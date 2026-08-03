Angela Pratt: invertir en la salud es invertir en el futuro

03/08/2026

Según la doctora Angela Pratt, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Vietnam, un sistema sanitario centrado en las personas no solo mejora la calidad de vida, sino que también constituye la base para el desarrollo sostenible del país. La OMS continuará acompañando a Vietnam en su camino hacia la cobertura sanitaria universal.

La doctora Angela Pratt, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Vietnam. Foto: Cong Dat/VNP

Desde que asumió el cargo de representante de la OMS en Vietnam en 2022, la doctora Angela Pratt ha tenido numerosas oportunidades de trabajar con responsables de la formulación de políticas, profesionales de la salud y comunidades de distintas localidades del país. A través de sus visitas, ha constatado que la fortaleza del sistema sanitario vietnamita se sustenta tanto en la dedicación del personal de atención primaria de salud, como en la firme determinación de los dirigentes para impulsar las reformas.

Uno de los recuerdos que más la conmovió fue su visita, en mayo de 2023, a un centro de salud comunal en la región de la Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen). Al respecto, compartió: “Tuve la oportunidad de conversar con médicos y enfermeras locales, y me emocionó profundamente el espíritu de entrega del personal sanitario comunitario. Se turnaban para pasar la noche en el centro de salud con el fin de garantizar que siempre hubiera alguien de guardia, incluso fuera del horario laboral, por si algún habitante necesitaba atención de urgencia. Los rostros de los trabajadores sanitarios de atención primaria que conocí ese día dejaron en mí una impresión imborrable”.

Según explicó, son precisamente estas personas que trabajan silenciosamente al servicio de la comunidad quienes constituyen el pilar de la atención primaria de salud y hacen posible que la población acceda a servicios sanitarios cerca de su lugar de residencia.

Otro hito que la representante de la OMS recuerda fue el debate celebrado en la Asamblea Nacional de Vietnam, en noviembre de 2024, sobre la prohibición de los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado. “Nunca olvidaré la imagen de la ministra de Salud, Dao Hong Lan, sosteniendo un cigarrillo electrónico con aspecto de juguete infantil para evidenciar cómo estos productos se diseñan y comercializan deliberadamente para atraer a los jóvenes. Fue un momento que transmitió su firme compromiso y determinación de proteger la salud pública”.

La doctora Angela Pratt, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Vietnam. Foto: Cong Dat/VNP

Para Angela Pratt, estas experiencias refuerzan su confianza en el futuro del sector sanitario vietnamita, ya que el país cuenta tanto con profesionales comprometidos, como con un liderazgo decidido.

Al valorar la orientación estratégica del sistema sanitario, señaló que la Resolución No.72 del Buró Político de Vietnam establece una visión clara para construir un sistema de salud orientado hacia la cobertura universal, garantizando que toda la población pueda acceder a servicios integrales con costos acordes con su capacidad económica.

Asimismo, destacó los avances nacionales en la transición desde un modelo centrado en el tratamiento de enfermedades hacia uno enfocado en la prevención, además del fortalecimiento de la red de atención primaria de salud. Según la OMS, un sistema de atención primaria eficiente puede satisfacer hasta el 90 % de las necesidades sanitarias de la población, lo que contribuye significativamente a alcanzar la cobertura universal con un costo sostenible.

Vietnam también ha obtenido resultados alentadores en la transformación digital de este sector, especialmente mediante el desarrollo de los historiales clínicos electrónicos personales, una herramienta que favorece un modelo de gestión de la salud centrado en las personas. Paralelamente, la cobertura del seguro médico ha alcanzado aproximadamente el 95 % de la población, sentando una base sólida para ampliar el acceso a los servicios de salud.

La doctora Angela Pratt, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Vietnam. Foto: Cong Dat/VNP

Angela Pratt conversa con pobladores durante una visita de trabajo a la provincia de Dak Lak. FOTO: ARCHIVO

En un centro de salud en la provincia de Lao Cai. FOTO: ARCHIVO

Con el fin de apoyar el proceso de reforma sanitaria, la OMS está colaborando con el Ministerio de Salud en la puesta en marcha de varias áreas prioritarias, entre ellas la reforma de la financiación sanitaria, el fortalecimiento de los recursos humanos en la atención primaria, la transformación digital, la mejora de la gestión de medicamentos, vacunas, suministros y equipos médicos, así como el apoyo al desarrollo de la fabricación nacional de productos sanitarios.

En los próximos años, la OMS seguirá colaborando con Vietnam en la implementación del Programa Nacional de Objetivos, el fortalecimiento de la atención primaria de salud, la atención sanitaria para las personas mayores, la construcción de un sistema de salud con bajas emisiones de carbono y la elaboración de recomendaciones de políticas públicas basadas en evidencia científica, tanto a nivel nacional como local.

La doctora Angela Pratt señaló: “Invertir en la salud no significa únicamente invertir en el sistema sanitario; también significa invertir en el desarrollo sostenible, en la productividad y en el futuro de cada nación. Sobre la base de los avances ya logrados y de la estrecha cooperación entre Vietnam y la OMS, confío en que el objetivo de la cobertura sanitaria universal estará cada vez más cerca de hacerse realidad”.

Este mensaje refleja asimismo el compromiso permanente de la OMS de acompañar a Vietnam en la construcción de un sistema de salud equitativo, eficiente y centrado en las personas, con el propósito de alcanzar un futuro más saludable y un desarrollo sostenible./.