Dec es famosa por sus flores de ciclo corto, como cempasúchil (caléndula vietnamita), crisantemos tipo mam xoi, gerberas, petunias, gladiolos y girasoles, además de decenas de variedades de rosas, satisfaciendo tanto la demanda comercial como la turística. Más allá de ser un importante proveedor de flores para el Tet, la aldea se ha consolidado como un atractivo turístico habitual cada vez que llega la primavera.

Los jardines de crisantemos moriscos (cuc mam xoi) —flor emblemática de la aldea de flores Sa Dec— florecen con la llegada del Tet và la primavera. Foto: Kim Cuong

Además de Sa Dec, la región sureña alberga otros grandes centros florícolas, como Cai Mon (provincia de Vinh Long), reconocido por sus plantas ornamentales de formas artísticas; la aldea de Thoi Nhut (ciudad de Can Tho), con más de cien años de historia; Tan Ba (barrio de Tan Dong Hiep, Ciudad Ho Chi Minh), especializada en cempasúchil y girasol, o Cu Chi, proveedor de albaricoqueros amarillos, orquídeas y plantas ornamentales para el mercado urbano.



Flores de primavera, un sello del turismo en Ciudad Ho Chi Minh



Ciudad Ho Chi Minh es el mayor mercado consumidor de flores del sur y de todo el país, y también el lugar donde se manifiesta con mayor claridad el turismo de flores primaverales. En los días previos al Tet, espacios como el mercado de Ho Thi Ky (barrio de Vuon Lai) o el de Ben Binh Dong (barrio de Binh Dong) se mantienen animados día y noche, no solo como centros de comercio, sino también como destinos atractivos para residentes y visitantes.

Vista panorámica del muelle Binh Dong desde las alturas, el punto destacado del mercado de flores del Tet en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Kim Cuong

La mayoría de las embarcaciones que transportan flores y plantas ornamentales al muelle Binh Dong provienen de las provincias del delta del Mekong. Foto: Kim Cuong

En particular, el de Ben Binh Dong, con comercio sobre el muelle y desde las embarcaciones, se ha convertido en una seña cultural distintiva de la ciudad. Cientos de barcos procedentes de las provincias del delta del Mekong, cargados de flores para el Tet, atracan en la ribera y crean una escena viva que recrea el paisaje fluvial del sur en pleno entorno urbano moderno. Junto a ello, la ciudad organiza numerosos espacios y eventos primaverales con identidad propia, como la Feria Floral Tao Dan, el mercado del parque 23 de Septiembre o la Calle de las Flores Nguyen Hue. Cada uno de ellos está cuidadosamente diseñado en cuanto a paisaje y temática, combinando exposiciones florales con actividades culturales y artísticas tradicionales, como la danza del león, el don ca tai tu (canto de aficionados) y espectáculos callejeros, que contribuyen a un ambiente festivo característico de los primeros días del Año Nuevo Lunar.

El colorido vibrante de las flores cubre la ruta de Binh Dong, anunciando la proximidad de la primavera. Foto: Le Linh